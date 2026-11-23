GS.TS. Andreas Stoffers tại Đại học Khoa học Ứng dụng FOM, Essen (Đức). (Ảnh: NVCC)

Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng và củng cố Thương hiệu quốc gia Việt Nam?

Thương hiệu quốc gia được tạo dựng từ những thành tựu của doanh nghiệp. Sau Đổi mới (năm 1986), Việt Nam đã chuyển mình, trở thành một nền kinh tế hội nhập sâu rộng vào các chuỗi giá trị quốc tế, với những thành tựu nổi bật được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Vị thế quốc tế của Việt Nam là kết quả từ những thành tựu kinh tế đó.

Từ những trải nghiệm cá nhân tại Việt Nam - ban đầu trong lĩnh vực ngân hàng, sau đó là thời gian làm việc tại một tổ chức chính trị của Đức và hiện nay trên cương vị Giáo sư, nhà nghiên cứu chuyên ngành - tôi đã trực tiếp chứng kiến sự thay đổi trong cách nhìn nhận của quốc tế về Việt Nam, đó là từ một trung tâm sản xuất có chi phí thấp trở thành một điểm đến kinh doanh ngày càng có trình độ và năng lực cao hơn.

Tuy nhiên, về lâu dài, nhãn hiệu “Made in Vietnam” (Sản xuất tại Việt Nam) sẽ không còn đủ để đưa Việt Nam lên nấc thang phát triển tiếp theo. Thay vào đó, trọng tâm cần chuyển sang phát triển độc lập hơn, hướng tới “Designed in Vietnam” (Thiết kế tại Việt Nam) và “Developed in Vietnam” (Phát triển tại Việt Nam). Nói cách khác là từng bước xây dựng một thương hiệu Việt Nam riêng biệt.

Thoạt nhìn, sự khác biệt này có thể không quá lớn. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, có thể thấy, mặc dù hiện nay rất nhiều sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, phần đáng kể giá trị gia tăng và công nghệ vẫn do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) kiểm soát.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, khu vực FDI đóng góp 81,2% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Xét về thành tích xuất khẩu, đây chắc chắn là yếu tố rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng cũng cho thấy mức độ tham gia còn hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi quan trọng, đặc biệt thông qua Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn FDI, đồng thời xác định các ưu tiên và đề ra định hướng phát triển trong tương lai.

Như vậy, Việt Nam đã có một khuôn khổ chính sách thuận lợi. Tuy nhiên, chính phủ không phải là chủ thể tạo ra những thương hiệu toàn cầu thành công, mà đó là các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau. Thông qua những sản phẩm đáng tin cậy, dịch vụ tốt, quan hệ kinh doanh lâu dài và hoạt động kinh doanh công bằng, các doanh nghiệp sẽ trở thành những đại sứ của đất nước, tạo dựng ảnh hưởng bền vững đối với uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo kinh nghiệm của tôi, bản sắc riêng của người Việt Nam như sự linh hoạt, tinh thần ham học hỏi, khát vọng kinh doanh và khả năng nắm bắt cơ hội phù hợp để thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, điều quan trọng là không chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn mà còn phải dành vai trò then chốt cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) của Việt Nam, vốn có khả năng thích ứng linh hoạt hơn đáng kể.

Điều này cũng đúng với quê hương tôi là Đức, nơi các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có nhiều doanh nghiệp được gọi là “nhà vô địch thầm lặng”, đóng góp rất lớn vào uy tín quốc tế của đất nước.

Suy cho cùng, một thương hiệu mạnh luôn là lời cam kết về niềm tin. Trong kinh doanh, người Việt Nam sử dụng khái niệm “chữ tín” để nói về sự đáng tin cậy và uy tín. Tôi cho rằng khái niệm này cũng rất phù hợp trong hành trình xây dựng thương hiệu quốc gia.

Những năm gần đây, một số doanh nghiệp Việt Nam đã tạo được dấu ấn trên thị trường quốc tế như TH Group hay VinFast. Ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực này?

Lần đầu tôi đến Việt Nam năm 2009 để làm việc cho Deutsche Bank, thật khó có thể hình dung rằng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ xây dựng được thương hiệu quốc tế riêng trong ngành công nghiệp ô tô. Tôi thực sự đánh giá cao thành tựu này.

Tôi xem TH Group là một ví dụ thú vị về sự kết hợp giữa nông nghiệp, công nghệ và xây dựng thương hiệu. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam có năng lực vượt xa việc chỉ xuất khẩu thực phẩm. Hiện nay, 19 sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm của TH Group đã được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Trong khi VinFast là một ví dụ thuyết phục về khả năng tạo dựng dấu ấn của Việt Nam ngay cả trong một lĩnh vực đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và nguồn vốn lớn như công nghiệp ô tô. Việc xây dựng một nhà sản xuất ô tô đã giúp Việt Nam có được sự hiện diện đáng kể trên trường quốc tế, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn của thế giới đối với đất nước. VinFast cho thấy tham vọng của Việt Nam trong việc cạnh tranh ở những ngành công nghiệp đòi hỏi trình độ công nghệ cao.

