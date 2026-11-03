Hướng tới Ngày thành lập tỉnh

Ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: Hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh, ngay từ tháng 9/2026, sở đã chủ động triển khai kế hoạch cụ thể đến các đơn vị, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện trọng đại này. Cùng với việc phát động các phong trào thi đua, ngành đặc biệt chú trọng đổi mới và đa dạng hóa công tác truyền thông. Từ cuối tháng 10, thông tin về chuỗi sự kiện đã lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh giới thiệu tới các em học sinh ý nghĩa các tư liệu tại gian trưng bày chuyên đề “Lạng Sơn - 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới”

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động được tổ chức đa dạng với nhiều điểm nhấn đặc sắc như: Không gian trưng bày triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh, Đợt phim kỷ niệm tại Rạp chiếu phim Đông Kinh, chương trình nghệ thuật tối 4/11 tại đường Hùng Vương… và hệ thống cụm biểu tượng băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ trên các trục đường chính.

Là đơn vị trực tiếp triển khai nhiều hoạt động văn nghệ, trưng bày và trải nghiệm, thời gian qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức chuỗi các sự kiện. Bà Hà Thị Lư, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở VHTT&DL, từ đầu tháng 10 đến nay, trung tâm đã triển khai toàn diện các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh. Đội Tuyên truyền lưu động đã tích cực phối hợp với các xã biểu diễn, biên tập, thu âm tài liệu phát thanh, xe loa tuyên truyền. Bên cạnh đó các đội chiếu phim lưu động đã tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền lồng ghép trước các buổi chiếu phim lưu động tại các xã, phường.

Điểm nhấn nổi bật là hoạt động Khai mạc Tuần phim chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn cùng chuỗi chiếu phim lịch sử phục vụ các cơ quan, đơn vị, Nhân dân. Song song với đó, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, trung tâm phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm xuyên suốt với các chương trình nghệ thuật như đêm nhạc “Nhớ mùa thu Xứ Lạng” (24/10), giao lưu “Dân ca Xứ Lạng” gắn với trích diễn nghi lễ truyền thống dân tộc Dao (31/10), cùng các hoạt động hát then - đàn tính, múa lân sư rồng, trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm OCOP và trải nghiệm làm bánh truyền thống, góp phần lan tỏa mạnh mẽ nét đẹp văn hóa, con người Xứ Lạng.

Song song với các hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo, công tác chuẩn bị cho ngày kỷ niệm chính cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Hiện nay, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh đang khẩn trương tập luyện Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh mang chủ đề “Lạng Sơn – Bản sắc hội tụ và khát vọng vươn xa”. Chương trình dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 4/11/2026 tại sân khấu đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri) với thời lượng 90 phút. Chương trình quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ, diễn viên; chương trình được thiết kế công phu với 3 chương nghệ thuật trọng tâm: Nguồn cội, sắc màu Xứ Lạng; Quê hương, truyền thống hào hùng và Kỷ nguyên mới – Lạng Sơn khát vọng vươn xa.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tìm hiểu các tư liệu tại gian trưng bày chuyên đề “Lạng Sơn – 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới”

Trong dịp này, một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo Nhân dân và du khách là trưng bày triển lãm chuyên đề. Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: “Ngày 30/10/2026, Bảo tàng tỉnh khai mạc trưng bày chuyên đề “Lạng Sơn – 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới”. Trong đó có hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được chia làm 3 phần chính: Lạng Sơn - Dấu ấn vùng đất và con người; Lạng Sơn - Hành trình lịch sử và hào khí địa đầu Tổ quốc; Lạng Sơn hôm nay - Kiến tạo và bứt phá. Ngay từ những ngày cuối tháng 10, chúng tôi đã đẩy mạnh truyền thông về trưng bày chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, nhờ đó trong ngày khai mạc chúng tôi đã đón trên 500 lượt người đến tham quan, check-in tại gian trưng bày.”

Khơi dậy niềm tự hào

Để khơi dậy niềm tự hào, nhân lên tình yêu quê hương trong mỗi người dân xứ Lạng, công tác tuyên truyền được ngành VHTT&DL cùng các địa phương triển khai từ sớm, tập trung cao điểm vào tháng 10 và tháng 11 với nhiều hình thức đa dạng. Tiêu biểu, ngành VHTT&DL đẩy mạnh truyền thông về Ngày thành lập tỉnh thông qua việc triển khai chiến dịch truyền thông “195 năm Xứ Lạng – Một bức ảnh ngàn tự hào” trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Chiến dịch đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức và người dân với hàng ngàn bức ảnh đẹp về vùng đất và con người xứ Lạng được chia sẻ rộng rãi, tạo nên một hiệu ứng lan tỏa tích cực trên không gian số.

Cùng với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, ở cấp cơ sở, phòng văn hoá – xã hội các xã, phường cũng chủ động trong tuyên truyền và triển khai các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, đưa không khí hướng về ngày lễ lớn lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư.

Bà Phạm Thị Thuận, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội phường Đông Kinh cho biết:“ Hướng tới kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh, thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh trang trí cổ động trực quan, chuẩn bị chu đáo cho lễ dâng hương, dâng hoa tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 3/11, chúng tôi còn chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền; tăng cường số hóa tài liệu lịch sử, xây dựng các video clip ngắn, infographic đăng tải trên trang thông tin điện tử, các trang Facebook, Zalo của phường và các khối phố. Việc đa dạng hóa hình thức truyền thông không chỉ giúp cán bộ, Nhân dân dễ tiếp cận mà còn khơi dậy lòng tự hào, ý chí vươn lên trong mỗi người dân địa phương.”

Các nghệ sĩ, cộng tác viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh luyện tập chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh

Không riêng phường Đông Kinh, các xã, phường trên toàn tỉnh đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: từ cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến các nền tảng số. Sự vào cuộc đồng bộ từ cấp cơ sở đã giúp thông tin về ngày lễ lớn thấm sâu vào đời sống Nhân dân, tạo nên bầu không khí rộn ràng từ khối phố đến các thôn xóm.

Chị Hoàng Thị Lan, phường Lương Văn Tri phấn khởi:“Những ngày qua, tôi thấy trên mạng xã hội ngập tràn thông tin, hình ảnh đẹp về ngày thành lập tỉnh. Các bài viết giới thiệu lịch sử, những thước phim tài liệu hay hình ảnh từ các cuộc trưng bày triển lãm, đợt phim kỷ niệm được chia sẻ rất rầm rộ. Nhìn quê hương ngày càng đổi mới, phát triển, tôi và các thành viên gia đình thấy vô cùng tự hào, háo hức mong chờ đến ngày kỷ niệm lớn của tỉnh nhà.”

Sự chủ động từ cấp tỉnh đến cơ sở không chỉ mang lại không khí tưng bừng, phấn khởi, mà còn bồi đắp niềm tin, giáo dục truyền thống cách mạng, tạo động lực mạnh mẽ để Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.