Hướng tới Tháng cao điểm vì người nghèo: Trao sinh kế, tiếp sức vươn lên

Đa dạng hóa nguồn lực, hỗ trợ đúng nhu cầu

Tại xã Đoài Phương (Hà Nội), công tác chăm lo cho người nghèo được triển khai bằng những việc làm thiết thực, chú trọng hỗ trợ đúng nhu cầu, tạo sinh kế để người dân từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Xã Đoài Phương trao tặng bò cho hộ khó khăn. Ảnh: PV

Gia đình chị Ngô Thị Thanh, thôn Tân Phú, vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ một con bê cái sinh sản. Với chị, đây không chỉ là món quà thiết thực mà còn là nguồn động viên, giúp mẹ con chị có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Cũng được hỗ trợ con bê giống, chị Phùng Thị Hương, ở xã Đoài Phương, kỳ vọng có thêm hướng phát triển kinh tế gia đình. Những hỗ trợ xuất phát từ nhu cầu thực tế không chỉ giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất mà còn tạo động lực để người dân tích cực lao động, từng bước nâng cao đời sống.

Xã Đoài Phương trao con giống, phương tiện sản xuất và hỗ trợ sinh kế, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: PV

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương Phùng Thị Thanh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” của xã vận động được hơn 608 triệu đồng. MTTQ xã phối hợp rà soát, thống nhất hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 550 triệu đồng. Cuộc vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt hơn 235 triệu đồng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục hỗ trợ 23 trẻ mồ côi với tổng kinh phí 144 triệu đồng. Những kết quả này cho thấy sự đa dạng trong cách làm an sinh xã hội, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn hướng tới chăm lo lâu dài cho các nhóm yếu thế.

Từ những hỗ trợ sinh kế tại Đoài Phương đến việc chăm lo nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận An, các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được triển khai sát với nhu cầu của người dân.

Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, mỗi khi mưa to, gió lớn, bà Đoàn Thị Vẫy, ở xã Thuận An, lại thấp thỏm lo mái dột, gió lùa. Ngôi nhà mới hoàn thành không chỉ mang đến cho bà niềm vui về một mái ấm kiên cố mà còn tiếp thêm niềm tin để gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, gia đình bà được hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà. Cùng với sự chung tay góp công, góp sức của người thân và bà con lối xóm, khoản hỗ trợ đã giúp ước mong về một mái nhà vững chãi của gia đình bà trở thành hiện thực.

Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận An được hỗ trợ xây sửa nhà ở năm 2026. Ảnh: PV

Không chỉ hỗ trợ riêng gia đình bà Vẫy, xã Thuận An còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong những tháng đầu năm 2026, địa phương đã hỗ trợ xây mới 5 nhà, sửa chữa 1 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 310 triệu đồng; đồng thời trao hàng trăm suất quà cho hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các trường hợp khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An cho biết, bên cạnh hỗ trợ nhà ở, địa phương còn quan tâm đến các gia đình chính sách, hỗ trợ tư liệu sản xuất cho những hộ khó khăn và chăm sóc người mắc bệnh hiểm nghèo. Qua đó, từng bước tháo gỡ khó khăn trước mắt, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, xã Bình Minh đã trao tặng 9 xe máy cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Còn tại xã Bình Minh, các hoạt động an sinh xã hội được triển khai gắn với nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình, trong đó chú trọng hỗ trợ phương tiện và điều kiện lao động, sản xuất. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã trao tặng 9 xe máy cho các hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân có thêm phương tiện phục vụ công việc, tạo điều kiện cải thiện thu nhập.

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh, địa phương đang hỗ trợ xây mới 2 ngôi nhà cho các hộ khó khăn, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Bên cạnh hỗ trợ nhà ở và sinh kế, MTTQ xã còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ các trường hợp khó khăn đột xuất, nhất là trong dịp lễ, Tết. Hiện xã Bình Minh không còn hộ nghèo, song vẫn còn 100 hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, khoảng 700 lượt trường hợp đã được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 430 triệu đồng. Việc kết hợp giữa hỗ trợ nhà ở, trao phương tiện sinh kế và trợ giúp kịp thời những hoàn cảnh khó khăn đang góp phần củng cố mạng lưới an sinh tại cơ sở, giúp người dân thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Trao quà, động viên các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: PV

Từ hỗ trợ trước mắt đến giảm nghèo bền vững

Cùng với hỗ trợ trước mắt, các địa phương đang ngày càng chú trọng tạo sinh kế, hỗ trợ tư liệu sản xuất và giúp người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Khi được hỗ trợ đúng nhu cầu, người dân có thêm điều kiện phát huy khả năng lao động, chủ động cải thiện đời sống, giảm dần sự phụ thuộc vào trợ giúp.

Cùng với đó, việc vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích. Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân không chỉ giúp mở rộng nguồn lực chăm lo người nghèo mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Theo kế hoạch, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 của thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2026, nhằm huy động, kết nối các nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là dịp để các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, phát huy những mô hình hỗ trợ hiệu quả, bảo đảm các chính sách an sinh đến đúng người, đúng thời điểm.

Từ những con giống được trao, những mái nhà được xây mới đến những phương tiện giúp người dân có thêm cơ hội làm ăn, mỗi sự hỗ trợ đều có ý nghĩa khi tạo ra chuyển biến thiết thực trong cuộc sống. Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tinh thần sẻ chia cần tiếp tục được duy trì bằng những hành động cụ thể, lâu dài, để người có hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa vươn lên, góp phần xây dựng Thủ đô nhân ái, văn minh và phát triển bền vững.