VinFast cho thấy tham vọng của Việt Nam trong việc cạnh tranh ở những ngành công nghiệp đòi hỏi trình độ công nghệ cao. (Nguồn: Vietnamnet)

Tuy nhiên, từ góc độ của một chuyên gia ngân hàng, tôi muốn đưa ra một đánh giá thận trọng. Mức độ nhận diện thương hiệu, tăng trưởng doanh số và khả năng sinh lời bền vững là ba vấn đề hoàn toàn khác nhau. Theo số liệu do công ty công bố, khoảng 70.000 xe điện đã được bàn giao trong quý II/2026, trong đó khoảng 11% được tiêu thụ tại các thị trường ngoài Việt Nam.

Về lâu dài, yếu tố quyết định đối với hai thương hiệu này, cũng như tất cả các thương hiệu Việt Nam khác, không phải là những tiêu đề nổi bật trên báo chí hay các thông báo đầu tư quy mô lớn, mà là chất lượng sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng, mạng lưới phân phối và dịch vụ đáng tin cậy, hiệu quả kinh tế và cuối cùng là niềm tin của người mua quốc tế.

Kinh nghiệm từ chính quê hương tôi, nước Đức, cho thấy việc xây dựng uy tín cho các thương hiệu lớn không phải là kết quả của những hoạt động tiếp thị ngắn hạn, mà là quá trình làm việc bền bỉ với khách hàng trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên.

TH và VinFast chắc chắn là những doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam. Tuy nhiên, những năm tới, Việt Nam sẽ cần thêm nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận rủi ro và nhận diện các cơ hội. Không phải mọi nỗ lực đều sẽ thành công, nhưng từ rất nhiều thử nghiệm như vậy, những nhân tố mới và thú vị sẽ xuất hiện.

Từ góc nhìn quốc tế, đâu là những yếu tố then chốt giúp thương hiệu Việt Nam tạo dựng chỗ đứng vững chắc và giành được niềm tin tại các thị trường toàn cầu?

Yếu tố then chốt giúp thương hiệu Việt tạo dựng chỗ đứng vững chắc là chất lượng ổn định và được công nhận. Niềm tin và sự đáng tin cậy sẽ quyết định một thương hiệu có thành công trong dài hạn hay không.

Thành công trên thị trường quốc tế đòi hỏi nhiều hơn việc chỉ có giá thấp và sản phẩm cạnh tranh. Về chất lượng, điều cần chú trọng là tính ổn định, thay vì chỉ tạo ra những kết quả xuất sắc trong một vài trường hợp riêng lẻ. Quản trị doanh nghiệp cũng là một yếu tố cạnh tranh quan trọng.

Nếu muốn đạt mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển đổi từ một trung tâm sản xuất đơn thuần thành một trung tâm công nghệ. Đất nước cần thoát khỏi cách cạnh tranh thuần túy dựa trên chi phí, chuyển sang tự thực hiện nghiên cứu, phát triển sản phẩm, thiết kế và đổi mới sáng tạo.

Đương nhiên, trong quá trình này, quyền sở hữu trí tuệ phải được tôn trọng. Đây cũng chắc chắn là lợi ích của chính Việt Nam, khi các doanh nghiệp trong nước ngày càng phát triển những sản phẩm và thiết kế của riêng mình, vốn cần được bảo hộ.

Có một câu nói phổ biến ở Đức: “Con giun phải hấp dẫn con cá, chứ không phải người câu cá”. Điều này có nghĩa là mọi hoạt động phát triển sản phẩm đều phải hướng đến sở thích và nhu cầu của khách hàng tại từng thị trường. Những gì hấp dẫn người tiêu dùng Việt Nam chưa chắc đã phù hợp với thị trường Đức, Nhật Bản hay Mỹ.

Đặc biệt tại các thị trường nước ngoài, những yếu tố như tính bền vững, bảo vệ môi trường, dịch vụ bảo hành và khả năng cung cấp phụ tùng thay thế là các nhân tố quyết định thành công của một thương hiệu mới muốn được công nhận trên trường quốc tế.

Khái niệm “chữ tín” của người Việt Nam cũng có ý nghĩa trong trường hợp này. Bất kỳ ai muốn giành được niềm tin quốc tế đều phải nhất quán thực hiện những cam kết của mình.

Hiện nay, 19 sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm của TH Group đã được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. (Nguồn: TH True Milk)

Theo ông, Chính phủ, các hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp với nhau như thế nào để xây dựng một hệ sinh thái thương hiệu có sự liên kết, qua đó giúp sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sự hiện diện, uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế?

Tôi cho rằng, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là một chương trình có ý nghĩa. Chương trình góp phần nâng cao mức độ nhận diện, thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng và qua đó củng cố sự tự tin của doanh nghiệp Việt Nam.

