Hướng tới một môi trường cung cấp bữa ăn an toàn, minh bạch và có trách nhiệm

Bảo đảm bữa ăn bán trú cho học sinh đủ vi chất và an toàn vệ sinh thực phẩm. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Ngày 13/11, Bộ Y tế cho biết, trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang được trình tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI để các đại biểu thảo luận, góp ý có đề cập đến việc miễn thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với bếp ăn không kinh doanh, chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống nội bộ của cơ quan, đơn vị và không hoạt động như một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm giảm gánh nặng hành chính không thật sự cần thiết.

Cụ thể, tại Khoản 7, 8, 9 Phụ lục II của Dự thảo Luật đã quy định rất rõ các trường hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống được miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm các nhà hàng trong khách sạn, các bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Tuy nhiên, để việc miễn thủ tục không tạo ra khoảng trống trong quản lý, dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đã quy định rõ trách nhiệm hậu kiểm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ bao gồm cả các bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm, bếp ăn trường học cũng như các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Tại Khoản 2 Điều 57 dự thảo Luật cũng nêu nguyên tắc hậu kiểm, bảo đảm việc kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện một cách chủ động, minh bạch và có trọng tâm dựa trên đánh giá nguy cơ. Nói cách khác, cơ quan quản lý không nhất thiết kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống với tần suất như nhau, mà cần ưu tiên những cơ sở có nguy cơ cao gây sự cố an toàn thực phẩm, có lịch sử tuân thủ kém hoặc có phản ánh về hành vi vi phạm...

Bộ Y tế cho biết thêm, song song với đó, Khoản 4 Điều 5 dự thảo Luật cũng bổ sung chính sách về cơ chế giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm thông qua huy động nguồn lực xã hội. Khi cần thiết, tùy thuộc vào loại hình tổ chức dịch vụ ăn uống, các nguồn lực xã hội như Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức Công đoàn nhà máy xí nghiệp, các tổ chức đoàn thể xã hội… sẽ cùng tham gia kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Có thể thấy, định hướng của dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tuân theo nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm phải được áp dụng bình đẳng; sự khác biệt chỉ nằm ở việc lựa chọn công cụ quản lý phù hợp với tính chất, quy mô và mức độ nguy cơ của từng loại hình.

Đại diện nhà trường, và phụ huynh kiểm tra nguồn gốc thực phẩm (quét mã QR) trước khi đưa vào chế biến các suất ăn bán trú cho học sinh tại Trường tiểu học Tràng An (thành phố Hà Nội). (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Bên cạnh đó, quản lý bình đẳng về yêu cầu an toàn, nhưng linh hoạt về thủ tục; giảm tiền kiểm không cần thiết, nhưng không giảm trách nhiệm; hậu kiểm có trọng tâm, nhưng không bỏ sót đối tượng. Đó là cách tiếp cận nhằm vừa bảo vệ sức khỏe người dân, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực quản lý nhà nước, hướng tới một môi trường cung cấp bữa ăn an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.