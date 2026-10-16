Hướng tới nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về năng lực cạnh tranh nhân tài vào năm 2045

Đây là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.