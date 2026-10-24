Hướng tới mỗi người dân đều được chăm sóc sức khỏe lâu dài, toàn diện

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc do Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên chủ trì tổ chức.

Phòng bệnh từ sớm, từ xa

Thời gian qua, nhiều người dân trong tỉnh đã tích cực tham gia đợt khám sàng lọc, KSK định kỳ do các đơn vị y tế trong tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức đồng loạt ở các địa bàn. Không phải đi lại xa xôi, địa điểm các trường học, nhà văn hóa thôn, xóm, phố, các trạm y tế đã trở thành khu vực khám bệnh “dã chiến”. Cùng với các bà, các chị ở Tổ dân phố Hoà Mạc (phường Duy Tiên) đến Trạm Y tế phường đăng ký KSK, bà Nguyễn Thị Minh cho biết: Được KSK ngay tại địa phương như thế này rất thuận tiện cho người dân. Trước đây tôi luôn nghĩ mình đang khỏe mạnh thì việc gì phải đi khám bệnh, nhưng lần này qua khám sàng lọc, tôi phát hiện bị tăng huyết áp. Cũng may được khám phát hiện kịp thời để có hướng điều trị…

Tại buổi khám sàng lọc, khám định kỳ cho người dân phường Duy Tiên tháng 9/2026 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên đã phối hợp với các đơn vị: Bệnh viện Mắt Hà Nam, Bệnh viện Phổi Hà Nam, Bệnh viện Tâm thần Hà Nam chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý về tiểu đường, tăng huyết áp, mắt, sức khỏe tâm thần, bệnh phổi...

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Luyện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên, nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và CSSK toàn diện cho nhân dân, Bệnh viện đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên khoa tuyến tỉnh để tư vấn, khám chuyên sâu cho người dân trên địa bàn 5 phường: Duy Tiên, Duy Tân, Tiên Sơn, Đồng Văn và Duy Hà. Qua các buổi khám đã phát hiện sớm các bệnh lý về tiểu đường, tăng huyết áp, mắt, tâm thần, bệnh phổi..., giúp nhiều người dân có hướng điều trị, quản lý bệnh tật kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ KSK định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân thuộc địa bàn các phường: Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Đông Hoa Lư và Nam Hoa Lư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã bố trí 4 đoàn khám luân phiên, chủ động điều chỉnh nhân lực theo quy mô từng điểm khám, đồng thời chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư và phương tiện cần thiết phục vụ khám lưu động.

Bác sĩ CK2 Chu Thị Giang, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Việc triển khai KSK định kỳ và sàng lọc bệnh không lây nhiễm miễn phí cho người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược CSSK chủ động. Chương trình giúp phát hiện sớm bệnh tật, can thiệp và điều trị kịp thời, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu khám bệnh trực tiếp tại cơ sở, ngoài khám sàng lọc một số bệnh theo kế hoạch như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Bệnh viện còn chủ động máy móc, nhân lực để khám sàng lọc ung thư vú cho phụ nữ để kịp thời quản lý, theo dõi bệnh nhân.

Tính đến đầu tháng 10/2026, toàn tỉnh đã khám cho 2.409.477/4.412.265 người, đạt tỷ lệ 54,6%. Con số trên cho thấy không chỉ hàng triệu người dân được KSK ngay từ cơ sở mà nhiều người dân đã nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về giá trị của việc chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, từng bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, hình thành thói quen KSK định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Đổi mới mạnh mẽ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Năm 2026, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ công tác CSSK nhân dân. Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 17-CT/TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức KSK định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, cả nước đang tập trung triển khai thực hiện mục tiêu: “Từ năm 2026, người dân được KSK định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế”.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình khám bệnh cho người dân phường Tây Hoa Lư.

Đây là một bước chuyển quan trọng nhằm thay đổi mạnh mẽ từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, từ bị động sang chủ động, mở đầu chương trình CSSK toàn diện cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Việc phát hiện sớm các bệnh lý về phổi, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hay các bệnh không lây nhiễm khác tại cơ sở sẽ giúp người dân giảm thiểu chi phí điều trị, nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc triển khai chương trình không chỉ nâng cao hiệu quả công tác CSSK ban đầu, mà là bước chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh chủ động”, quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện từ sớm, từ xa cho từng người dân. Để triển khai hiệu quả chương trình, đưa công tác KSK định kỳ, khám sàng lọc trở thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, diện rộng, hướng tới bao phủ toàn dân, không bỏ sót đối tượng.

Cùng với đó, ngành Y tế tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, tăng cường đào tạo, luân phiên, điều động cán bộ, bảo đảm đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế; đồng thời triển khai linh hoạt các hình thức khám tại cộng đồng, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chương trình KSK định kỳ, khám sàng lọc cho người dân đạt kết quả tốt nhất. Hiện nay 129 Trạm y tế xã, phường đã được tập huấn, hướng dẫn chuyên môn và có đủ năng lực triển khai khám sàng lọc một số bệnh cho người dân như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, một số rối loạn tâm thần tại cộng đồng…

Cùng với vai trò nòng cốt của ngành Y tế, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương là yếu tố hết sức quan trọng để chương trình KSK định kỳ, khám sàng lọc được triển khai diện rộng, bảo đảm độ bao phủ toàn dân và không bỏ sót đối tượng. Đồng chí Bùi Quốc Toàn, Chủ tịch UBND xã Yên Từ cho biết: Đảng ủy, UBND xã Yên Từ xác định công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, không riêng của ngành Y tế.

Với phương châm “không để người dân vì khó khăn trong đi lại hoặc ngại khám mà không được khám”, xã đã thành lập đội thanh niên xung kích gồm 48 đồng chí trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, giải thích, nắm bắt tâm tư người dân để có giải pháp khám cụ thể cho từng người và từng đối tượng. Đối với người dân có khó khăn trong đi lại hoặc ở xa điểm khám, xã bố trí phương tiện đến tận thôn xóm đón, đưa người dân đi khám. Đi cùng xe có các đoàn viên thanh niên sẵn sàng trợ giúp trong cả quá trình... Đến nay, xã đã khám cho 5.732 người dân thuộc nhóm 2 và 3, đạt tỷ lệ 45,2%.

Chương trình KSK định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Tuy nhiên, với tỷ lệ 48% người dân trong tỉnh được khám định kỳ, sàng lọc cho thấy vẫn còn 2.296.540 người dân chưa tiếp cận các dịch vụ CSSK. Bên cạnh nguồn lực về con người, trang thiết bị, máy móc, hoạt động KSK đang được các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu KSK, cập nhật đầy đủ vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; gắn hoạt động khám sàng lọc, KSK định kỳ với theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài, hướng tới bảo đảm mỗi người dân đều được CSSK liên tục, toàn diện