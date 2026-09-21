Hướng tới ngân hàng số hiện đại, chuyên nghiệp

Phòng Kế toán, Thanh toán, NHNN Chi nhánh Khu vực 3 họp triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị.

Đơn vị đã tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin; triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số và các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành. Đến nay, 100% các phòng được kết nối mạng nội bộ và Internet; 100% văn bản được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử; 90% hồ sơ công việc được giải quyết trực tuyến; trên 80% cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ xa. Công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu được thực hiện bài bản, giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực quản lý điều hành sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy.

Chị Nguyễn Mai Phương, chuyên viên Phòng Hành chính, nhân sự, NHNN Chi nhánh khu vực III, chia sẻ: Việc ứng dụng các phần mềm quản lý điều hành giúp quy trình xử lý hồ sơ diễn ra nhanh chóng, giảm thủ tục giấy tờ truyền thống. Chúng tôi cũng dễ dàng theo dõi, tiến hành các bước công việc minh bạch, chính xác.

Bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt, NHNN Chi nhánh khu vực III đã đầu tư hệ thống phòng họp trực tuyến kết nối các điểm giao dịch, kết hợp ứng dụng hệ thống chấm công điện tử liên thông. Cùng với đầu tư hạ tầng, đơn vị chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Phong trào “Bình dân học vụ số” được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động chuyên môn, khuyến khích cán bộ, người lao động chủ động cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ và kỹ năng chuyển đổi số trên nền tảng do Bộ Công an triển khai. Đến nay, 100% công chức của đơn vị đã được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản.

Ông Đặng Lê Ngọc, Quyền Trưởng phòng Kế toán - Thanh toán, NHNN Chi nhánh khu vực III, cho biết: Đơn vị có 3 điểm giao dịch trải rộng, việc triển khai các phần mềm quản lý điều hành đã giúp tự động hóa khâu giao việc, đôn đốc tiến độ và kiểm soát chất lượng hoàn thành. Ban Giám đốc quản lý sát sao từng khâu chuyên môn, còn cán bộ chủ động kiểm soát tiến độ, hạn chế tối đa việc bỏ sót công việc.

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Chuyển đổi số cũng tạo bước đột phá trong cải cách hành chính tại đơn vị. Hiện 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến; công tác thanh tra, kiểm tra từng bước được số hóa; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tham mưu, xử lý công việc chuyên môn. Nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu, đơn vị đã ký quy chế phối hợp với Công an tỉnh về an ninh mạng.

Cùng với đó, NHNN Chi nhánh Khu vực 3 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Hệ thống thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt; ATM, POS đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch của người dân. Tính đến tháng 8/2026, doanh số thanh toán không dùng tiền mặt tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 250.662 tỷ đồng, với 463.376 thẻ được phát hành trong kỳ.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực III, thông tin: Đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và NHNN Việt Nam về chuyển đổi số; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ gắn với cải cách hành chính, khai thác hiệu quả dữ liệu số phục vụ chỉ đạo, điều hành và bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin; chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Những giải pháp đồng bộ trong chuyển đổi số đang giúp NHNN Chi nhánh Khu vực III từng bước hiện đại hóa phương thức quản lý, điều hành; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hướng tới xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Ngân hàng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.