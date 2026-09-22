Hướng tới phát triển giao thông xanh

ĐBP - Chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông đang trở thành xu hướng tất yếu tại nhiều địa phương. Cùng với sự phát triển của phương tiện sử dụng điện, việc xây dựng hệ thống hạ tầng sạc, đổi pin thuận tiện là điều kiện quan trọng để người dân yên tâm lựa chọn phương tiện giao thông xanh.

Công nhân Công ty Cổ phần phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện tại phường Điện Biên Phủ.

Tại Điện Biên, trạm sạc ô tô điện từng bước được mở rộng, bố trí tại những vị trí thuận lợi, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Việc tích hợp công nghệ trong quản lý, tìm kiếm điểm sạc và thanh toán trực tuyến giúp quá trình sử dụng phương tiện thuận tiện hơn.

Với những người đã lựa chọn ô tô điện, sự phát triển của mạng lưới trạm sạc giúp giảm nỗi lo về quãng đường di chuyển, nhất là trong hành trình dài. Ông Ngô Minh Hồng, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: Hiện nay, các trạm sạc đã được lắp đặt số lượng nhiều để phục vụ khách hàng. Tôi thấy rất thuận tiện.

Không chỉ phục vụ người dân địa phương, hạ tầng sạc phát triển còn tạo thêm điều kiện để Điện Biên hướng tới du lịch xanh. Với du khách sử dụng ô tô điện, việc có thể chủ động tìm kiếm điểm sạc trên hành trình tạo tâm lý yên tâm hơn khi khám phá các điểm đến, trải nghiệm văn hóa, lịch sử và cảnh quan của địa phương.

Cùng với hệ thống trạm sạc, mô hình tủ đổi pin xe máy điện được kỳ vọng tạo thêm bước chuyển trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông xanh tại Điện Biên. Nếu việc sạc pin thông thường cần thời gian nhất định thì với tủ đổi pin, người sử dụng có thể nhanh chóng thay pin đã sử dụng bằng pin đã được sạc đầy. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên di chuyển như học sinh, sinh viên, người lao động, người giao hàng...

Anh Hoàng Quốc Việt, phường Điện Biên Phủ cho rằng việc đưa tủ đổi pin vào sử dụng mang lại nhiều tiện ích cho người dân. “Việc lắp đặt những trạm đổi pin rất thuận tiện cho người sử dụng. Nếu cần di chuyển xa mà không có thời gian sạc pin ở nhà, tôi có thể đến đổi pin ngay. Tôi nghĩ đây là tiện ích mà người sử dụng xe điện được hưởng lợi rất nhiều” - anh Hoàng Quốc Việt chia sẻ.

Để tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi phương tiện, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green triển khai thí điểm hệ thống tủ đổi pin trên địa bàn tỉnh. Theo ông Bùi Minh Hải, quản lý phát triển mạng lưới, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green, doanh nghiệp đã triển khai thí điểm tại 3 địa bàn gồm phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh và xã Tuần Giáo. Dự kiến toàn tỉnh sẽ triển khai khoảng 1.000 tủ đổi pin, trong đó giai đoạn 1 khoảng 500 tủ.

Riêng tại phường Điện Biên Phủ, UBND phường đã chấp thuận chủ trương thí điểm lắp đặt 163 tủ đổi pin tại 61 điểm trên các tuyến phố, tại cơ quan, đơn vị, trường học và tụ điểm công cộng. Chủ trương này được thực hiện trên cơ sở đề xuất của V-Green, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông điện của tỉnh và chủ trương về tiết kiệm năng lượng, chuyển dịch năng lượng, phát triển phương tiện giao thông điện.

Ông Nguyễn Quang Hoàng, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, phường Điện Biên Phủ cho biết: “Phòng đã kết hợp với nhà đầu tư thực hiện công tác cần thiết để đảm bảo quá trình sử dụng, khai thác tủ trạm sạc đổi pin một cách hợp lý, hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Việc bố trí các điểm đổi pin được tính toán gắn với yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn và mỹ quan đô thị. Khi điểm đổi pin đặt tại khu dân cư, trường học, tuyến phố và điểm công cộng, người dân sẽ thuận tiện hơn trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Phát triển giao thông xanh không đơn thuần là thay thế xe xăng bằng xe điện mà là quá trình chuyển đổi đồng bộ từ phương tiện, hạ tầng phục vụ đến thói quen đi lại. Với Điện Biên, đây là một trong những hướng đi góp phần xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Từ những trạm sạc được mở rộng đến các tủ đổi pin bắt đầu hình thành mạng lưới giao thông xanh tại Điện Biên. Mỗi điểm sạc, mỗi tủ đổi pin không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, tạo nền tảng cho hệ thống giao thông xanh, hướng tới không gian đô thị sạch, hiện đại và bền vững.