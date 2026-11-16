Hương Trà: Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ bà Nguyễn Thị Ẩm.

Tại chương trình, Hội Nông dân phường đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Ẩm, trú tại tổ dân phố Sơn Long, phường Hương Trà sửa chữa nhà ở.

Bà Ẩm thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang sinh sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, cần được sửa chữa để bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được huy động từ chương trình “Viên gạch nghĩa tình”, với sự đóng góp 3.000 đồng/hội viên của gần 2.000 hội viên nông dân trên địa bàn, vận động được 10 triệu đồng; đồng thời, Quỹ Vì người nghèo phường hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Ông Hồ Xuân Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, chương trình “Viên gạch nghĩa tình” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của cán bộ, hội viên nông dân đối với những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay của các tổ chức, cá nhân và hội viên để duy trì, lan tỏa chương trình, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.