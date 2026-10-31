Hướng tới xây dựng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo các nội dung liên quan đến định hướng xây dựng cửa khẩu số tiến tới mô hình cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Trao đổi, thảo luận về việc kết nối, liên thông các hệ thống phần mềm nghiệp vụ đang được các lực lượng chức năng sử dụng tại cửa khẩu, đề xuất giải pháp hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm thông tin được chia sẻ đồng bộ, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Đồng chí Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đánh giá khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và điều phối hoạt động quản lý tại cửa khẩu. Phương án tích hợp các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, hàng hóa và người xuất cảnh, nhập cảnh. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Công an, Kiểm dịch và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Cùng với đó là việc rà soát hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ, quy trình vận hành để xác định các hạng mục cần ưu tiên đầu tư, nâng cấp, hướng đến xây dựng hệ thống cửa khẩu hiện đại, quản lý tập trung, giảm thời gian làm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại qua biên giới.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là nhiệm vụ cần thiết, có cơ sở về chủ trương và khả thi về mặt kỹ thuật.

Vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng Ban Thường trực nhằm tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng hạ tầng, trang thiết bị công nghệ, quy trình nghiệp vụ và những vướng mắc trong kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Trên cơ sở đó, giao VNPT Quảng Trị xây dựng ít nhất hai phương án triển khai, gồm phương án tối ưu và phương án tạm thời, chậm nhất cuối tháng 11/2026 báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu phương án thuê dịch vụ công nghệ, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả và có lộ trình vận hành lâu dài. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và phía nước bạn Lào để tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, quy trình, bảo đảm việc xây dựng cửa khẩu số được triển khai thực chất, hiệu quả.