Hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2027 từ đảo ngọc Phú Quốc - Bài 2: Sự kiện APEC Phú Quốc 2027 - nâng vị thế Việt Nam lên tầm cao mới

LONGFORM • PHÚ QUỐC • APEC 2027

Việc Chính phủ chọn Phú Quốc đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 cho thấy đảo ngọc đã phát triển mạnh ngang tầm các đô thị loại I trong và ngoài nước. Nơi đây sở hữu hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn quốc tế; sân bay, trung tâm hội nghị, giao thông, an ninh trật tự đảm bảo và nguồn nhân lực chất lượng cao, có kinh nghiệm… hoàn toàn có thể tổ chức được các sự kiện quốc tế trọng đại.

Hơn 137.138 tỷ đồng đầu tư 21 dự án phục vụ APEC

Theo Quyết định 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, triển khai 21 dự án hạ tầng trọng điểm để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, với tổng vốn đầu tư 137.138 tỷ đồng. Gói đầu tư lớn chưa từng có dành cho Phú Quốc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc biến hòn đảo này thành trung tâm hội nghị - du lịch quốc tế.

Cầu Hôn Phú Quốc tạo điểm nhấn giữa không gian biển đảo và quần thể đô thị, du lịch ở phía Nam Phú Quốc. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Các dự án trọng điểm trong danh mục đầu tư gồm: Dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ đạt cấp 4E, theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác của sân bay lên 24 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay. Hạ tầng đường băng bao gồm mở rộng đường cất hạ cánh số 1 hiện tại và xây mới đường cất hạ cánh số 2, lần lượt là 3.500 m và 3.300 m. Hệ thống sân đỗ sẽ được mở rộng lên hơn 120 vị trí đỗ, trong đó có đến 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng hiện đại. Nhà ga VIP sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trong APEC 2027 và các sự kiện trọng thể của Phú Quốc trong tương lai.

Từ trên ca, không gian đô thị cho thấy sự kết hợp giữa kiến trúc, mặt nước và cảnh quan thiên nhiên. Ảnh: TTXVN

Dự án Trung tâm tổ chức hội nghị APEC, tổng vốn 21.860 tỷ đồng, bao gồm: Nhà biểu diễn đa năng 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa 4.030 chỗ ngồi. Không gian được trang bị nội thất và những thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại đảm bảo có thể tổ chức các show diễn, concert quốc tế, đón những ngôi sao thế giới đến biểu diễn. Trung tâm hội nghị và triển lãm có diện tích phủ mái: 52.520m2, tương đương 6 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA. Tổng diện tích sàn xây dựng 157.375m2, gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, chức năng bao gồm hội nghị, phòng tiệc, khu triển lãm, dinner show, nhà hàng.

Đặc biệt trong đó là không gian triển lãm - ballroom vượt nhịp 81m không cột, có diện tích 11.050m2, vượt ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum ở Las Vegas (10.220m2). Nơi đây có thể tổ chức các sự kiện tới 10.000 người, và không gian tiệc đến 5.000 người…. Ngoài không gian hội nghị lớn là ballroom 3.000m2 và 30 phòng họp nhỏ phục vụ các sự kiện, hội nghị… Bên cạnh đó là không gian Dinner Show sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi, vừa tận hưởng những món ngon đặc sắc, vừa thả mình với những màn trình diễn hoành tráng, ấn tượng và hiếm có trên thế giới. Trung tâm báo chí Quốc tế đảm bảo đáp ứng khoảng 3.000 - 4.000 phóng viên. Khối Trung tâm Hội nghị được thiết kế với hình khối mềm mại như những con sóng Phú Quốc, thể hiện tinh thần biển cả khoáng đạt.

Hạ tầng tại phường Dương Đông, đặc khu Phú Quốc đang ngày càng hoàn thiện. Ảnh: TTXVN

Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư, dài 18 km, kết nối trực tiếp từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị APEC. Toàn tuyến gồm 6 nhà ga hiện đại, trong đó có 1 ga ngầm và 5 ga trên mặt đất, kết hợp đồng thời ba loại hình vận hành trên cao, đi ngầm và mặt đất. Công suất vận chuyển hơn 4.500 hành khách mỗi giờ.

Đại lộ APEC dài khoảng 3 km, rộng 68 m, tổng mức đầu tư 1.820 tỷ đồng, được quy hoạch với quy mô rộng lớn, đóng vai trò kết nối các phân khu quan trọng của thành phố đảo và dẫn thẳng về Trung tâm Hội nghị APEC – nơi diễn ra các hoạt động cấp cao của sự kiện. Đại lộ APEC không chỉ là trục giao thông mang tính biểu tượng, mà còn là điểm nhấn kiến trúc – cảnh quan, góp phần tạo dựng hình ảnh Phú Quốc hiện đại, đồng bộ và xứng tầm quốc tế. Đây sẽ là tuyến đường thể hiện diện mạo mới của thành phố đảo trong giai đoạn bứt phá hạ tầng, phục vụ tốt cả trước, trong và sau sự kiện APEC.

Đại lộ APEC không chỉ là trục giao thông mang tính biểu tượng, mà còn là điểm nhấn kiến trúc – cảnh quan, góp phần tạo dựng hình ảnh Phú Quốc hiện đại, đồng bộ và xứng tầm quốc tế.

