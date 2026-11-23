Các đại biểu tham dự tại chương trình.

Theo lãnh đạo phường Hương Trà cho biết, chương trình là dịp để cán bộ và nhân dân các khu dân cư gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến nay, cả 15/15 khu dân cư trên địa bàn phường Hương Trà đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo không khí vui tươi, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo phường Hương Trà khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu bài chòi, giới thiệu sản phẩm OCOP, chợ phiên và ẩm thực địa phương được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Dịp này, phường Hương Trà cũng biểu dương, chúc mừng các tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và các tộc họ được công nhận “Tộc văn hóa” năm 2026.

Lãnh đạo phường trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, công tác chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được địa phương quan tâm triển khai. Trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, toàn phường đã vận động, trao tặng 246 suất quà với tổng trị giá 91 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình “Hương Trà đoàn kết - sẻ chia”, địa phương tiếp tục trao hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế và nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sản phẩm OCOP, chợ phiên và ẩm thực địa phương thu hút đông đảo người dân.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, phường Hương Trà hướng đến lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm và sự chung sức của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.