Với 227 doanh nghiệp được vinh danh, Chương trình Thương hiệu quốc gia cho thấy sự phát triển ngày càng rộng lớn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Dù vậy, một giải thưởng cấp quốc gia hoàn toàn không thể thay thế phép thử của thị trường quốc tế.

Theo số liệu chính thức, doanh thu xuất khẩu của 227 doanh nghiệp được công nhận năm 2026 chỉ chiếm khoảng 2,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Con số này cho thấy, vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Đây là một khởi đầu đầy triển vọng, nhưng Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam không nên chỉ hài lòng với những thành quả đã đạt được. Bởi chính khách hàng quốc tế mới là những người cuối cùng quyết định doanh nghiệp nào sẽ thành công trên thị trường toàn cầu và trở thành những doanh nghiệp dẫn đầu thế giới.

Chính phủ, các hiệp hội thương mại và doanh nghiệp tư nhân cần bổ trợ, hỗ trợ lẫn nhau. Vai trò của Nhà nước là ban hành hệ thống pháp luật vững chắc, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng nền hành chính hiệu quả, tháo gỡ các rào cản quan liêu, cung cấp cơ sở hạ tầng vận hành tốt và bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hệ thống giáo dục xuất sắc.

Vai trò của các hiệp hội thương mại là tạo thuận lợi cho hoạt động phát triển thị trường quốc tế, thiết lập các mối liên hệ, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại, thúc đẩy hợp tác theo từng ngành nghề và đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vai trò của doanh nghiệp là xác định những cơ hội kinh doanh đầy triển vọng và cùng khách hàng phát triển tại các thị trường đó. Đổi mới sáng tạo, đầu tư, đào tạo, quản lý chất lượng và xây dựng thương hiệu độc lập là những nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp.

Hiện tại, quá trình hội nhập của Việt Nam vào các chuỗi giá trị quốc tế, đặc biệt thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do, đã mang lại những cơ hội tuyệt vời để tiếp tục phát triển trên nền tảng này.

Việt Nam cần ưu tiên những vấn đề gì trong những năm tới để ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong nước trở thành những đại diện tiêu biểu của đất nước, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu, thưa ông?

Các doanh nghiệp Việt Nam có tham vọng, sáng tạo và khả năng thích ứng. Những phẩm chất này đã đóng góp đáng kể vào thành công của công cuộc Đổi mới. Để góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu, tôi có những khuyến nghị như sau:

Thứ nhất, không nên cố gắng hiện diện tại tất cả các thị trường.Thay vào đó, doanh nghiệp cần xác định một thị trường ngách mà mình mong muốn trở thành đơn vị dẫn đầu quốc tế.

Thứ hai, có thể bắt đầu bằng việc xác định một thị trường nước ngoài phù hợp,nơi doanh nghiệp có thể tìm hiểu kỹ các yêu cầu và tiêu chuẩn. Sau đó, hãy tìm kiếm một đối tác địa phương đáng tin cậy, nếu cần thiết có thể thông qua sự hỗ trợ của các hiệp hội thương mại liên quan, rồi từng bước mở rộng hoạt động từ thị trường đó.

Thứ ba, không nên cạnh tranh chủ yếu bằng giá cảmà cần tập trung vào chất lượng, cam kết lâu dài, định hướng khách hàng và sự đáng tin cậy. Doanh nghiệp cũng cần đặc biệt chú ý đến quyền sở hữu nhãn hiệu, thiết kế, bao bì và hệ thống phân phối của mình.

Thứ tư, tận dụng quá trình chuyển đổi số, bởi điều này cũng có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thị trường quốc tế.

Thứ năm, vấn đề tài chính cũng sẽ là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Với tư cách là một cựu chuyên gia ngân hàng, tôi có thể khẳng định, doanh nghiệp cần có số liệu tài chính minh bạch, mô hình kinh doanh vững chắc và năng lực quản lý chuyên nghiệp nếu muốn thuyết phục các ngân hàng và nhà đầu tư rót vốn vào hoạt động kinh doanh của mình.

Thứ sáu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần tăng cường hợp tác với các trường đại học và cơ sở đào tạo nghề. Các trường đại học rất cần những đóng góp từ thực tiễn kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp. Điều này cũng sẽ giúp doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo được đội ngũ nhân lực có chuyên môn.

Không phải mọi doanh nghiệp nhỏ và vừa nào cũng cần trở thành nhà vô địch quốc tế hay một thương hiệu toàn cầu. Ngay cả một nhà cung ứng đáng tin cậy, có chuyên môn sâu trong một lĩnh vực cụ thể, cũng có thể thành công trên thị trường quốc tế và đóng góp vào uy tín toàn cầu của Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, tương lai kinh tế của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào số lượng các tập đoàn quốc tế đầu tư vào Việt Nam. Điều quan trọng không kém là có bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam thành công bằng chính nỗ lực của mình và đóng góp vào việc xây dựng thương hiệu “Developed in Vietnam” (Phát triển tại Việt Nam).

Xin cảm ơn ông!