Các dự án không kém phần quan trong như: Tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài 19,26 km tổng mức đầu tư 1.632 tỷ đồng, đóng vai trò kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới khu vực Trung tâm Hội nghị APEC, An Thới và các phân khu du lịch tại Bãi Trường, Dự án hồ nước Cửa Cạn rộng 349,12 ha, bao gồm hồ chứa, hạ tầng phụ trợ và hệ thống nắn dòng, bảo vệ sinh thái, tổng vốn đầu tư 1.026 tỷ đồng. Hồ nước Dương Đông 2 là dự án cấp nước trọng điểm phục vụ APEC 2027, với quy mô 96 ha và dung tích 4,7 triệu m3, tổng vốn đầu tư 2.950 tỷ đồng...

Một khu đô thị mới tại phường An Thới, đặc khu Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Đề xuất khu thương mại tự do hải đảo

Ngày 17/5, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026, đại diện Sungroup đã đề xuất một số định hướng cơ chế đặc thù sau: Thứ nhất, đề xuất Phú Quốc trở thành Khu thương mại tự do hải đảo gắn với việc nâng cấp cảng An Thới và Dương Đông thành cảng tự do quốc tế với các chính sách vượt trội, tương đương các khu thương mại tự do thế hệ mới nhất.

Thứ hai, xây dựng cơ chế “Cửa ngõ Đầu tư”. Trước mắt có thể xây dựng cơ chế, chính sách “đầu tư luồng xanh” cho một số lĩnh vực như công nghệ cao, y tế, du lịch, giáo dục chất lượng cao; ban hành Thẻ cư trú dài hạn cho nhà đầu tư, chuyên gia và người về hưu quốc tế; cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng có thời hạn; miễn cấp phép lao động cho chuyên gia quốc tế, từng bước hình thành cộng đồng cư dân thường trú, yếu tố cốt lõi tạo sức sống cho đặc khu.

Những khu nghỉ dưỡng ven biển nằm giữa màu xanh của cây cối, tạo nên không gian nghỉ dưỡng đặc trưng của đảo Ngọc. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, phát triển Phú Quốc thành một Trung tâm Du lịch Y tế và Giáo dục Quốc tế. Theo đó, cho phép lập bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và phục hồi chức năng có vốn đầu tư nước ngoài với cơ chế thuê lao động y tế quốc tế linh hoạt, thành lập cơ sở giáo dục chuẩn quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Thứ tư, về phát triển kinh tế xanh và bảo tồn hệ sinh thái. Chính quyền cần cho phép huy động nguồn lực tư nhân tham gia quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng nguyên sinh và hệ sinh thái biển, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, xây dựng cơ chế tín chỉ carbon, định vị Phú Quốc là đặc khu kinh tế biển đảo xanh đầu tiên của ASEAN.

Phú Quốc cần được định hình ở đẳng cấp cao nhất

PGS.TS Trần Đình Thiên, trong một cuộc họp đầu tháng 8/2026 tại Phú Quốc đã chia sẻ, có hai khía cạnh cần nhìn nhận, thứ nhất, mỗi kỳ APEC phải tạo được dấu ấn khác với những kỳ trước. Sự khác biệt ấy không chỉ nằm ở quy mô, mà còn phải thể hiện ở tính độc đáo, đặc sắc và khả năng tạo ra giá trị vượt trội. Việt Nam từng tổ chức APEC và APEC 2027 phải mở ra một tầm vóc mới. Thứ hai, việc lựa chọn Phú Quốc làm nơi đón các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới mang ý nghĩa đưa thế giới đến với Việt Nam tại một tọa độ đặc biệt. Trong dịp này, Phú Quốc không chỉ đại diện cho một hòn đảo hay một địa phương, mà trở thành nơi giới thiệu đất nước, con người và khát vọng Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Thị trấn Hoàng Hôn và tuyến cáp treo vượt biển 3 giây lớn nhất thế giới từ An Thới ra đảo Hòn Thơm. Ảnh: TTXVN

Vì vậy, nếu chỉ đặt Phú Quốc lên bàn cân với Bali hay Phuket thì chưa phản ánh hết tầm vóc của bài toán. Những so sánh ấy có thể tạo động lực, nhưng mục tiêu của Phú Quốc không nên dừng ở việc đi theo hay bắt kịp. Cách đặt vấn đề phải là vượt tầm, vươn lên sánh vai với những điểm đến hàng đầu thế giới bằng một bản sắc và năng lực riêng. Phú Quốc cần được định hình ở đẳng cấp cao nhất, như một hình ảnh tiêu biểu cho Việt Nam hiện đại.

APEC là viết tắt của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation), thành lập năm 1989, gồm 21 nền kinh tế thành viên thuộc vành đai Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do trong khu vực.

Việt Nam đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại trọng đại giúp nâng tầm vị thế quốc gia và tạo cú hích lớn để phát triển hòn đảo này thành trung tâm kinh tế, du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là lần thứ 3 Việt Nam tổ chức APEC (năm 2006 tại Hà Nội và năm 2017 tại Đà Nẵng). Việc tổ chức Tuần lễ Cấp cao khẳng định năng lực hội nhập và tổ chức các sự kiện chính trị - kinh tế toàn cầu của Việt Nam, qua đó nâng tầm vị thế quốc gia lên tầm cao mới.

Bài viết: HỒNG LĨNHBÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA