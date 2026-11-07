Hướng tới mục tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế

Tam Chúc đang là điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế.

Nhiều điểm đến hút khách quốc tế mùa cao điểm

Từ khoảng tháng 10/2026 đến tháng 4 năm sau được nhiều doanh nghiệp du lịch tại Ninh Bình xác định là mùa cao điểm đón khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách đến từ châu Âu với những thị trường truyền thống như: Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia và các nước Bắc Âu. Dòng khách này có xu hướng lựa chọn những hành trình trải nghiệm chiều sâu, tìm hiểu đời sống bản địa thay vì chỉ tham quan các điểm đến nổi tiếng.

Tại khu vực ven biển, Ecohost Hải Hậu là một trong những mô hình khai thác hiệu quả dòng khách quốc tế bằng sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với kiến trúc truyền thống, văn hóa làng quê và trải nghiệm sinh thái. Theo đó, Ecohost lựa chọn cải tạo, nâng cấp những nếp nhà truyền thống; giữ gìn kiến trúc nhà gỗ cổ ba gian, mái ngói ta, cửa bức bàn, kết hợp với tiện nghi lưu trú hiện đại. Hiện tại, Ecohost có 3 cơ sở chính tại Hải Hậu, trong đó có một cơ sở đạt chuẩn OCOP 5 sao, với khả năng đón cùng lúc khoảng 50-60 khách. Mạng lưới này bình quân đón khoảng 1.500 lượt khách/năm, trong đó, khách quốc tế chiếm từ 70% tổng lượng khách thường xuyên. Trong mùa cao điểm đón khách quốc tế, công suất phòng từ các tour trải nghiệm chuyên sâu đạt trên 75%.

Đến với Ecohost, du khách được đạp xe khám phá làng quê, tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước, nghe kèn đồng Hải Minh, trải nghiệm nghề làm muối Bạch Long, khám phá rừng ngập mặn Xuân Thủy và thưởng thức đặc sản địa phương. Những hoạt động này giúp du khách cảm nhận chân thực đời sống, văn hóa và con người vùng quê ven biển… Theo bà Bùi Thị Nhàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Ecohost, khách đến từ các quốc gia nói tiếng Pháp truyền thống hiện vẫn là dòng khách chủ lực, bởi sự quan tâm đặc biệt tới di sản, kiến trúc cổ và chiều sâu văn hóa gia đình Việt Nam.

Bên cạnh đó, lượng khách từ Đức, Tây Ban Nha, Italia và Bắc Âu đang có tín hiệu tăng trưởng khả quan. Hiện, đơn vị đang mở rộng xúc tiến tới thị trường khách nói tiếng Anh. Để đáp ứng nhu cầu khách quốc tế trong mùa cao điểm năm nay, Ecohost đang chuẩn bị đưa vào vận hành 5 cơ sở mới với sức chứa 50-60 khách; xây dựng các tour tuyến chuyên đề kết nối sâu giữa làng nghề di sản văn hóa ẩm thực; nhân rộng mô hình trải nghiệm 5T (Tham quan - Tham gia - Thưởng thức - Thấu hiểu - Tiếp nối)...

Cùng với sản phẩm du lịch cộng đồng vùng ven biển, Ninh Bình có nhiều điểm đến đã tạo dựng được thương hiệu đối với du khách quốc tế. Nổi bật là: Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, Vườn quốc gia Cúc Phương... Còn ở phía Nam tỉnh, các điểm đến văn hóa, tâm linh, kiến trúc và làng nghề cũng có sức hút riêng, góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách.

Đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường

Du khách nước ngoài khám phá không gian nhà truyền thống tại Ecohost Hải Hậu.

Mục tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 được đặt ra trong bối cảnh du lịch Ninh Bình duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo Sở Du lịch, 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 22 triệu lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt gần 2,7 triệu lượt (đạt khoảng 90% kế hoạch năm).

Theo Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kịch bản phát triển ngành Du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ninh Bình nằm trong nhóm 11 địa phương trọng điểm du lịch được giao chỉ tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tăng 36,3% so với năm 2025. Điều này đặt ra yêu cầu cho ngành Du lịch Ninh Bình không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng mà còn phải nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và hiệu quả khai thác các thị trường khách.

