Hướng tới xây dựng môi trường lưu trú không thuốc lá

Chia sẻ tại lễ phát động, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: Năm 2025, lần đầu tiên Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" được tổ chức, có 44 khách sạn đáp ứng các tiêu chí và được xếp hạng. Kết quả năm đầu tiên là cơ sở để chương trình năm 2026 nâng cao yêu cầu về chất lượng, tính thực chất và độ tin cậy của quá trình đánh giá.

Lễ phát động Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" 2026

Theo ông Vũ, chương trình năm nay không đặt trọng tâm vào việc gia tăng số lượng khách sạn được công nhận, mà tập trung lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong tổ chức vận hành và duy trì được môi trường không thuốc lá trong thực tế. Những mô hình, cách làm phù hợp sẽ được giới thiệu, chia sẻ để các cơ sở lưu trú khác tham khảo và áp dụng.

Bộ tiêu chí năm 2026 được xây dựng theo các tiêu chí về việc tuân thủ quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức thực hiện tại cơ sở; hệ thống biển báo và thông tin dành cho khách; việc bố trí khu vực hút thuốc theo quy định; đào tạo, hướng dẫn nhân viên; cơ sở không kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và tài trợ thuốc lá theo quy định.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ đánh giá trên giấy tờ mà hướng tới tình hình vận hành thực tế của khách sạn, tăng cường theo dõi sau khi khách sạn được công nhận.

Nhiều khách sạn chủ động đặt biển cấm thuốc lá.

Theo ông Trần Thanh Tùng, Phó giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) Trần Thanh, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch là những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc. Khu vực này phải đáp ứng các điều kiện về phòng và hệ thống thông khí tách biệt, có dụng cụ chứa tàn thuốc, biển báo và thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Luật cũng khuyến khích người đứng đầu khách sạn, cơ sở lưu trú tổ chức thực hiện không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.

Dẫn kết quả Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá (PGATS 2024), ông Trần Thanh Tùng cho biết tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020. Tuy nhiên, khách sạn và nhà hàng vẫn là những địa điểm có tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá tương đối cao so với các địa điểm cấm hút thuốc khác.

"Việc xây dựng môi trường không thuốc lá tại khách sạn vừa là yêu cầu thực hiện quy định pháp luật, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách về sức khỏe, sự an toàn và chất lượng dịch vụ. Một cơ sở lưu trú thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá có thêm điều kiện xây dựng môi trường dịch vụ chuyên nghiệp, văn minh và nâng cao hình ảnh của điểm đến", ông Tùng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 30/10/2026. Các bước đánh giá được triển khai theo kế hoạch và lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.