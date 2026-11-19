Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Khê hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ, tạo sự hài lòng trong quá trình phục vụ.

Đến TTPVHCC xã thực hiện thủ tục chứng thực một số loại giấy tờ bản sao từ bản chính, ông Nguyễn Khắc Thân ở thôn Cửa Miếu được cán bộ hướng dẫn cụ thể về quy trình, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện. Nhờ đó, việc chứng thực diễn ra nhanh chóng, rút ngắn thời gian chờ đợi. Ông Thân cho biết: Đến đây làm thủ tục lần đầu, tôi thấy trung tâm bố trí đầu mối tiếp nhận tập trung, tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình của cán bộ đã giúp tôi tiết kiệm thời gian, công sức khi giải quyết công việc hành chính. Tôi rất hài lòng.

Những chuyển biến trong chất lượng phục vụ được thể hiện qua kết quả giải quyết TTHC trong 9 tháng qua. Theo đó, đơn vị đã tiếp nhận gần 8.800 hồ sơ, trong đó hơn 7.800 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 98,5%; không có hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình đạt gần 99% và hơn 97% hồ sơ thanh toán trực tuyến. Với kết quả đạt được, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC đạt hơn 98%. Những con số này cho thấy hiệu quả bước đầu trong đổi mới hoạt động của trung tâm, đồng thời phản ánh sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Để đạt được kết quả trên, TTPVHCC chủ động tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC và chuyển đổi số; thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai danh mục thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và phí, lệ phí theo quy định. Việc theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ được tăng cường; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong từng khâu tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả được chú trọng. Qua đó, từng bước hạn chế những khâu trung gian không cần thiết, nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc.

Cùng với cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ. Trung tâm tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, tài khoản định danh điện tử, thực hiện nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được quan tâm, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trên hệ thống. Trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến, trung tâm không chỉ chú trọng tỷ lệ hồ sơ được thực hiện trên môi trường điện tử mà còn quan tâm hỗ trợ người dân trực tiếp tiếp cận, sử dụng các nền tảng số. Hoạt động tuyên truyền cũng được triển khai thông qua hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các tổ công nghệ số cộng đồng tại khu dân cư.

Trước yêu cầu ngày càng cao về CCHC, TTPVHCC xã Cẩm Khê xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Theo bà Trần Thị Thúy Hạnh - Giám đốc trung tâm, những tháng cuối năm, đơn vị tập trung rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa các quy trình TTHC; tăng cường theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, kiên quyết hạn chế tình trạng hồ sơ chậm, muộn. Cùng với đó, trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng số hóa, khai thác và tái sử dụng dữ liệu; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt từ 98% trở lên.

Một trong những nhiệm vụ được quan tâm là nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công số cho người dân. Trung tâm sẽ phối hợp với các Tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn thanh niên và các đoàn thể tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và những người còn hạn chế về kỹ năng số. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tra cứu thủ tục, hướng dẫn thành phần hồ sơ, quy trình nộp hồ sơ và giải đáp những vấn đề thường gặp, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân...