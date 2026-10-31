Hướng tới sử dụng thống nhất sách giáo khoa từ năm học 2028-2029

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 31-10. Ảnh: quochoi.vn

Sáng 31-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, các đại biểu Quốc hội khóa XVI thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 cùng các nội dung liên quan.

Ưu tiên cơ sở vật chất, điều tiết đội ngũ giáo viên

Báo cáo, giải trình trước Quốc hội về các vấn đề đại biểu quan tâm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trân trọng cảm ơn và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị tập trung vào 6 vấn đề trọng tâm, gồm: Cơ sở vật chất trường lớp; biên chế, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo; chương trình, sách giáo khoa; thi cử, tuyển sinh; an toàn trường học và đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ các chương trình, mục tiêu phát triển quốc gia.

Về bảo đảm điều kiện dạy và học, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, mục tiêu đặt ra là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân, trong đó có chủ trương phổ cập giáo dục mầm non và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục phổ thông tại các địa phương. Để thực hiện mục tiêu này, cần bảo đảm đủ trường lớp, trang thiết bị và giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo danh mục Bộ ban hành, phù hợp với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông; triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu giải trình. Ảnh: Như Ý

Liên quan đến hệ thống trường phổ thông nội trú tại các địa bàn khó khăn, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đã được Chính phủ giao đánh giá việc triển khai giai đoạn 1, trên cơ sở đó hướng dẫn các địa phương nâng cao hiệu quả thực hiện và đề xuất phương án tiếp tục mở rộng mô hình, không chỉ tại các địa bàn biên giới.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia đã được hợp nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng các tiêu chí, kiến nghị ưu tiên nguồn lực để địa phương xây dựng trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội học tập cho người dân.

Về đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng cho biết, sau quá trình sắp xếp, khoảng 30.000 cán bộ quản lý giáo dục đã được điều chuyển sang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Bộ đã hướng dẫn các địa phương khẩn trương rà soát, sắp xếp, điều chuyển, thuyên chuyển giáo viên giữa các địa bàn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang chuẩn bị ban hành thông tư điều chỉnh định mức đối với đội ngũ nhà giáo, trong đó có định mức giáo viên theo trường, lớp; yêu cầu các địa phương thống kê đầy đủ, chính xác số lượng giáo viên trên cơ sở dữ liệu toàn ngành. Đây là cơ sở để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế trong thời gian tới.

Đối với việc thực hiện chế độ hợp đồng với nghệ nhân, nghệ sĩ và người có chuyên môn đặc thù, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn, đồng thời đề nghị các địa phương căn cứ thẩm quyền để xây dựng chính sách phù hợp.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 31-10. Ảnh: quochoi.vn

Hoàn thiện sách giáo khoa, tăng cường an toàn trường học

Đề cập chương trình và sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, theo kế hoạch, trong năm 2027, Bộ sẽ hoàn thành việc rà soát chương trình và chỉnh sửa, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029.

Việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cũng được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sớm hơn một năm so với lộ trình tại nghị quyết hoặc văn bản của Chính phủ.

Về thi cử, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đã tổ chức đánh giá, rà soát các vấn đề phát sinh trong thực tiễn để có giải pháp vừa nâng cao chất lượng các kỳ thi, vừa kiểm soát, ngăn ngừa tiêu cực. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận trong thi cử.

Đối với an toàn trường học, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ đang xin ý kiến về thông tư quy định việc cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú và sẽ hoàn thiện để ban hành trong thời gian tới.

Về phòng, chống bạo lực học đường và bảo vệ học sinh trên môi trường mạng, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định rõ trách nhiệm của các bên trong bảo vệ học sinh trên không gian mạng, trong đó có trách nhiệm của nhà mạng và các đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng kế hoạch đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 80 nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, chính quyền địa phương, gia đình và các bên liên quan trong công tác này.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu giải trình. Ảnh: quochoi.vn

Về đào tạo nguồn nhân lực, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu không chỉ nâng cao chất lượng mà còn điều chỉnh cơ cấu nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 179 về chế độ học bổng đối với sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Chính sách này nhằm tạo động lực, thu hút sinh viên lựa chọn những ngành học có vai trò quan trọng đối với phát triển đất nước.

Đối với những lĩnh vực cụ thể như công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, Bộ trưởng cho rằng, cần chú trọng đào tạo nhân lực ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Theo cơ chế đặt hàng đào tạo theo đầu ra được Chính phủ ban hành, các địa phương và bộ, ngành có thể đặt hàng cơ sở đào tạo căn cứ nhu cầu nhân lực thực tế.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ những vấn đề đặt ra, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Không để mỗi mùa thi đến lại thấp thỏm chờ quy định mới Phát biểu thảo luận tại hội trường sáng 31-10, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả trong mối quan hệ giữa đánh giá quá trình học tập với tuyển sinh đại học. Trên cơ sở đó, lựa chọn phương án thi cử bảo đảm công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội. Theo đại biểu, mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình. Vì vậy, cần đánh giá thận trọng, đầy đủ, lắng nghe ý kiến thực chất, công bố thông tin sớm và có lộ trình rõ ràng; không để mỗi mùa thi đến, học sinh và phụ huynh lại thấp thỏm chờ đợi quy định mới, khiến nhà trường và giáo viên bị động, đảo lộn kế hoạch giảng dạy, học tập.