Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt 2026: Thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ hoa

Ông Hoàng Chính Ngọc cho biết, mỗi ngày gia đình cắt khoảng 1.000 cành hoa hồng, bán cho các đầu mối thu mua trên địa bàn

Người trồng hoa chật vật với thị trường

Nếu như dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, giá hoa hồng Đà Lạt có thời điểm lên tới gần 20.000 đồng/cành thì dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giá chỉ dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/cành. Mức giá này chỉ bằng khoảng 1/4 so với dịp 8/3 và bằng một nửa so với cùng thời điểm năm 2025.

Theo các đầu mối kinh doanh hoa, nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung lớn trong khi sức mua dịp 20/10 không cao. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ hoa nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc, khiến hoa Đà Lạt gặp khó khăn về giá tại các thị trường phía Bắc.

Sự biến động của thị trường tác động trực tiếp đến thu nhập của rất nhiều hộ trồng hoa, nhất là những hộ sản xuất nhỏ lẻ, chưa có hợp đồng tiêu thụ ổn định.

Hoa được đưa từ nhà vườn về các điểm thu mua

Gắn bó với nghề trồng hoa từ năm 2013, ông Hoàng Chính Ngọc (xã Lạc Dương) hiện canh tác 0,5 ha hoa hồng. Bình quân mỗi ngày, gia đình ông cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 cành hoa hồng, sản lượng tăng cao hơn vào các dịp lễ, tết.

Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm của gia đình ông Ngọc vẫn được bán cho các thương lái. Giá thu mua thay đổi theo từng ngày, phụ thuộc vào nhu cầu thị trường.

Ông Ngọc chia sẻ: “Người trồng hoa chủ động được việc chăm sóc, thu hoạch nhưng giá bán lại phụ thuộc nhiều vào thị trường”.

Hoa được đóng gói thủ công trước khi được phân phối đi các thị trường trong nước

Cũng tại vùng trồng hoa này, ông Nguyễn Văn Xuyến đang canh tác 6 sào hoa hồng. Sau thu hoạch, ông Xuyến đưa hoa về nhà phân loại, đóng gói rồi tự gửi đến các đầu mối kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh.

Dù chủ động hơn trong khâu phân phối, lượng hoa tiêu thụ của gia đình ông vẫn phụ thuộc vào đơn đặt hàng của các đầu mối. Có thời điểm nhu cầu tăng cao, nhưng cũng có những ngày lượng đặt mua giảm mạnh, khiến việc tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Ngoài hoa hồng, hoa cúc cũng “chật vật” khi thị trường cung vượt quá cầu

Không riêng hoa hồng, nhiều loại hoa khác cũng gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Khi nguồn cung vượt quá nhu cầu thị trường, giá hoa giảm sâu, buộc không ít nhà vườn phải bán dưới giá kỳ vọng, thậm chí cắt bỏ hoa do không tìm được đầu ra, gây thiệt hại về kinh tế.

Sau khoảng 3 tháng đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc, anh Nguyễn Thành Toàn (một hộ dân trồng cúc tại khu vực Đà Lạt) buộc phải phá bỏ nhiều luống hoa do giá bán quá thấp, không tìm được đầu ra.

Theo anh Toàn, khi đến kỳ thu hoạch nhưng không tiêu thụ kịp, chất lượng và giá trị thương phẩm giảm nhanh, thậm chí không còn khả năng bán ra thị trường. Thiệt hại này không chỉ nằm ở chi phí sản xuất mà còn ở thời gian, công sức chăm sóc trong suốt nhiều tháng.

Hình thành chuỗi liên kết

Từ câu chuyện của mình, những người trồng hoa như ông Xuyến, anh Toàn cho rằng, người trồng hoa rất cần những mối liên kết ổn định trong sản xuất và tiêu thụ.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 12.000 ha đất trồng hoa, sản lượng hơn 4 tỷ cành mỗi năm

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 12.000 ha đất trồng hoa, sản lượng khoảng hơn 4 tỷ cành mỗi năm. Đây là lợi thế quan trọng để địa phương phát triển ngành hàng hoa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên, so với nhiều ngành hàng như rau, củ, trái cây, cà phê, nước mắm… ngành hoa vẫn chưa định hình rõ nét chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Phần lớn hoạt động sản xuất hoa vẫn dựa vào quy mô hộ gia đình. Sản phẩm chủ yếu được bán qua các đầu mối thu mua trước khi phân phối đến thị trường.

Ông Nguyễn Phú Thọ (bên phải) cho rằng cần tăng cường liên kết giữa người trồng hoa với các đơn vị thu mua, phân phối và tiêu thụ

Ông Nguyễn Phú Thọ, đại diện một đơn vị kinh doanh hoa hồng tại Lạc Dương cho rằng, nghịch lý hiện nay là năng lực sản xuất được nâng cao nhưng hiệu quả kinh tế chưa tương xứng. Khi nguồn cung vượt cầu, ngay cả những sản phẩm có chất lượng tốt cũng khó đạt mức giá kỳ vọng nếu thiếu kênh tiêu thụ ổn định.

Theo ông Thọ, để khắc phục tình trạng này, cần tăng cường liên kết giữa người trồng hoa với các đơn vị thu mua, phân phối và tiêu thụ. Thông qua liên kết, các bên có thể chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, điều tiết sản lượng và tổ chức tiêu thụ phù hợp với nhu cầu thị trường.

Liên kết không chỉ giúp người trồng hoa ổn định đầu ra mà còn tạo điều kiện để các đơn vị thu mua chủ động nguồn hàng, kiểm soát chất lượng. Ông Nguyễn Phú Thọ, đại diện một đơn vị kinh doanh hoa hồng tại Lạc Dương

Trong bối cảnh Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 đang đến gần, câu chuyện liên kết sản xuất, phân phối và tiêu thụ càng có ý nghĩa thiết thực. Sự kiện là cơ hội để các nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị phân phối tăng cường kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

Theo bà Trần Thị Mỹ Linh (bên trái), hoa Đà Lạt hoàn toàn có sức cạnh tranh với hoa nhập khẩu

Bà Trần Thị Mỹ Linh, đại diện một đơn vị kinh doanh hoa tại Lạc Dương cho rằng, so với hoa nhập khẩu, hoa Đà Lạt hoàn toàn có sức cạnh tranh. Tuy nhiên, việc thiếu liên kết trong sản xuất, phân phối và tiêu thụ khiến giá trị của hoa Đà Lạt chưa ổn định.

“Việc xây dựng chuỗi liên kết là hướng đi quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của hoa, lá Đà Lạt, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi của người trồng hoa”, bà Linh nói.

Ngoài liên kết sản xuất, việc hình thành sàn giao dịch hoa cũng góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hoa Đà Lạt

Cũng theo bà Linh, bên cạnh liên kết sản xuất, việc xây dựng “sàn giao dịch hoa” là cần thiết. Điều này không chỉ tạo điều kiện kết nối trực tiếp giữa nhà vườn với khách hàng mà còn góp phần minh bạch giá cả, rút ngắn thời gian giao dịch và mở rộng thị trường tiêu thụ.