Hướng tới Tháng cao điểm vì người nghèo: Lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay chăm lo cho người nghèo

Ông Nguyễn Văn Nhớ (ở giữa) chia sẻ về niềm vui trong căn nhà mới. Ảnh: Thanh Tiến

Thoát nghèo nhờ an cư

Những ngày đầu tháng 10 này, chúng tôi cùng đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hội (An Giang) về thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Nhớ (52 tuổi, ngụ ấp Tân Lập). Gia đình ông Nhớ vừa được bàn giao nhà đại đoàn kết từ nguồn vận động Công ty TNHH MTV xổ số Kiên Giang hỗ trợ cách đây hơn 2 tháng.

Ông Nhớ cho biết, căn nhà cũ của gia đình được cất bằng gỗ và tôn, đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Gia đình ông không có ruộng đất, nguồn kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc làm thuê, làm mướn bấp bênh của hai cha con. Trước khi được địa phương hỗ trợ, việc xây dựng căn nhà mới là điều mà ông và gia đình chưa dám nghĩ tới.

“Nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nên mỗi khi mưa gió là gia đình tôi đều lo sợ. Khi biết tin được hỗ trợ xây nhà mới gia đình tôi mừng lắm. Chúng tôi sẽ cố gắng lao động để thoát nghèo bền vững” - ông Nhớ chia sẻ.

Ông Bùi Quốc Du - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hội cho biết, 9 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” xã được vận động cất mới và bàn giao 75 căn nhà đại đoàn kết (tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng); vận động Công ty TNHH MTV xổ số Kiên Giang hỗ trợ 7 căn nhà đại đoàn kết và đã bàn giao (tổng trị giá 420 triệu đồng). Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trích Quỹ “Vì người nghèo” của xã hỗ trợ 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với UBND xã sửa chữa 2 căn nhà cho con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc màu da cam tổng trị giá 60 triệu đồng.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, MTTQ Việt Nam xã đã vận động được 1.474 suất quà, tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng để trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, trong quý IV, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ phối hợp với UBND xã bàn giao 20 căn nhà đại đoàn kết thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và 10 căn nhà của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

“Toàn xã hiện còn 91 căn nhà cần được hỗ trợ. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục vận động để tất cả các hộ khó khăn trên địa bàn xã an cư để lập nghiệp” - ông Bùi Quốc Du thông tin.

Các tổ chức tôn giáo chung tay

Theo ông Phạm Văn Tha - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng, thời gian qua, Ban Đại diện Phật giáo Hoà Hảo tỉnh An Giang và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo đã hỗ trợ địa phương cất mới 30 căn nhà cho bà con khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh cũng đồng hành với địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội.

“Sự chung tay của các tổ chức tôn giáo đã góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thời gian tới, MTTQ Việt Nam phường sẽ tiếp tục phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong các hoạt động an sinh xã hội góp phần chăm lo nhiều hơn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn” - ông Tha cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thắm - Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội - Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Trưởng ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, đội xây nhà từ thiện của Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã cất mới 646 căn nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

“Theo kế hoạch ban đầu thì năm nay đội xây nhà từ thiện của Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cất 500 căn nhà cho bà con. Tuy nhiên, trước nhu cầu về nhà ở của bà con khó khăn, đến nay đội đã xây dựng được 646 căn nhà và phấn đấu từ nay đến cuối năm cất được thêm 200 căn nhà nữa. Ngoài ra, Ban Từ thiện xã hội Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cũng phối hợp với chính quyền địa phương vận động làm cầu, đường giao thông nông thôn để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho bà con địa phương” - ông Nguyễn Văn Thắm thông tin.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, công tác vận động các nguồn lực xã hội trong tôn giáo đạt kết quả ấn tượng khi đã trao tặng hơn 16.340 phần quà cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 7,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, sáng tạo, lan tỏa trong cộng đồng, tiêu biểu như: Bếp ăn “Không đồng” của Phật giáo Hòa Hảo tại Thoại Sơn; hoạt động y tế miễn phí tại cơ sở Duyên Phước và Tịnh độ Cư sĩ; phong trào “Khuôn viên chùa xanh - sạch - đẹp” giúp nâng cao đời sống văn hóa tâm linh; cùng các mô hình “Camera an ninh”, “Tôn giáo tham gia xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn” tại xã Tân Hiệp và Ngọc Chúc đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự và thay đổi diện mạo nông thôn địa phương.

Lan tỏa nhiều hoạt động an sinh xã hội

Cùng với việc phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, các hội quần chúng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các chương trình hỗ trợ nhà ở, trao quà, học bổng, hỗ trợ sinh kế… góp phần huy động nguồn lực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp người nghèo từng bước ổn định cuộc sống.

Điển hình như Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng triển khai nhiều chương trình thiết thực như: Tổ chức các cuộc tiếp nhận máu tình nguyện; trao 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn... Hội cũng duy trì chăm sóc 99 người già và trẻ mồ côi tại các trung tâm bảo trợ, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, quy chế tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” và Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2026, tạo nền tảng để tiếp tục lan tỏa phong trào hiến máu nhân đạo trong cộng đồng.

Phát huy hiệu quả mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, Hội Đông y tỉnh tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí góp phần giúp nhiều người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh tiếp tục đồng hành cùng người yếu thế thông qua các hoạt động hỗ trợ viện phí, mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo và rà soát nhu cầu xe lăn, xe lắc để kịp thời kết nối nguồn lực hỗ trợ.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đơn vị đã phối hợp khảo sát các chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh trường học, công trình cấp nước sạch; thực hiện các thủ tục tiếp nhận viện trợ máy lọc nước, xe đạp và xúc tiến nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm bổ sung nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những hoạt động trên cho thấy, mỗi hội quần chúng tuy có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những đơn vị máu được hiến tặng, những căn nhà nhân đạo được bàn giao, công trình nước sạch được đưa vào sử dụng, những thang thuốc miễn phí đến việc kết nối các nguồn viện trợ phục vụ cộng đồng đã tạo nên bức tranh sinh động về công tác an sinh xã hội.

Kế hoạch về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 của MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhấn mạnh: Trong Tháng cao điểm, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.