Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Tăng tốc hoàn thiện chuyên môn

Quyết tâm giành thành tích tốt nhất

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12 tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thuộc 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội.

Chương trình thi đấu có 48 môn thể thao, với 973 bộ huy chương; nhiều môn thuộc hệ thống Olympic như: điền kinh, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn súng, bắn cung, đấu kiếm cùng các môn võ thuật và thể thao tập thể.

Lễ xuất quân đoàn thể thao Gia Lai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, tiếp thêm khí thế và quyết tâm cho các vận động viên trước ngày tranh tài. Ảnh: K.V

Hướng đến sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, các đơn vị chuyên môn của Gia Lai đã rà soát lực lượng, xây dựng kế hoạch huấn luyện, chiến thuật cho từng VĐV.

Theo đó, đoàn thể thao Gia Lai có hơn 180 VĐV, tranh tài ở 17 môn, gồm: Điền kinh, taekwondo, boxing, bơi, triathlon, billiards và snooker, cờ vua, cờ tướng, bóng ném, wushu, kickboxing, võ cổ truyền, muay, vovinam, karate, đẩy gậy và kéo co.

Tính đến ngày 27-10, đoàn thể thao Gia Lai tạm xếp thứ 2 trong nhóm bảng xếp hạng các đoàn miền núi tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, với 1 huy chương vàng do VĐV Phạm Thị Hồng Lệ giành được ở nội dung marathon nữ. Dẫn đầu nhóm này là đoàn Thái Nguyên, với 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Trên bảng tổng sắp huy chương chung của Đại hội, đoàn thể thao Gia Lai hiện đứng thứ 8; đứng đầu là đoàn CA nhân dân với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Hiện nay, một số đội tuyển của các trung tâm đã bước vào đợt tập huấn nước rút nhằm thích nghi với điều kiện thi đấu và điều chỉnh điểm rơi phong độ.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào những cuộc tranh tài được dự báo rất khó khăn của VĐV.

Với Gia Lai, kết quả tại Đại hội sẽ giúp ngành Thể thao nhìn nhận rõ hơn những mặt đã làm được, mặt hạn chế cần khắc phục và tiềm năng của từng môn thể thao.

Đây là cơ sở để tiếp tục đầu tư có trọng tâm và xây dựng lực lượng VĐV ngày càng vững vàng, hướng đến những đấu trường lớn hơn trong tương lai.

Tại Lễ xuất quân đoàn thể thao Gia Lai tham dự Đại hội vào ngày 15-9, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - gửi gắm: “Mỗi VĐV khi khoác lên mình màu cờ sắc áo của tỉnh đều mang theo niềm tự hào của gia đình và sự kỳ vọng của tỉnh nhà. Vì vậy, tôi mong các VĐV hãy thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm, lập thành tích cao nhất tại Đại hội lần này”.

Phát huy những môn thế mạnh

Trong lực lượng tham dự Đại hội, các môn võ thuật tiếp tục được kỳ vọng đóng góp thành tích cho thể thao Gia Lai. Dẫu vậy, kết quả còn phụ thuộc vào phong độ VĐV và tương quan lực lượng với các đối thủ ở cùng nội dung.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ diễn ra ngày 20-11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn; lễ bế mạc tổ chức ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ. Mới đây, Tiểu ban kiểm tra doping do ông Lê Minh Hà - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống doping Việt Nam (VADA) làm Trưởng Tiểu ban được thành lập. VADA sẽ lấy mẫu kiểm tra đột xuất đối với tất cả VĐV ở bất kỳ thời điểm, địa điểm nào, cả trong và ngoài thi đấu, đến hết lễ bế mạc; góp phần bảo vệ tinh thần thể thao trung thực, cao đẹp.

Tại Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, lực lượng được tuyển chọn tham dự Đại hội ở 3 môn võ cổ truyền, wushu và kickboxing.

Trong đó, võ cổ truyền được xác định là môn chủ lực, với mục tiêu giành 6 huy chương vàng. Ngày 26-10, các VĐV đã di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh nhằm thích nghi với môi trường, cọ xát với VĐV các địa phương.

Ông Lê Công Bút - Phó Giám đốc Trung tâm - cho biết, bên cạnh củng cố nền tảng thể lực, Ban Huấn luyện sẽ tập trung khắc phục hạn chế, điều chỉnh những sai sót đã bộc lộ qua các giải đấu trước, đồng thời nghiên cứu đối thủ để xây dựng phương án chiến thuật phù hợp cho từng VĐV.

Các đội tuyển thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku cũng đang ráo riết hoàn tất khâu chuẩn bị.

Võ cổ truyền được xác định là môn chủ lực, kỳ vọng mang về nhiều huy chương cho thể thao Gia Lai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Kiều Vân

Qua rà soát lực lượng, đối chiếu thành tích ở các kỳ Đại hội trước và kết quả thi đấu gần đây, những “hy vọng vàng” được xác định gồm: Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thành Đạt, Hà Quang Thắng - điền kinh; Lưu Quyền Phước, Trần Li Na, Nguyễn Thị Loan - taekwondo; Lê Thị Nhi - kickboxing.

Ông Trần Bảo Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku - cho biết, đơn vị ưu tiên đầu tư chuyên sâu cho những nội dung có khả năng tranh chấp huy chương vàng.

“Chúng tôi đặt mục tiêu giành 4 huy chương vàng ở các môn muay, điền kinh, kickboxing và taekwondo; chú trọng xây dựng kế hoạch tập luyện, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm dinh dưỡng và phục hồi thể lực cho VĐV. Tâm lý thi đấu của VĐV cũng được quan tâm, nhằm giúp các em giữ sự tự tin, ổn định phong độ trước áp lực thi đấu lớn” - ông Sơn chia sẻ.