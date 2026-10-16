Hướng tới nâng cấp khuôn khổ hợp tác phòng, chống tội phạm Việt Nam – Slovakia

Từ ngày 13-15/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Cộng hòa Slovakia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Matúš Šutaj Eštok. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang.

Quang cảnh cuộc hội đàm.

Tăng cường cơ sở pháp lý cho hợp tác phòng, chống tội phạm

Tại hội đàm, hai bên đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Slovakia; đồng thời, trao đổi các biện pháp đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Bộ trưởng Matúš Šutaj Eštok cho biết, nhiều nội dung hợp tác đã được triển khai tích cực kể từ cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại Slovakia vào tháng 9/2025. Trước những diễn biến mới của tình hình tội phạm và yêu cầu thực tiễn trong tổ chức, hoạt động của hai Bộ, phía Slovakia đề nghị nghiên cứu cập nhật, ký lại Thỏa thuận về phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và ngài Matúš Šutaj Eštok.

Trao đổi về nội dung này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị nghiên cứu khả năng nâng cấp thỏa thuận thành Hiệp định giữa hai Chính phủ về phòng, chống tội phạm, nhằm nâng tầm hợp tác và tăng hiệu lực pháp lý. Lãnh đạo hai Bộ nhất trí giao các đơn vị chức năng trao đổi, thống nhất phương án đàm phán, xây dựng văn kiện để tiến tới ký kết.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Slovakia đã đạt nhiều bước tiến kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 4/2026. Trong đó, hợp tác thực thi pháp luật tiếp tục là một lĩnh vực quan trọng.

Hai Bộ đã duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, ma túy và khủng bố; đồng thời hợp tác hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thỏa thuận về phòng, chống tội phạm năm 2017 và Ý định thư ký ngày 29/9/2025 là cơ sở để triển khai các hoạt động hợp tác này.

Để tăng hiệu quả phối hợp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế; phối hợp tổ chức các khóa tập huấn về an ninh mạng, phòng, chống khủng bố, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm ngài Matúš Šutaj Eštok.

Thứ trưởng cũng đề nghị phát huy kênh hợp tác qua INTERPOL để trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước; truy bắt, dẫn độ và trao trả đối tượng truy nã theo quy định pháp luật.

Về đào tạo, phía Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ Slovakia tăng chỉ tiêu, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Công an Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bộ trưởng Matúš Šutaj Eštok khẳng định sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực này.

Hai bên cũng trao đổi việc phối hợp bảo đảm an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, cơ quan đại diện ngoại giao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Slovakia tiếp tục chia sẻ thông tin về các nguy cơ khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện trong Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chuyển lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới Bộ trưởng Matúš Šutaj Eštok sang thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia trân trọng cảm ơn và nhận lời mời.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và ngài Matúš Šutaj Eštok cùng các đại biểu.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bảo tàng, hỗ trợ cộng đồng người Việt

Trong chương trình công tác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Đoàn đại biểu Bộ Công an đã thăm Bảo tàng Cảnh sát Slovakia tại Thủ đô Bratislava, làm việc với bà Lucia Kurilovská, Quốc vụ khanh thứ nhất Bộ Nội vụ Slovakia.

Đánh giá cao mô hình hoạt động của Bảo tàng Cảnh sát Slovakia, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho rằng, đây là kinh nghiệm có giá trị tham khảo trong quá trình xây dựng Bảo tàng CAND mới. Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi về số hóa tài liệu, hiện vật, phát triển bảo tàng số, triển lãm trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong trưng bày, tương tác với khách tham quan.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng Bảo tàng Cảnh sát Slovakia bộ lễ phục CAND Việt Nam. Đại diện Bộ Nội vụ Slovakia và Ban Giám đốc Bảo tàng trân trọng cảm ơn, cho biết sẽ trang trọng trưng bày hiện vật này.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và bà Lucia Kurilovská cùng các đại biểu.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác cũng gặp, làm việc với Đại sứ Phạm Trường Giang và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận những đóng góp của Đại sứ quán trong củng cố quan hệ hai nước; đề nghị tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an trong trao đổi thông tin, bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt.

Vấn đề tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt cũng được trao đổi tại hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia. Đại sứ Phạm Trường Giang đề nghị các cơ quan chức năng Slovakia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, hỗ trợ người Việt sinh sống, làm việc hợp pháp, ổn định tại nước sở tại. Bộ trưởng Matúš Šutaj Eštok đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển của Slovakia và khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng.