Hướng tới phát hiện bệnh sớm, điều trị hiệu quả bệnh đái tháo đường

Các chuyên gia đến trao đổi, thảo luận, cập nhật kiến thức mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh đái tháo đường. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Đây là diễn đàn để các chuyên gia, bác sĩ cập nhật những kiến thức mới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý hai bệnh lý nội tiết thường gặp; trao đổi, thảo luận những tình huống lâm sàng cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, hướng tới phát hiện bệnh sớm, điều trị hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Thủ đô và các địa phương phụ cận

Chia sẻ thông tin tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Văn Hải, Chủ tịch Hội Nội khoa thành phố Hà Nội cho biết: Các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa là nhóm bệnh thường gặp trong thực hành nội khoa. Trong đó, đái tháo đường và Basedow là những bệnh lý cần được quan tâm trong chẩn đoán, điều trị và quản lý lâu dài. Đặc biệt, đái tháo đường là bệnh lý phổ biến, có thể gặp ở cả nam và nữ, thường gặp ở người cao tuổi nhưng hiện cũng xuất hiện ở nhóm người trẻ và trung niên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Văn Hải, Chủ tịch Hội Nội khoa thành phố Hà Nội chia sẻ thông tin tại hội thảo. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Đáng chú ý, bệnh có thể diễn biến âm thầm, nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Điều trị chủ yếu là nội khoa, kết hợp kiểm soát chế độ ăn uống, vận động, theo dõi đường huyết và quản lý các yếu tố nguy cơ. Trong một số trường hợp, người bệnh cần được can thiệp chuyên sâu khi xuất hiện biến chứng.

Đối với bệnh Basedow, đây là một bệnh lý cường chức năng tuyến giáp do cơ chế tự miễn, thường gặp ở nữ giới và người trẻ. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ảnh hưởng đến tim mạch, xương và nhiều cơ quan khác, thậm chí dẫn đến những biến chứng cấp tính nguy hiểm. Điều quan trọng trong điều trị các bệnh nội tiết là phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và quản lý người bệnh lâu dài, bởi đây là những bệnh lý có thể tiến triển kéo dài và cần được theo dõi định kỳ.

"Việc người bệnh tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn và chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa biến chứng", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Văn Hải cho biết thêm.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh: Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm ngày càng trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế, việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý lâu dài, liên tục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với bệnh đái tháo đường.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính đòi hỏi người bệnh phải điều trị, theo dõi trong thời gian dài. Chi phí thuốc men, xét nghiệm, khám và điều trị các biến chứng có thể trở thành gánh nặng lớn đối với người bệnh, gia đình và xã hội. Đáng lo ngại hơn, khi bệnh không được phát hiện sớm, kiểm soát tốt, các biến chứng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, thậm chí dẫn đến những hậu quả nặng nề như tổn thương mắt, tim mạch, thận, thần kinh, bàn chân và nguy cơ phải cắt cụt chi.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng cho biết thêm, Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” đã nêu rõ là chuyển mạnh từ tư duy điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe. Đây cũng là định hướng mà ngành Y tế Hà Nội đang tập trung triển khai. Hiện thành phố đang thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho toàn dân, đồng thời khám sàng lọc miễn phí 12 bệnh không lây nhiễm. Điều quan trọng không chỉ là phát hiện người đã mắc bệnh, mà phải quản lý được các yếu tố nguy cơ, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, điều trị liên tục, kiểm soát tốt và dự phòng biến chứng. Mục tiêu cao hơn là quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, bên cạnh chính sách và các chương trình y tế, nâng cao năng lực chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh là yêu cầu then chốt. Thông qua hội thảo này, đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là các bác sĩ đang trực tiếp làm công tác khám, chữa bệnh, có thêm cơ hội cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh đái tháo đường, Basedow. Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc cập nhật kiến thức chuyên môn, mà phải mang tính thực chất, tạo ra những giá trị có thể ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.

Từ thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác khám, điều trị bệnh đái tháo đường cho người dân trên địa bàn, Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Xuân Khuyến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ cho biết: Thời gian qua, bệnh viện luôn xác định quản lý, điều trị các bệnh mạn tính là một trong những nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận. Hiện bệnh viện đang duy trì quản lý, điều trị ngoại trú cho 4.581 người bệnh đái tháo đường và 151 người bệnh viêm gan virus B mạn tính, đồng thời cấp phát thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc các bệnh mạn tính khác; bệnh viện đã triển khai Phòng khám Tim mạch; quản lý hơn 4.400 người bệnh tăng huyết áp...

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Xuân Khuyến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ trao đổi thông tin tại hội nghị. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Điều cần lưu ý, với các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hay các bệnh lý tuyến giáp, điều trị cần được theo dõi liên tục, tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, biến chứng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ thầy thuốc là phải không ngừng cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực quản lý bệnh lâu dài. Hy vọng, các y, bác sĩ tham dự hội thảo hôm nay có cơ hội tiếp cận và cập nhật những kiến thức mới, trao đổi các tình huống lâm sàng cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia. Qua đó, giúp đội ngũ thầy thuốc nâng cao hơn nữa năng lực chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn Thủ đô.

Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ khám, tư vấn cho người dân về bệnh không lây nhiễm. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Bộ Y tế) và các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội trao đổi, cập nhật những kiến thức mới và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị đái tháo đường típ 2; cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh Basedow; quản lý toàn diện suy tim cấp trên bệnh nhân đái tháo đường; lâm sàng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng ngừng tuần hoàn- PCI LAP II bệnh nhân đái tháo đường típ 2 nguy cơ cao...