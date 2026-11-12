Hướng tới thực hiện thủ tục về đất đai trên môi trường số

Để đạt được kết quả này, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành bốn kế hoạch, thành lập năm tổ công tác đặc biệt nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường bàn giao hơn 11.000 tài khoản cùng các ứng dụng thu thập, cập nhật thông tin cho chính quyền địa phương. Cùng với đó, Công an thành phố phối hợp xác minh, đối khớp dữ liệu dân cư. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ hạ tầng máy chủ, tích hợp và di trú dữ liệu. Ủy ban nhân dân các xã, phường thành lập hơn 339 tổ công tác, tổ giúp việc để triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã biên tập bản đồ địa chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với diện tích tự nhiên hơn 335.900 ha, thể hiện trên hơn 21.000 tờ bản đồ. Hơn 2.850 dự án có thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được cập nhật. Đáng chú ý, hơn 4,8 triệu thửa đất đã được xác lập dữ liệu, trong đó hơn 4,6 triệu thửa được đối khớp với dữ liệu dân cư và cập nhật hồ sơ pháp lý; hơn 4,2 triệu thửa được liên kết với dữ liệu không gian.

Đặc biệt, hơn 2,8 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa, đáp ứng tiêu chí “ĐúngĐủ-Sạch-Sống”. Đây là lần đầu tiên Hà Nội hình thành hệ thống bản đồ và các lớp dữ liệu đất đai tương đối đầy đủ, chi tiết, cho phép tra cứu trực quan đến từng thửa đất, giấy chứng nhận và chủ sử dụng đất. Kết quả này đưa Hà Nội vào nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả thực hiện cao nhất cả nước theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, bảo đảm thông tin phản ánh chính xác hiện trạng và tình trạng pháp lý của từng thửa đất; phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng ứng dụng trên nền tảng iHanoi, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tương tác, kiểm tra, xác nhận và bổ sung thông tin liên quan đến thửa đất của mình. Ngành nông nghiệp và môi trường sẽ phối hợp Công an thành phố và chính quyền 126 xã, phường tiếp tục làm sạch dữ liệu, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí “Đúng-Đủ-Sạch-Sống”. Thành phố cũng hướng tới tiếp nhận, xử lý một số thủ tục hành chính như đính chính, cấp đổi giấy chứng nhận thông qua nền tảng số, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Về lâu dài sẽ kết nối, đồng bộ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước thay thế phương thức quản lý dựa trên hồ sơ giấy bằng dữ liệu số.

Việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai là kết quả của quá trình số hóa quy mô lớn, tạo nền tảng để thành phố đổi mới phương thức quản lý, nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ. Mục tiêu cuối cùng là giúp người dân tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục đất đai nhanh chóng, thuận tiện hơn.