Hướng tới Tháng cao điểm vì người nghèo: Thắp lên hy vọng từ những ngôi nhà đại đoàn kết

Niềm vui trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Nhiều năm sống trong căn nhà đã xuống cấp, mỗi khi mưa to, gió lớn, bà Đoàn Thị Vẫy, xã Thuận An (Hà Nội) lại thấp thỏm lo mái dột, gió lùa. Ngôi nhà mới hoàn thành không chỉ mang đến cho bà niềm vui về một mái ấm khang trang, vững chãi, mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để gia đình vượt qua khó khăn.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, gia đình bà được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà. Khoản hỗ trợ đã trở thành điểm tựa thiết thực, giúp gia đình có thêm điều kiện hiện thực hóa ước mong về một mái nhà vững chãi. Người thân và bà con lối xóm cùng chung tay góp công, góp sức để ngôi nhà mới dần thành hình.

Với bà Vẫy, niềm vui không chỉ là được sống trong căn nhà mới kiên cố, mà còn là nghĩa tình, sự sẻ chia bà nhận được trong những tháng ngày khó khăn. Sự quan tâm đúng lúc giúp gia đình có thêm niềm tin, động lực vươn lên.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Thuận An đã hỗ trợ xây mới 5 nhà, sửa chữa 1 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 310 triệu đồng; đồng thời trao hàng trăm suất quà tới hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các trường hợp khó khăn. “Chăm lo người yếu thế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận. Cùng với xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, địa phương quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tư liệu sản xuất, chăm sóc người mắc bệnh hiểm nghèo... Qua đó, hướng tới mục tiêu giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống” - ông Đạt nói.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo xã Kiều Phú thực hiện lễ khởi công căn nhà cho hộ gia đình khó khăn tại địa bàn.

Ở xã Ứng Hòa, gia đình ông Nguyễn Trung Thông, thôn Đồng Tân, là một trường hợp khó khăn về nhà ở. Là hội viên Hội Cựu chiến binh, tuổi cao, sức khỏe yếu, ông sống cùng người vợ bị khuyết tật bẩm sinh trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Thông qua chương trình “Nghĩa tình đồng đội”, gia đình ông được hỗ trợ 85 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Trong đó, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình, người thân và các tổ chức đoàn thể cùng vận động, đóng góp. Sự chung tay ấy giúp gia đình ông có thêm điều kiện cải thiện chỗ ở, vơi bớt một phần khó khăn và yên tâm hơn trong cuộc sống.

Niềm vui cũng lan tỏa ấm áp trong gia đình bà Vương Thị Phương, sinh năm 1984, thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Trung Tú. Bà Phương mắc bệnh tim, sức khỏe hạn chế, chồng không có việc làm ổn định, gia đình có con nhỏ đang tuổi đi học và nhiều năm phải ở nhờ. Sau khi khảo sát, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã quyết định hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà. Ngôi nhà rộng hơn 40m2 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 350 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại được huy động từ gia đình, dòng họ và các nguồn xã hội hóa.

Không chỉ trao hỗ trợ, mà trao cơ hội vươn lên

Nếu mái nhà tạo nền tảng an cư thì sinh kế là điều kiện để người dân từng bước tự chủ cuộc sống. Từ cách tiếp cận này, công tác chăm lo người nghèo ở TP Hà Nội đang được đặt trong yêu cầu hỗ trợ đúng nhu cầu, hướng đến khả năng tự vươn lên của mỗi gia đình.

Tại xã Dân Hòa, bà Lương Thị Toán thuộc diện hộ cận nghèo, chồng mất sớm, một mình chăm sóc mẹ già và nuôi hai con nhỏ. Một người con mắc bệnh ung thư, thường xuyên phải điều trị, khiến những khoản chi phí thuốc men, đi lại và sinh hoạt trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hòa đã trao tặng gia đình bà chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng. Với nhiều người, một chiếc xe máy chỉ là phương tiện đi lại thông thường, nhưng với bà Toán, đó là phương tiện để làm việc, đưa con đi khám, chăm sóc mẹ già và giải quyết những công việc hằng ngày.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hòa (Hà Nội) trao hỗ trợ cho gia đình bà Lương Thị Toán.

