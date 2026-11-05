Hướng tới Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027: Mở rộng hợp tác, tạo động lực phát triển

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm gồm phát triển sản phẩm du lịch và liên kết điểm đến; phối hợp tổ chức các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Trị 2027; xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường khách; đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và nâng cao chất lượng điểm đến.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Hà Nội ký kết hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Trọng tâm là nghiên cứu xây dựng các tuyến, chương trình du lịch kết nối hệ thống di tích lịch sử, các điểm đến gắn với văn hóa hòa bình, Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, các bãi biển và điểm du lịch sinh thái, cộng đồng của Quảng Trị với mạng lưới lữ hành, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ của Hanoitourist. Hai bên định hướng hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng với chủ đề "Hòa bình - Ký ức - Di sản - Thiên nhiên - Biển", góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng các chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch Quảng Trị tại Hà Nội; nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch hàng không, đường sắt, đường biển và các tuyến du lịch liên vùng, xuyên biên giới gắn với Hành lang kinh tế Đông-Tây. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, quản lý dữ liệu, cung cấp thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Tỉnh Quảng Trị hợp tác phát triển du lịch với Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc, đường bờ biển dài khoảng 200 km và Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng. Quảng Trị xác định du lịch là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đón gần 9,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 16,36% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 11.262 tỷ đồng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 10,6 triệu lượt khách, tạo nền tảng quan trọng để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2027.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Ông Bùi Hoàng Phương đề nghị Hanoitourist cùng các sở, ngành, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa nội dung ký kết thành kế hoạch và sản phẩm du lịch thiết thực; chú trọng phát triển du lịch biển, đảo, sinh thái theo định hướng "Vươn Đông-Tỏa Tây". Đặc biệt, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án Khách sạn 5 sao tại phường Đồng Hới để đưa vào hoạt động, phục vụ Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Trị 2027; đồng thời nghiên cứu đầu tư các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đánh giá, Quảng Trị sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc biệt là các giá trị lịch sử, văn hóa, hệ thống hang động Phong Nha-Kẻ Bàng, những bãi biển đẹp và bản sắc con người địa phương. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi thế này, cần chuyển hóa tiềm năng thành các sản phẩm du lịch cụ thể, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, vấn đề quan trọng không chỉ là thu hút du khách đến Quảng Trị mà còn phải tạo được những trải nghiệm khác biệt, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của khách. Hanoitourist cam kết đồng hành cùng tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xúc tiến quảng bá, xây dựng sản phẩm đặc trưng, phát triển hạ tầng du lịch và kết nối các đối tác đầu tư. Tổng Công ty cũng sẽ phát huy lợi thế về truyền thông, công nghệ số và điện ảnh để quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Quảng Trị đến với du khách trong nước và quốc tế.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026: "Rực rỡ miền kỳ quan"

09/10/2026 15:21

Để bảo đảm hợp tác đi vào thực chất, hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ngay sau ký kết, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị được giao làm đầu mối phối hợp với Hanoitourist triển khai các nội dung hợp tác, ưu tiên những hoạt động phục vụ Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Trị 2027, góp phần nâng cao vị thế du lịch địa phương trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.