Hướng tới kỷ niệm 45 năm hợp tác tư pháp Việt Nam – Lào: Ký kết Chương trình hợp tác năm 2027

Chiều 08/10/2026, sau Lễ đón và Hội đàm chính thức, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thanh Tùng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khăm-phăn PHÔM MA THẮT đã trao Chương trình hợp tác năm 2027 tại Lễ trao các văn kiện hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, hướng tới kỷ niệm 45 năm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước vào năm 2027, góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam – Lào trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Quang cảnh Hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Chương trình hợp tác năm 2027 bao gồm các hoạt động hợp tác cụ thể đã được hai Bên thống nhất nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào về pháp luật và tư pháp giai đoạn 2026 – 2030 ký ngày 01/12/2025. Theo đó, trong năm 2027, hai Bộ Tư pháp sẽ có một số hoạt động chính như:

(i) Trao đổi các đoàn công tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào như: 01 Đoàn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam thăm luân phiên Lào và tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào; 02 Đoàn cấp Vụ của Bộ Tư pháp Lào sang Việt Nam để trao đổi bài học kinh nghiệm về một số lĩnh vực pháp luật và tư pháp; 01 Đoàn cấp Vụ của Bộ Tư pháp Việt Nam sang Lào để trao đổi về công tác chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật;

(ii) Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm: 01 Toạ đàm trực tuyến về công tác quản lý luật sư;

(iii) Hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, đặc biệt là Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục đào tạo cho 02 cán bộ do Bộ Tư pháp Lào theo học chương trình đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội theo nguồn học bổng của Trường Đại học Luật Hà Nội (tương đương mức học bổng theo diện Hiệp định giữa hai Chính phủ); tiếp tục nghiên cứu, phối hợp tuyển chọn và tiếp nhận cán bộ Bộ Tư pháp Lào sang học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội theo các chương trình hợp tác được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nhu cầu của Bộ Tư pháp Lào và khả năng đảm bảo nguồn lực của Trường Đại học Luật Hà Nội.

(iv) Hợp tác tư pháp địa phương, trong đó tập trung vào việc tổ chức HNĐB lần thứ 7 tại Việt Nam, cụ thể: Phối hợp triển khai hiệu quả Kết luận của Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 7 (tổ chức ngày 17/6/2026 tại thành phố Hải Phòng, Việt Nam).

(v) Tăng cường hợp tác quốc tế đa phương.

Hướng tới dấu mốc 45 năm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam – Lào, Chương trình hợp tác năm 2027 không chỉ mang ý nghĩa tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ mà còn mở ra những định hướng hợp tác thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển và cải cách pháp luật, tư pháp của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Đây không chỉ là dịp để hai Bộ cùng nhìn lại chặng đường hợp tác bền chặt, hiệu quả trong gần nửa thế kỷ qua mà còn là cơ hội quan trọng để tiếp tục khẳng định quyết tâm kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, tăng cường sự gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.