Hướng tới Tháng cao điểm vì người nghèo: Điểm tựa để người nghèo vươn lên

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Trạch bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Hồng Thị Khoa (sinh năm 1959) ở ấp Thành Thưởng.

“Giấc ngủ của mẹ tôi đã bình yên hơn”

“Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã trao cho tôi món quà quý giá - một mái nhà ấm tình đoàn kết và sự sẻ chia. Từ nay gia đình tôi không còn phải lo lắng những khi mưa gió, giấc ngủ của mẹ già sẽ bình yên hơn” - lời tâm sự giản dị của bà Hồng Thị Khoa, 67 tuổi, ở ấp Thành Thưởng B (xã An Trạch, tỉnh Cà Mau) trong ngày nhận nhà mới khiến mọi người xúc động.

Là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, bà Khoa không có chồng con, không đất đai canh tác, hiện nuôi mẹ già hơn 90 tuổi bị tai biến nằm một chỗ. Gia đình sống trong căn nhà lụp xụp, mái tôn mục, dột nát. Mỗi khi mưa bão là lo nhà đổ, nước tràn vào. Suốt nhiều năm chịu cảnh mưa tạt gió lùa, điều tưởng như giản đơn là một giấc ngủ trọn vẹn cũng trở thành niềm mong mỏi.

Bà Khoa tuổi cao sức yếu vẫn là trụ cột chính của gia đình. Hiện chính quyền ấp vận động mạnh thường quân hỗ trợ bà Khoa mỗi tháng 10kg gạo cùng nhu yếu phẩm do bà con lối xóm san sẻ. Với hoàn cảnh như bà Khoa, việc tự xây một căn nhà mới gần như ngoài khả năng.

Và ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi gia đình nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” từ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Trạch cùng sự chung tay của họ hàng, người thân. Với tổng kinh phí khoảng hơn 150 triệu đồng, sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà cấp 4 rộng hơn 40m² đã hoàn thành, khang trang, sạch đẹp.

Bà Khoa xúc động: “Tôi chưa bao giờ dám mơ có được một ngôi nhà như thế này. Được hỗ trợ xây dựng lại căn nhà khang trang, kiên cố tôi càng cảm nhận rõ hơn tình cảm của cộng đồng dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như tôi”.

Cũng được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, chị Quách Thị Giào ở ấp Thành Thưởng (xã An Trạch, tỉnh Cà Mau) chia sẻ, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, thu nhập không ổn định nên ước mơ về một căn nhà kiên cố gần như quá xa vời.

“Thu nhập của tôi chủ yếu từ làm thuê nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Căn nhà cũ xuống cấp, thường xuyên dột mỗi khi mưa lớn, nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa. Khổ nhất là những lúc trời mưa to, cả nhà co ro vì nước dột” - chị Giào chia sẻ.

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Trạch hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình chị Giào đã xây dựng được căn nhà đại đoàn kết. Sau gần 2 tháng thi công, căn nhà hoàn thiện sạch đẹp, kiên cố.

Tạo điều kiện để hộ nghèo vươn lên

Câu chuyện của gia đình bà Khoa, chị Giào không phải là trường hợp cá biệt. Ở nhiều địa phương trên địa bàn Cà Mau, những mái ấm “Đại đoàn kết” vẫn đang từng ngày được dựng lên từ sự sẻ chia của cộng đồng.

Tại xã Phước Long, qua rà soát thực tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hỗ trợ các hộ có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình ông Lê Thanh Nghị, thuộc diện đặc biệt khó khăn, được MTTQ Việt Nam xã trao hỗ trợ để xây dựng lại căn nhà mới với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Tương tự, gia đình ông Võ Bé Anh và bà Trần Thị Thủy cũng có nơi ở ổn định hơn nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương, MTTQ Việt Nam xã và người thân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Long Trương Thanh Xuân cho biết, từ đầu năm đến nay, xã đã bàn giao 18 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cà Mau cùng nguồn vận động xã hội hóa. Các căn nhà được xây dựng bảo đảm tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Long, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. “Những căn nhà mới không chỉ giúp người dân có chỗ ở kiên cố mà còn tạo điều kiện để các gia đình yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Địa phương mong muốn các hộ được hỗ trợ tiếp tục giữ gìn, bảo quản tốt căn nhà mới. Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, có giải pháp hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế, từng bước vươn lên” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Long cho biết.

Hàng ngàn căn nhà ấm tình đoàn kết đã được dựng lên

Tại Cà Mau, từ quỹ Vì người nghèo cùng nhiều nguồn lực hỗ trợ, đến nay, hàng ngàn căn nhà mới kiên cố đã mọc lên, thay thế cho những căn nhà tạm bợ, dột nát. Cuộc sống của các hộ gia đình từng bước ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Từ nguồn lực đó, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực; hoàn thành xây dựng 1.069 căn nhà, tổng kinh phí 80 tỷ 720 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở... Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa 9 căn, tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, MTTQ các cấp cũng vận động xây dựng 144 cây cầu giao thông nông thôn, trao tặng 67.486 suất quà, tập học sinh, sách giáo khoa, học bổng và tiền mặt cho các đối tượng khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội từ đầu năm đến nay đạt hơn 70,8 tỷ đồng.

“Công tác vận động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục là một trong những kết quả nổi bật nhất. Những kết quả trên thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết, huy động được sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và Nhân dân cùng tham gia chăm lo an sinh xã hội” - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân nhấn mạnh.

Có thể nói, đằng sau mỗi căn nhà Đại đoàn kết là một câu chuyện về sự đồng lòng, về trách nhiệm với cộng đồng và về niềm tin được thắp lên từ những điều bình dị nhất.

Từ những ngôi nhà mới thắm tình đoàn kết, người dân có thêm niềm tin để vươn lên, yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Quan trọng hơn, họ cảm nhận được mình luôn được cộng đồng sẻ chia và đồng hành.