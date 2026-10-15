Hướng tới Tháng cao điểm vì người nghèo: Từ mái nhà đại đoàn kết đến sinh kế bền vững

Ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại xã Tân Khánh.

Chú trọng sinh kế bền vững

Điển hình như tại Bắc Ninh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định hai nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ “Vì người nghèo” là hỗ trợ an cư và trao sinh kế. Các hoạt động được triển khai đa dạng, từ xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất đến trao học bổng cho học sinh khó khăn, giúp đỡ người mắc bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó, MTTQ các địa phương chú trọng rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ để vận động, phân bổ nguồn lực phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch.

Nhiệm kỳ 2021-2025, thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn với tổng số 5.636 nhà tạm, nhà dột nát được xây mới, sửa chữa, trị giá trên 195,3 tỷ đồng; hàng vạn suất học bổng, con giống, và phương tiện sinh kế đã được trao tận tay người nghèo; riêng 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã hỗ trợ 176 hộ nghèo xây mới nhà đại đoàn kết trị giá 17,6 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Bắc Ninh, những con số ấy không chỉ là kết quả của các phong trào thi đua, mà là minh chứng sinh động cho tấm lòng nhân ái, nghĩa tình của người dân quê hương Kinh Bắc. Và trong hành trình chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sự sẻ chia trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hôm nay chính là một viên gạch hồng xây nên những mái ấm đại đoàn kết, xua đi những nhọc nhằn, lo toan của những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Trong Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm vì người nghèo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cũng nêu rõ: Việc tổ chức các hoạt động phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả; rà soát đầy đủ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để quan tâm hỗ trợ, không để bỏ sót đối tượng.

Đặc biệt, bảo đảm sự phối hợp, thống nhất giữa Ủy ban MTTQ các cấp với các cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên, tránh sự chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ; đa dạng hóa các phương thức để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn tại cộng đồng.

Cùng với vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ cơ sở đều chú trọng việc rà soát, nắm bắt nhu cầu thực tế của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Việc phân bổ nguồn lực được chú trọng theo hướng công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, ưu tiên những trường hợp khó khăn về nhà ở, sinh kế, y tế và giáo dục. Qua đó, bảo đảm mỗi sự đóng góp đều được sử dụng thiết thực, mang lại hiệu quả cụ thể đối với người thụ hưởng.

Ông Đàm Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phủ Thông (Thái Nguyên) cho biết, trong năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phủ Thông tiếp tục đổi mới công tác vận động và sử dụng Quỹ Vì người nghèo theo hướng thiết thực, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của từng hộ gia đình. Trong đó, việc ứng dụng nền tảng số vào công tác vận động nguồn lực sẽ mở rộng khả năng kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng; đồng thời giúp công khai thông tin tiếp nhận, phân bổ, sử dụng nguồn quỹ, tạo niềm tin và khuyến khích sự tham gia rộng rãi của xã hội.

Cùng với đó, việc hỗ trợ người nghèo sẽ chuyển từ tư duy trợ giúp trước mắt sang tạo điều kiện để người dân tự vươn lên. Trong đó, ưu tiên các mô hình hỗ trợ sinh kế phù hợp như cung cấp cây, con giống, phương tiện sản xuất, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và kết nối tiêu thụ sản phẩm. “Khi nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng, gắn với nhu cầu và có sự theo dõi, đánh giá hiệu quả nguồn Quỹ Vì người nghèo không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững” – Chủ tịch MTTQ xã Phủ Thông nhấn mạnh.

Từ “hỗ trợ trước mắt” sang “tạo điều kiện” để người dân tự vươn lên

Tại TP Hà Nội, phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, Tháng cao điểm Vì người nghèo 2026, MTTQ các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, đồng thời kết nối các chương trình an sinh xã hội với những địa chỉ cần giúp đỡ cụ thể.

Ngay sau lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” chiều 12/10, các cơ quan, đơn vị và 126 xã, phường tại Hà Nội đồng loạt hưởng ứng, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chung tay đóng góp. Đến nay, tổng kinh phí ủng hộ được ghi nhận trong toàn hệ thống chính trị thành phố đạt hơn 11,4 tỷ đồng.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ có trách nhiệm phối hợp để quản lý sử dụng nguồn quỹ một cách công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng để những đóng góp này sẽ được chuyển thành sự hỗ trợ thiết thực cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Còn tại TP Huế, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,93% năm 2021 xuống còn 1,08% cuối năm 2025, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện để người nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cũng nhấn mạnh, công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới cần chuyển mạnh từ “hỗ trợ trước mắt” sang “tạo điều kiện” để người dân tự vươn lên một cách bền vững; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của mỗi người dân.

Tính đến 19 giờ ngày 8/10, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận sự đóng góp và đăng ký ủng hộ của 85 tập thể, cá nhân với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đăng ký vận động nguồn lực đóng góp hơn 12,1 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; đồng thời là minh chứng cho hiệu quả thiết thực của Quỹ “Vì người nghèo” trong việc kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những mái nhà Đại đoàn kết, những suất học bổng, hỗ trợ khám chữa bệnh đến các mô hình sinh kế giúp người nghèo vươn lên, những hoạt động thiết thực của Quỹ đã góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng. Qua đó, tạo sức lan tỏa, vận động ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân chung tay đóng góp, cùng MTTQ thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở hoạt động vận động nguồn lực trong tháng 10 mà còn hướng tới xây dựng ý thức sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng thường xuyên, lâu dài. Từ những mái nhà Đại đoàn kết, những suất quà nghĩa tình đến các mô hình hỗ trợ sinh kế, hành trình chăm lo người nghèo tiếp tục được nối dài. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối những tấm lòng nhân ái, chung tay chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn và phát triển bền vững.