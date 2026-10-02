Hướng tới Năm APEC 2027 hiệu quả và thiết thực

Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Trong tiến trình đó, APEC và khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục giữ vị trí quan trọng.

Thứ trưởng khẳng định, đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Việt Nam, đòi hỏi công tác chuẩn bị và tổ chức tương xứng với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện, thể hiện trách nhiệm và năng lực của chủ nhà, góp phần củng cố lòng tin, tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác giữa các thành viên, hướng tới những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Courtney Beale khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai lần đăng cai thành công Năm APEC (2006 và 2017) đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam. Năm APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam thể hiện tầm nhìn và vai trò chủ động, thúc đẩy hợp tác thiết thực cho khu vực. Mỹ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, hướng tới Năm APEC 2027 hiệu quả, thành công.

Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Việt Nam. Ban Thư ký APEC phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, triển khai Năm APEC 2027, đóng góp thiết thực vào tiến trình hợp tác của khu vực.