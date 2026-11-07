Hướng tới giảm chi phí logistics còn 12-15% GDP vào năm 2030

Logistics là ngành dịch vụ thiết yếu, bảo đảm lưu thông hàng hóa, tăng cường kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng.

Đầu tư cho logistics là đầu tư cho năng lực phát triển của đất nước

Sáng 7/11, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Diễn đàn mở ra cơ hội để Gia Lai phát huy lợi thế không gian phát triển mới, kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp với cảng biển, cửa khẩu và thị trường quốc tế.

Dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, logistics là ngành dịch vụ thiết yếu, bảo đảm lưu thông hàng hóa, tăng cường kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng, gắn sản xuất với tiêu dùng, thị trường trong nước với thị trường quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng, logistics thông suốt, hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí, thúc đẩy sản xuất, mở rộng xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của nền kinh tế. Đầu tư cho logistics cũng chính là đầu tư cho năng lực phát triển của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, cần đặt ra mục tiêu phát triển ngành logistics đáp ứng yêu cầu đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân hai con số giai đoạn 2026-2030 gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới, lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đặc biệt, mục tiêu giảm chi phí logistics xuống còn 12-15% GDP vào năm 2030 thể hiện quyết tâm rất cao nhưng cũng là thách thức rất lớn.

Quang cảnh diễn đàn.

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các Bộ, ngành, tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành logistics; rà soát kết nối cảng, cửa khẩu với trung tâm logistics, khu công nghiệp, vùng sản xuất để tổ chức mạng lưới hạ tầng theo luồng hàng...

Đối với Gia Lai, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, đây là địa phương có vị trí quan trọng ở khu vực Tây Nguyên, cần kết nối vùng nguyên liệu phía tây với cửa ngõ biển Quy Nhơn, hình thành chuỗi chế biến, bảo quản và xuất khẩu ổn định. Hiện, Chính phủ chỉ đạo phát triển các tuyến đường chiến lược ở Tây Nguyên, kết nối với biên giới và các khu vực trong cả nước.

Gia Lai chuyển lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh

Cảng Quy Nhơn là cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giảm chi phí lưu thông, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với Gia Lai, diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, với không gian phát triển rộng mở, kết nối cao nguyên với duyên hải; kết nối vùng nguyên liệu, các trung tâm sản xuất với cảng biển, cửa khẩu và thị trường quốc tế.

“Đây không chỉ là dịp quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư mà còn là cơ hội quan trọng để tỉnh nhận diện rõ hơn vị trí, vai trò của mình trong mạng lưới logistics quốc gia, tìm kiếm những hướng liên kết mới và từng bước chuyển lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh thực chất”, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.

Hiện, Gia Lai có hơn 300 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu. Hàng hóa của tỉnh có mặt tại khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu hơn 3,5 tỷ USD/năm.

Thông qua diễn đàn, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng trao đổi, đề xuất những giải pháp khả thi nhằm hình thành các chuỗi logistics liên thông từ vùng sản xuất, khu công nghiệp đến cảng biển và cửa khẩu.

Đồng thời, tỉnh kỳ vọng tăng cường kết nối Gia Lai với các địa phương miền Trung - Tây Nguyên, khu vực Tam giác phát triển và các thị trường quốc tế, qua đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương trong chuỗi cung ứng.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về nhiều nội dung quan trọng như: Logistics Việt Nam từ chiến lược đến cơ hội bứt tốc; xu hướng phát triển logistics thông minh và những cơ hội ngành logistics Việt Nam cần nắm bắt; kết nối logistics Campuchia - Lào - Việt Nam cùng tiến ra thị trường thế giới; hoàn thiện thể chế, khơi thông kết nối logistics liên vùng và xuyên biên giới...

Dịp này, Bộ Công Thương trao bằng khen cho 10 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong phát triển dịch vụ logistics năm 2026. Chương trình cũng diễn ra lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị và lễ ra mắt 3 Hiệp hội Logistics.