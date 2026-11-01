Hướng tới quản lý đất đai minh bạch, đồng bộ

Khi đất đai lên môi trường số (Bài 3):

Tạo nền tảng hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước về đất đai

PV: Xin ông cho biết kết quả cụ thể về công tác xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh? Thời gian tới, tỉnh tập trung nhiệm vụ, giải pháp nào để tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu?

Ông Hàn Việt Anh:

Tính đến ngày 22/10/2026, số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu theo tiêu chí mới trên phần mềm VNPT iLIS là 1.518.014/4.498.133 thửa, đạt 33,75%. Kết quả đồng bộ, cập nhật lên Hệ thống quốc gia VNLIS là 1.509.451/4.498.133 thửa, đạt 33,56% (xếp thứ 20/34 tỉnh, thành phố); trong đó, số thửa đã làm giàu, làm sạch đạt tiêu chí mới (Nhóm 1) là 1.335.757 thửa, Nhóm 2 là 173.694 thửa. Kết quả này không chỉ nâng thứ hạng của tỉnh mà còn tạo nền tảng để tái cấu trúc thủ tục hành chính.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục từ hơn 16 giờ xuống còn 7 giờ; chi phí tuân thủ giảm gần 59%, dự kiến tiết kiệm hơn 145 tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ.

Đất đai thường xuyên biến động về chủ sử dụng, diện tích, mục đích sử dụng, tình trạng pháp lý. Vì vậy, hoàn thành chiến dịch cao điểm mới là bước khởi đầu; việc cập nhật, đối soát, làm sạch dữ liệu phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gắn trách nhiệm với từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để rà soát, đối chiếu, phát hiện sai lệch, nâng cao chất lượng dữ liệu. Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa (điều chỉnh) giai đoạn 2026 đến hết quý III/2027 đã được phê duyệt với tổng kinh phí dự kiến 2.430 tỷ đồng, là nguồn lực quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Phát huy kinh nghiệm, cách làm từ cơ sở

PV: Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, xã Văn Nho đã có cách làm và kinh nghiệm gì trong công tác rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai và huy động các lực lượng cùng tham gia?

Ông Trịnh Văn Hùng:

Thời gian qua, Đảng ủy và UBND xã Văn Nho đã ban hành kế hoạch chi tiết về làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, triển khai đến các thôn, ban, ngành, đoàn thể.

Khi thực hiện, xã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Là địa bàn miền núi, đời sống người dân còn khó khăn, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin chưa đồng đều nên việc kích hoạt, sử dụng VNeID mức độ 2 còn hạn chế; một số người lớn tuổi phải nhờ con cháu hỗ trợ kích hoạt và thao tác hộ. Trong khi đó, dữ liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) phải được đối chiếu với thông tin người sử dụng đất nên việc dùng nhờ tài khoản của người thân không thể thay thế yêu cầu khớp đúng thông tin.

Trước thực tế đó, xã xây dựng lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng: Trường hợp dữ liệu đã được rà soát, làm sạch, đủ điều kiện đồng bộ với VNeID thì hoàn thiện trước; thông tin chưa trùng khớp tiếp tục được rà soát, xác minh, phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn người dân hoàn thiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Toàn xã được tỉnh giao chỉ tiêu làm sạch dữ liệu 3.292 thửa đất, đến ngày 21/10 đã làm sạch 3.038 thửa, đạt 92,28%. Riêng tháng 10/2026, xã được giao làm sạch 1.000 thửa, đến ngày 21/10 đã hoàn thành 980 thửa, đạt 98%; số thửa còn lại đang được tập trung xử lý theo kế hoạch. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chuyên môn, đẩy mạnh tuyên truyền qua các thôn và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã; tăng cường rà soát, xác minh, cập nhật thông tin, hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn khi đồng bộ dữ liệu đất đai với VNeID, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng dữ liệu và hiệu quả quản lý đất đai.

Phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu

PV: Thưa Trung tá, trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và tích hợp dữ liệu lên VNeID, Công an xã Bá Thước đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn như thế nào để đối soát, xác minh, bảo đảm thông tin dân cư khớp đúng với thông tin người sử dụng đất?

Trung tá Trương Phúc Huy:

Thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh và Công an tỉnh, Công an xã Bá Thước chủ động phối hợp với các ban, ngành tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành kế hoạch số hóa dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn. Nhờ chỉ đạo quyết liệt, đến nay xã cơ bản hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Quá trình thực hiện còn một số khó khăn: Nhiều người dân chưa có sẵn GCNQSDĐ; một số giấy chứng nhận đang thế chấp tại ngân hàng, muốn sao chụp phải có đơn đề nghị của chủ hộ, trong khi nhiều chủ hộ đi làm ăn xa, không có mặt để cung cấp sổ đỏ và căn cước của vợ chồng. Công an xã đã tham mưu UBND xã ban hành văn bản làm việc trực tiếp với các ngân hàng để phối hợp cung cấp, số hóa và quét dữ liệu kịp thời. Đối với sai lệch giữa dữ liệu dân cư và dữ liệu đất đai do sổ đỏ cũ ghi số chứng minh nhân dân 9 số, nay đã chuyển sang số định danh cá nhân/căn cước công dân, công an xã tham mưu huy động các lực lượng phối hợp với chính quyền cơ sở và người dân rà soát, xác minh, từng bước chuẩn hóa thông tin.

Thời gian tới, công an xã tiếp tục tham mưu UBND xã duy trì 11 tổ công tác tại 11 thôn. Cán bộ công an phụ trách từng thôn, phối hợp với ban phát triển thôn và tổ công nghệ số cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân rà soát thông tin, hoàn thiện dữ liệu và tích hợp giấy tờ trên tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, góp phần làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại địa phương.