Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa toàn quốc

Làm rõ giá trị lịch sử

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 ngày 21/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và ý nghĩa của từng sự kiện.

Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Nguồn: BTC)

Đối với kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa toàn quốc và Tuần lễ Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động cần làm nổi bật giá trị lịch sử của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa, đồng thời thể hiện sự kế thừa và phát triển đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Nội dung tuyên truyền cần gắn với những định hướng lớn về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện đề án tổng thể, xác định rõ nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức, trách nhiệm của từng đơn vị và tiến độ thực hiện. Các hoạt động cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, có trọng tâm, phù hợp với tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện.

Công tác tổ chức cần hướng tới sự tham gia rộng rãi của nhân dân, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa, lịch sử được lan tỏa trong đời sống xã hội. Các cơ quan chủ trì phải chủ động kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ và đúng kế hoạch.

Cùng với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa toàn quốc, Ban Chỉ đạo cũng tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026).

Việc tổ chức các sự kiện lịch sử quan trọng được xác định là dịp giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước.