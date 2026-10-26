Đảng ủy Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản số 1236-CV/VĐUB ngày 21/10/2026 về tuyên truyền Năm Đoàn kết Hữu nghị và Gắn kết Việt Nam - Lào 2027, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027, triển khai các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại.

Hướng tới Năm Đoàn kết Hữu nghị và Gắn kết Việt Nam - Lào 2027, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027. (Ảnh minh họa)

Theo định hướng, công tác tuyên truyền tại các địa phương có chung đường biên giới với Lào và Campuchia cần bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm nổi bật truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với hai nước láng giềng, đồng thời gắn nội dung tuyên truyền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nơi có nhiều địa phương tiếp giáp Lào và Campuchia, định hướng tuyên truyền cần chú trọng làm rõ vai trò của quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện trong thúc đẩy giao thương, phát triển hạ tầng kết nối, mở rộng thị trường và nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới.

Trọng tâm là tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2022 - 2026 trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người dân trong xây dựng, bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nội dung tuyên truyền gắn với thực tiễn phát triển của từng địa phương, nhất là hoạt động thương mại biên giới, kết nối hạ tầng giao thông, logistics, hợp tác đầu tư, phát triển năng lượng và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Phát hiện, giới thiệu rộng rãi những mô hình hợp tác hiệu quả, câu chuyện về tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế và hỗ trợ cộng đồng.

Bên cạnh đó tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật.

Về hình thức, các địa phương cần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò của báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, nền tảng số và các hoạt động trực tiếp tại cơ sở. Nội dung cần được thể hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng đồng bào dân tộc thiểu số, cư dân khu vực biên giới, thanh niên, học sinh, sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với các cơ quan báo chí, tăng cường các tuyến tin, bài chuyên sâu, phản ánh sinh động thành tựu hợp tác, những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả và đóng góp của các địa phương, doanh nghiệp, người dân trong củng cố quan hệ hữu nghị giữa ba nước.

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền được triển khai xuyên suốt năm 2027, tập trung vào các dịp kỷ niệm, sự kiện đối ngoại quan trọng và những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Việc triển khai đồng bộ định hướng tuyên truyền tại các địa phương miền Trung và Tây Nguyên có ý nghĩa thiết thực trong củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hợp tác với hai nước láng giềng. Qua đó, góp phần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, mở rộng giao thương, nâng cao đời sống nhân dân với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.