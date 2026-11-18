Bà Đoàn Thị Xuân được hỗ trợ sửa chữa nhà ở trong tháng 11/2026. Ảnh: D.Lệ

Sau nhiều năm mong mỏi, bà Đoàn Thị Xuân (tổ dân phố Hòa Lang) được hỗ trợ sửa chữa căn nhà từ lâu đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn. Sống đơn thân, tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn, bà Xuân luôn mong có được mái ấm kiên cố để an tâm sinh sống.

Với kinh phí 50 triệu đồng do Agribank Chi nhánh Quảng Nam tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà hỗ trợ bà sửa chữa nhà ở. Đồng thời Mặt trận phường phối hợp tổ dân phố Hòa Lang tiếp tục vận động thêm nhân lực, vật lực, giúp bà sớm hoàn thiện căn nhà, ổn định cuộc sống.

Tại tổ dân phố Bàn Thạch (phường Hương Trà), bà Phan Thị Hồng Thủy đã có công việc may mặc ổn định hơn nhờ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ máy may và máy vắt sổ. Từ những chiếc máy được trao tặng, bà Thủy có điều kiện tiếp tục nghề may, tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Phan Thị Hồng Thủy được hỗ trợ sinh kế là bộ máy may và máy vắt sổ, giúp bà có công việc ổn định tạo thu nhập tốt hơn. Ảnh: D.Lệ

Bà Thủy nói: “Sau khi được hỗ trợ bộ máy may và máy vắt sổ, tôi nhận đơn hàng về gia công. Nay được hơn một năm, các đơn hàng nhận đã ổn định. Cũng nhờ có bộ máy này mà tôi có nguồn thu nhập ổn định hơn, đủ để lo cho gia đình”.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà, nguồn Quỹ vì người nghèo được ưu tiên hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người sống đơn thân.

Sau sáp nhập, quỹ có số dư hơn 134 triệu đồng; đến cuối năm 2025 vận động thêm hơn 211 triệu đồng và tiếp nhận 82 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nâng tổng nguồn quỹ lên hơn 427 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, phường trao học bổng, tặng phương tiện sinh kế, hỗ trợ xây một nhà đại đoàn kết; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ trường hợp khó khăn trên địa bàn.

Trong năm 2026, Ban vận động Quỹ vì người nghèo phường Hương Trà đã vận động được trên 354 triệu đồng, nâng tổng số tiền Quỹ vì người nghèo hiện nay lên hơn 640 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà luôn bám sát tình hình các hộ được hỗ trợ sinh kế, động viên họ cố gắng vươn lên thoát khỏi khó khăn. Ảnh: D.Lệ

Từ nguồn quỹ này, năm 2026 Mặt trận phường hỗ trợ 9 nhà đại đoàn kết tổng số tiền 430 triệu đồng; trao 9 phương tiện sinh kế tặng hộ khó khăn với số tiền 40 triệu đồng; hỗ trợ, thăm hỏi các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà cho biết, ngoài hỗ trợ theo quy định, Mặt trận phường còn vận động các nguồn lực, hàng hóa để hỗ trợ đột xuất những trường hợp cần thiết, gặp lúc hoạn nạn...

Trong hỗ trợ hộ nghèo, hộ neo đơn sửa chữa, xây mới nhà ở, với trường hợp quá khó khăn về nhân công, Mặt trận huy động sự vào cuộc của các hội đoàn thể ở khu dân cư. Khi triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế, Mặt trận xét hoàn cảnh cụ thể từng trường hợp để hỗ trợ đúng nhu cầu, giúp người khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.