Để đón dòng khách trong mùa cao điểm từ khoảng tháng 10/2026 đến tháng 4/2027, ngành Du lịch Ninh Bình xác định tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá, hướng đến những thị trường có khả năng chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và quan tâm đến các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng. Cùng với đó, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, tham gia hội chợ du lịch, tổ chức chương trình giới thiệu điểm đến, khảo sát sản phẩm và hợp tác với các đối tác nước ngoài; đẩy mạnh truyền thông số và các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến. Việc thông tin về điểm đến, sản phẩm, cơ sở lưu trú, dịch vụ vận chuyển và trải nghiệm… được cập nhật bằng nhiều ngôn ngữ, giúp du khách dễ dàng tiếp cận, lựa chọn và chủ động xây dựng hành trình.

Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh liên kết giữa các khu, điểm du lịch trong tỉnh, hình thành những hành trình có chủ đề và trải nghiệm phong phú. Trong đó, việc tổ chức chương trình kết nối điểm đến “Non thiêng - biển rộng”, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh và bộ sản phẩm du lịch cộng đồng tại các xã ven biển nhằm kết nối không gian du lịch di sản với du lịch biển, sinh thái và văn hóa bản địa. Ngoài ra, Vườn quốc gia Xuân Thủy, Khu chứng tích biến đổi khí hậu Nhà thờ biển Hải Lý được công nhận là các điểm du lịch, góp phần bổ sung sản phẩm và mở rộng khả năng khai thác dòng khách… Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối với nghệ nhân, cơ sở sản xuất và các hộ dân để đưa sản phẩm địa phương vào chuỗi dịch vụ du lịch. Qua đó, vừa tạo doanh thu cho cơ sở lưu trú, vừa góp phần mở rộng sinh kế cho cộng đồng.

Hướng tới phát triển bền vững

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 1.500 cơ sở lưu trú với hơn 23.000 phòng nghỉ và 86 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành…, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, từ nghỉ dưỡng cao cấp đến trải nghiệm cộng đồng, khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động du lịch, những khó khăn về nhân lực, nhất là nhân lực có khả năng giao tiếp ngoại ngữ và am hiểu văn hóa phục vụ khách quốc tế; việc giữ chân lao động gắn bó lâu dài với du lịch cộng đồng cũng không đơn giản khi thu nhập từ dịch vụ du lịch ở một số thời điểm chưa đủ sức cạnh tranh với các nghề truyền thống và công việc khác tại địa phương… vẫn đặt ra không ít vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là trước yêu cầu nâng cao năng lực phục vụ dòng khách quốc tế.

Để sớm khắc phục những khó khăn và từng bước chuẩn hóa chất lượng phục vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của dòng khách quốc tế, ngành Du lịch đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật tại các cơ sở lưu trú; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, lễ tân, buồng, chế biến món ăn và du lịch cộng đồng... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn người dân dần thích nghi với công việc đón khách theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, số hóa quy trình phục vụ và xây dựng những bộ câu giao tiếp đơn giản; tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, khả năng cung cấp thông tin đa ngôn ngữ, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện.

Theo định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn mới hướng tới tăng trưởng về số lượng và nâng cao giá trị và hiệu quả khai thác tài nguyên; tăng trưởng du lịch phải gắn với bảo tồn di sản, gìn giữ cảnh quan, hệ sinh thái và bảo đảm lợi ích của cộng đồng dân cư. Bởi vậy, mùa cao điểm đón khách quốc tế chính là thời điểm gia tăng lượng khách, cũng là dịp để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, năng lực tổ chức và khả năng đáp ứng của ngành Du lịch.

Từ những di sản nổi tiếng, đến các sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái vùng ven biển, mỗi điểm đến cần phát huy thế mạnh riêng, đồng thời được kết nối trong những hành trình thống nhất, thuận tiện và giàu trải nghiệm. Với nền tảng tăng trưởng đã đạt được cùng tài nguyên du lịch phong phú, không gian phát triển rộng mở và sự chủ động của các doanh nghiệp, người dân, Ninh Bình có thêm điều kiện để thu hút dòng khách quốc tế trong mùa cao điểm. Quan trọng hơn, việc chuyển từ khai thác lợi thế sẵn có sang phát triển sản phẩm có chiều sâu, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường liên kết sẽ góp phần tạo sức cạnh tranh lâu dài cho điểm đến. Đây là cơ sở để tỉnh có thể đạt mục tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng, tạo tiền đề thuận lợi cho mùa du lịch quốc tế những năm tiếp theo.