Hướng tới nền y tế chất lượng cao, chuyên sâu, hiện đại

Mở rộng hạ tầng, nâng cao năng lực y tế chuyên sâu

Vĩnh Phúc hướng tới nền y tế thông minh, chuyên sâu Ảnh: Nguyễn Thị Thảo/TTXVN

Tuần qua, nhiều sự kiện y tế nổi bật trong phát triển hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu và chuẩn hóa chất lượng chuyên môn đã diễn ra tại Hà Nội. Qua đó, mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á từng bước hiện thực hóa.

Sáng 17/10, Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 chính thức khai trương tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Sau hơn 2 tháng vận hành thử nghiệm, cơ sở mới từng bước khẳng định năng lực tiếp nhận, khám và điều trị chuyên khoa, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bệnh viện vận hành đồng bộ theo nguyên tắc “Hai cơ sở – Một đội ngũ – Một chuẩn mực chuyên môn”, hướng tới xây dựng Cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại trong khu vực ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng yêu cầu Bệnh viện tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm vận hành đồng bộ mô hình hai cơ sở với một chuẩn mực chuyên môn; đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu; phát triển kỹ thuật cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ tuyến dưới; bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời xây dựng môi trường khám, chữa bệnh chuyên nghiệp, nhân văn.

Ngày 20/10, Bệnh viện Tim Hà Nội Cơ sở 2 tại phường Xuân Đỉnh chính thức đi vào hoạt động, cùng với việc ra mắt Khoa Quốc tế. Đây là bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên khoa tim mạch, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận; tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu ngay tại Hà Nội, góp phần giảm tình trạng chuyển tuyến và nhu cầu ra nước ngoài điều trị.

Là một trong những công trình y tế trọng điểm của Thủ đô trong giai đoạn 2025–2030, dự án hướng tới phát triển mô hình bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao, từng bước tiếp cận trình độ kỹ thuật tiên tiến của khu vực và thế giới.

Trong nỗ lực khẳng định chất lượng y tế Việt Nam trên bản đồ thế giới, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận đạt chuẩn “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center).

Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống chứng nhận trung tâm đột quỵ của WSO mà Bệnh viện đạt được sau khi vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn cùng hệ thống đánh giá chất lượng nghiêm ngặt.

Thành tựu này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn, tổ chức cấp cứu và điều trị đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai mà còn tạo động lực để các cơ sở y tế trong cả nước tiếp tục chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng chăm sóc và cải thiện cơ hội sống cho người bệnh.

Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực đột phá, các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội đang từng bước nâng cao năng lực y tế chuyên sâu, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, hướng tới hội nhập quốc tế, tạo chuyển biến thực chất và bền vững trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào y học

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và các kỹ thuật y học tiên tiến đang mở ra cơ hội nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật các Bệnh viện Vùng Duyên hải Bắc Bộ mở rộng lần thứ VIII năm 2026, với chủ đề “Kết nối – Đổi mới – Phát triển” được tổ chức tại Ninh Bình trong 2 ngày (23-24/10), việc thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý bệnh viện, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị được các đơn vị quan tâm bởi đây là giải pháp góp phần tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả chuyên môn.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Phương Hạnh nhấn mạnh, ứng dụng tiến bộ y học phải dựa trên bằng chứng khoa học, phù hợp với điều kiện triển khai và đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu. Cùng với đó, cần chú trọng đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, đổi mới quản trị, bảo đảm an toàn dữ liệu và lấy hiệu quả phục vụ người bệnh làm mục tiêu.

Song song với hoạt động trao đổi khoa học trong nước, hợp tác quốc tế tiếp tục tạo điều kiện đưa kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn điều trị y khoa. Ngày 23/10, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội thảo Nội soi Quốc tế Đông Nam Á, quy tụ các chuyên gia Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào. Hội thảo tập trung vào các nội dung nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), siêu âm nội soi (EUS) chẩn đoán và can thiệp, cùng các phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, hiện đơn vị đã làm chủ nhiều kỹ thuật nội soi chuyên sâu, trong đó có ERCP, EUS và lấy, tán sỏi đường mật qua nội soi. Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục củng cố năng lực chuyên môn của bệnh viện, đồng thời mở rộng cơ hội để người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh nội soi can thiệp, phẫu thuật robot cũng cho thấy vai trò của công nghệ cao trong điều trị các bệnh lý phức tạp. Tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mở rộng năm 2026 do Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 22/10, Bệnh viện Bình Dân (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã thực hiện thành công hơn 4.320 ca phẫu thuật bằng robot từ năm 2016 đến nay, chủ yếu trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt, thận, đại trực tràng và bàng quang.

Với hình ảnh 3D độ phân giải cao, khả năng phóng đại và cánh tay robot linh hoạt, phẫu thuật viên có thể thao tác chính xác tại những vị trí khó tiếp cận, góp phần giảm tổn thương mô, hạn chế mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục ở những trường hợp phù hợp. Bệnh viện Bình Dân đồng thời đẩy mạnh đào tạo, phát triển đội ngũ phẫu thuật viên và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong nước, quốc tế, trong đó có hai bệnh viện tại Philippines.

Ngày 20/10, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ chính thức đưa vào vận hành hệ thống chụp X-quang nhũ ảnh 3D MAMMOMAT Revelation tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Siemens Healthineers. Đây là lần đầu tiên hệ thống hiện đại này được triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ công tác chẩn đoán hình ảnh và tầm soát sớm bệnh lý tuyến vú. Việc đưa hệ thống máy thế hệ mới về Cần Thơ đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tại địa phương và các tỉnh lân cận được tiếp cận phương pháp tầm soát chính xác ngay tại địa bàn.

Khi khoa học công nghệ ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong khám, chữa bệnh, việc phát huy hiệu quả các tiến bộ y học không chỉ dừng lại ở đầu tư trang thiết bị hay đưa công nghệ mới vào thực tiễn, mà còn cần đi cùng với đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình, bảo đảm an toàn và đánh giá hiệu quả điều trị. Sự kết hợp đồng bộ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, từng bước đưa các kỹ thuật y học tiên tiến đến gần hơn với người dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng y tế theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.