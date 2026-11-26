Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh tư liệu: Lâm Khánh/TTXVN

Dự và chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Quảng Ninh và lực lượng Công an trong triển khai các giải pháp cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. Phó Thủ tướng nêu rõ, việc bước đầu kéo giảm tỷ lệ tái nghiện xuống dưới 6,5% cho thấy hiệu quả thiết thực của cách làm gắn quản lý với hỗ trợ sinh kế, việc làm và tái hòa nhập cộng đồng. Phó Thủ tướng chỉ rõ những điểm nghẽn cần tháo gỡ như dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả hỗ trợ; bất cập về tiếp cận tín dụng, định mức đào tạo nghề và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện. Bộ Công an, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu. Cùng với đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, cần đổi mới toàn diện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện; gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường kết nối việc làm và theo dõi hiệu quả hỗ trợ sau 6 tháng, 12 tháng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Công an tổng kết thực tiễn từ Quảng Ninh cần chuẩn hóa mô hình, quy trình, cơ chế phối hợp để hướng dẫn, nhân rộng phù hợp trên phạm vi cả nước. Các bộ, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc về điều kiện tiếp cận tín dụng, định mức hỗ trợ đào tạo nghề và nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện. Thành phố Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của Đề án; giao chỉ tiêu, phân công trách nhiệm cụ thể, hỗ trợ sát từng trường hợp sau cai nghiện; mở rộng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành, chủ động hoàn thiện mô hình, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương, phấn đấu sớm đạt trên 50% xã, phường, đặc khu không ma túy, tiến tới xây dựng Quảng Ninh không ma túy vào năm 2030.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng thông tin, địa phương xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, đặt quyết tâm cơ bản đạt tiêu chí “Thành phố không ma túy” vào năm 2030. Tháng 10/2026, UBND thành phố ban hành Đề án “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện và người sau cai nghiện ma túy”, chuyển từ tư duy “quản lý hành chính đơn thuần” sang mô hình “đồng hành, kiến tạo sinh kế khép kín”. Theo đó, mỗi người sau cai được đánh giá nhu cầu thực tế để đào tạo nghề phù hợp, tiếp cận vốn vay ưu đãi và giới thiệu việc làm ổn định ngay tại địa phương; đồng thời thành phố ban hành đồng bộ 3 nghị quyết với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ triển khai Đề án.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện Đề án 189 sau hơn 9 tháng triển khai. Với phương châm lấy người sau cai nghiện làm trung tâm, Đề án hướng tới hình thành chuỗi hỗ trợ khép kín, liên thông 4 khâu: Cai nghiện – học nghề – việc làm – tín dụng chính sách. Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố phối hợp tổ chức tư vấn, khám sức khỏe định kỳ cho 984 lượt học viên; mở 2 lớp xóa mù chữ cho 24 học viên, 2 lớp bổ túc văn hóa cho 29 học viên có trình độ học vấn thấp và tổ chức 38 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị mở 5 lớp đào tạo nghề cho 172 học viên đủ điều kiện, cấp chứng chỉ nghề đạt 85,1%, vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, địa phương tư vấn, định hướng nghề nghiệp, kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để giới thiệu việc làm ổn định cho 267 người sau cai nghiện; giải ngân 9,5 tỷ đồng vốn tín dụng cho 69 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện, góp phần tạo sinh kế, kéo giảm tỷ lệ tái nghiện và giữ vững an ninh, trật tự...