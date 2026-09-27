Hướng tới hình thành các mô hình xanh - bền vững

Đoàn công tác khảo sát tại Khu tổ hợp Sinh thái 35ha của Công ty TNHH Dũng Tân.

Sau khi khảo sát thực tế tại Khu tổ hợp Sinh thái 35ha của Công ty TNHH Dũng Tân, Đoàn công tác tổ chức tọa đàm nhằm đánh giá hiện trạng, nhu cầu và trao đổi các giải pháp hướng tới phát triển xanh, bền vững tại hệ thống của doanh nghiệp.

Đoàn công tác tổ chức tọa đàm nhằm trao đổi các giải pháp hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về quy mô, thực trạng hoạt động của Công ty TNHH Dũng Tân; đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp liên quan đến tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, xử lý và tái sử dụng nước thải, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải trong chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất.

Lãnh đạo Công ty TNHH Dũng Tân phát biểu tại Tọa đàm.

Một trong những nội dung được quan tâm là nghiên cứu khả năng ứng dụng năng lượng mặt trời áp mái; xây dựng hệ thống xử lý, cấp nước sạch; các mô hình thu gom, phân loại, tái chế và xử lý chất thải; nhà vệ sinh xanh; mô hình giáo dục trải nghiệm gắn với du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm.

Các bên cũng trao đổi định hướng xây dựng hồ sơ để xác định các tiểu dự án đáp ứng tiêu chí “Dự án Xanh”, đồng thời áp dụng khung môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Trên cơ sở khảo sát, các bên dự kiến tiếp tục hoàn thiện phương án tiền khả thi, xác định công nghệ, kỹ thuật, lộ trình và mức đầu tư trước khi triển khai từng tiểu dự án.

Chương trình hướng tới hình thành các mô hình xanh, tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải, tăng sử dụng năng lượng tái tạo và góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.