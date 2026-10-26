Hướng tới Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Lạng Sơn

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, trưng bày và trải nghiệm đặc sắc.

Tuần văn hóa năm nay là dịp tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Xứ Lạng và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Các hoạt động cấp tỉnh diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2026 tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động cấp cơ sở được triển khai từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc bảo tồn, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc Xứ Lạng

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức, nổi bật là Liên hoan đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026; chương trình biểu diễn giới thiệu di sản văn hóa Xứ Lạng nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam; Liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Đặc biệt, màn đồng diễn múa Chầu quy mô lớn dự kiến diễn ra vào sáng ngày 24/11/2026 sẽ huy động đông đảo nghệ nhân, diễn viên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia. Đây là hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của Xứ Lạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, tung còn sẽ mang đến không khí sôi nổi, hào hứng, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc.

Trải nghiệm văn hóa, khám phá du lịch và thưởng thức ẩm thực

Một trong những nội dung đáng chú ý của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày, quảng bá và trải nghiệm văn hóa, du lịch.

Không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa Lạng Sơn sẽ mang đến cho người dân và du khách cơ hội tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu; khám phá những làn điệu Then, Sli, Lượn, nghi lễ truyền thống, lễ hội, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công truyền thống cùng những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Không gian quảng bá du lịch Lạng Sơn tập trung giới thiệu hình ảnh điểm đến, tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; trong đó có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái và du lịch biên giới

Cùng với đó, triển lãm ảnh với chủ đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Lạng Sơn trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” sẽ góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và bản sắc riêng của cộng đồng các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Du khách còn có cơ hội khám phá không gian quảng bá, trải nghiệm ẩm thực phở vịt Lạng Sơn tại sân Bảo tàng tỉnh trong hai ngày 21 và 22/11/2026. Hoạt động giới thiệu món ăn đặc trưng của địa phương không chỉ góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực mà còn tạo thêm trải nghiệm hấp dẫn, kết nối sản phẩm ẩm thực với hoạt động phát triển du lịch.

Lan tỏa giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trong kỷ nguyên mới

Không chỉ diễn ra ở cấp tỉnh, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 còn được triển khai rộng khắp tại các xã, phường gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các địa phương chủ động lựa chọn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và thực hành di sản phù hợp với điều kiện thực tế.

Thông qua việc kết hợp bảo tồn di sản với quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và trải nghiệm văn hóa, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, phát huy vai trò của nghệ nhân, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trong gìn giữ bản sắc văn hóa.

Với hàng loạt hoạt động phong phú, giàu bản sắc và có tính kết nối, sự kiện hứa hẹn trở thành dịp để Nhân dân và du khách khám phá chiều sâu văn hóa Xứ Lạng, cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất biên cương giàu truyền thống, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Lạng Sơn là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, giàu bản sắc, hướng tới phát triển du lịch bền vững./.