“Món quà đến đúng vào thời điểm gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Có phương tiện đi lại, tôi sẽ thuận lợi hơn trong công việc, chăm sóc mẹ già cũng như đưa con đi khám và điều trị bệnh”, bà Toán xúc động chia sẻ.

Còn tại xã Thuận An, bà Nguyễn Thị Tuyết, hộ gia đình thuộc diện khó khăn vừa nhận chiếc máy cày mini trị giá 12 triệu đồng do MTTQ Việt Nam xã trao tặng. Với một người gắn bó với ruộng đồng, chiếc máy cày không đơn thuần là một món quà hỗ trợ, mà còn là phương tiện sản xuất thiết thực, giúp giảm bớt sức lao động, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả canh tác.

“Có chiếc máy cày này, gia đình tôi có thể chủ động hơn trong sản xuất, giảm chi phí thuê nhân công và có thêm điều kiện mở rộng, nâng cao năng suất, phát triển kinh tế, từng bước nỗ lực vươn lên thoát nghèo” - bà Tuyết chia sẻ.

Ông Trần Thế Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hòa cho biết, hỗ trợ người nghèo không chỉ dừng ở việc giúp đỡ trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân có khả năng lao động, phát triển kinh tế và từng bước tự chủ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác an sinh xã hội trong điều kiện mới. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành, Mặt trận ở cơ sở càng phải sâu sát địa bàn, nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu của người dân để kết nối nguồn lực phù hợp.

“Từ xây dựng, sửa chữa nhà ở đến hỗ trợ sinh kế, học nghề, việc làm, học tập, khám chữa bệnh..., mỗi nguồn lực chỉ thực sự phát huy giá trị khi được trao đúng người, đúng nhu cầu và đúng thời điểm” – ông Thế Anh nhấn mạnh.

Huy động, kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo

Theo kế hoạch, tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 của TP Hà Nội được triển khai từ ngày 17/10 đến 18/11, tiếp tục hướng tới huy động, kết nối các nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa, chăm lo người nghèo là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tháng cao điểm là dịp phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; huy động nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện để người được hỗ trợ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

“Điều quan trọng là nguồn lực vận động phải được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể, thiết thực và sát nhu cầu. Thành phố định hướng ưu tiên nguồn lực cho nhà ở, sinh kế, học nghề, việc làm, học tập, khám chữa bệnh và những nhu cầu thiết yếu khác; bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hạn chế trùng lặp” – bà Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Thực hiện kế hoạch trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, người cao tuổi cô đơn, người không nơi nương tựa, người mắc bệnh hiểm nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các đối tượng yếu thế khác.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Những mô hình như nhà đại đoàn kết, Mái ấm Công đoàn, Mái ấm tình thương, Nhà nghĩa tình đồng đội, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ... tiếp tục là những địa chỉ để nguồn lực xã hội được cụ thể hóa thành những công trình, phần việc thiết thực.

“Cùng với vận động, kết nối, việc quản lý, sử dụng và công khai nguồn lực cũng được đặt ra nghiêm túc. MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực hỗ trợ; bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực” - bà Phương Hoa chia sẻ.

Chăm lo người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội không chỉ là những hoạt động hỗ trợ trước mắt mà ngày càng được MTTQ Việt Nam các cấp triển khai theo hướng căn cơ, bền vững, tạo điều kiện để người nghèo tự vươn lên ổn định cuộc sống.

Điểm đáng chú ý trong Kế hoạch, tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 của TP Hà Nội là nguồn lực vận động phải được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể, thiết thực, sát nhu cầu của người dân. Theo định hướng của thành phố, các nguồn lực cần ưu tiên cho những lĩnh vực như nhà ở, sinh kế, học nghề, việc làm, học tập, khám chữa bệnh và các nhu cầu thiết yếu khác. Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hạn chế trùng lặp, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo sự đồng thuận trong xã hội.