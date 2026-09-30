Hương Trà phát huy vai trò cộng đồng trong xây dựng đô thị văn minh

Phường Hương Trà ra mắt Mô hình Tổ dân phố không ma túy.

Tham dự hội nghị có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố.

Hội nghị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị; thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; phòng, chống ma túy; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài và bảo vệ môi trường…

Trong đó, phong trào hiến đất mở đường là một trong những nội dung quan trọng nhằm cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng không gian sống, tạo thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an sinh tại khu dân cư.

Đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, phường Hương Trà tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Thành ủy và Quyết định số 2322/QĐ-UBND của UBND TP. Huế. Các nội dung được chú trọng như, tổ chức tang lễ trang nghiêm, tiết kiệm, hạn chế kéo dài quá 72 giờ, giảm sử dụng âm thanh quá mức, không rải tiền, vàng mã trên đường giao thông và khuyến khích hình thức hỏa táng theo chính sách hỗ trợ của thành phố.

Cùng với đó, phường Hương Trà đẩy mạnh công tác phòng ngừa ma túy từ gia đình, dòng họ và tổ dân phố; phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức và xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm về vận động người dân hiến đất mở đường, xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, phát huy truyền thống khuyến học của dòng họ, phòng, chống ma túy và duy trì phong trào Ngày Chủ nhật xanh, phân loại rác thải tại nguồn…

Đại diện các tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận cũng ký cam kết thực hiện các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, hiến đất mở đường và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, phường Hương Trà ra mắt mô hình “Tổ dân phố không ma túy”; triển khai chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chủ trương hiến đất mở đường và tham gia phong trào Ngày Chủ nhật xanh; phát động Quỹ Khuyến học phường Hương Trà.