Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng: Màu áo xanh bảo vệ môi trường

Lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Phú Thủy cùng dọn dẹp vệ sinh môi trường tuyến đường ven biển

Buổi sáng thứ bảy cuối tuần đầu tháng 10 này, màu áo xanh của các chiến sĩ dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Ruộng đã hưởng ứng ra quân phát quang bụi rậm, dọn dẹp rác thải hai bên tuyến đường nhựa liên thông nối ĐT717 và ĐT720 trong vùng Bắc và Nam sông La Ngà. Con đường dẫn ra cánh đồng mẫu lớn hai xã Bắc Ruộng, Tánh Linh sau sáp nhập đã trở nên thông thoáng, mát mẻ; thỉnh thoảng còn bắt gặp vài lối hoa tô điểm hai bên lề, lồng bè cá ven sông, gợi bức tranh quê đẹp đẽ, thanh bình.

Trong khi đó, vào các dịp “Ngày thứ bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và trồng cây xanh” tổ chức cuối tháng, hưởng ứng dịp lễ, màu áo xanh của lực lượng quân sự, công an trên địa bàn luôn đồng hành với địa phương. “Hơn một năm nay, địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng tổng dọn vệ sinh môi trường. Trong đó có sự tham gia của các chiến sĩ trẻ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên các đoàn thể, trường học, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp nơi công sở, trường học, khu di tích. Đồng thời, xã vận động người dân trồng cây xanh, trồng hoa trước ngõ, hai bên đường tạo cảnh quan đường thôn, ngõ xóm; cũng như thu gom rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định. Nhờ đó, Bắc Ruộng giữ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”, ông Phan Văn Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Bắc Ruộng chia sẻ.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia dọn dẹp rác thải ven biển xã Vĩnh Hảo

Cùng với đó, cuối tuần vừa qua, lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Phú Thủy cùng đoàn viên, thanh niên, người dân chung tay dọn dẹp, thu gom rác thải, bao, túi ni lông ven biển, phát quang cây xanh trên các tuyến đường chính, khu dân cư, khu vực ven sông, bờ biển. Phường vận động xã hội hóa trồng gần 1.000 cây bằng lăng tím ở các khu đồi, hai bên tuyến đường dẫn ra Lầu Ông Hoàng, tháp Pô Sah Inư. Đồi bằng lăng tím sẽ nở hoa tím ngát, du khách trong, ngoài nước tha hồ check-in trước khi lên di tích văn hóa lịch sử tham quan. Dịp Lễ hội Katê của đồng bào dân tộc Chăm được tổ chức bên chân tháp Pô Sah Inư vào đầu tháng 10 này thu hút khách du lịch đến chụp ảnh bên các cây bằng lăng tím. Ngoài ra, nhiều tuyến đường chính được trả lại cảnh quan môi trường xanh, sạch như: Thủ Khoa Huân, Phan Bội Châu, Lê Đại Hành, Nguyễn Thông, Nguyễn Phúc Khoát, khu vực Công viên bãi biển Đá Ông Địa.

Còn ở phường Mũi Né, thời gian qua, các chiến sĩ dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường cùng đoàn viên, thanh niên ra quân hưởng ứng dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực làng chài ven biển, góp phần thu hút khách du lịch cho Khu Du lịch quốc gia Mũi Né. Ở nhiều phường, xã khác như Phan Thiết, Tiến Thành, Bình Thuận, Hàm Thắng, Tuyên Quang, Vĩnh Hảo, Hàm Tân, Sơn Mỹ, Tân Minh, lực lượng quân sự, công an trên địa bàn đều hưởng ứng thiết thực các đợt ra quân bảo vệ môi trường, hay “Ngày thứ bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và trồng cây xanh”, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp khu vực đô thị, nông thôn. Các xã, phường phía Đông Nam tỉnh đã và đang hưởng ứng bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, cây hoa, hướng tới Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI năm 2026 vào cuối năm nay.