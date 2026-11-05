Hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: Mang thể thao đến gần người dân

Truy cập vào “Sổ tay điện tử”, người hâm mộ có thể dễ dàng tìm kiếm nhiều thông tin liên quan đến Đại hội TTTQ. Một trong những tiện ích đáng chú ý là hệ thống lịch thi đấu, kết quả, xếp hạng huy chương và địa điểm tổ chức. Người dùng có thể tra cứu lịch thi đấu theo ngày, theo môn, khu vực thi đấu hoặc tìm kiếm trực tiếp tên địa điểm.

Đội ngũ hậu cần sẵn sàng phục vụ kết nối dữ liệu cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: ANH HÀO

Hướng tới Đại hội TTTQ lần thứ X-2026, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng hệ thống gồm web quản trị của ban tổ chức, ứng dụng di động cho các lực lượng tham gia và cổng thông tin công chúng. Người hâm mộ được vào xem các trận đấu miễn phí, nhưng cần khai báo thông tin để nhận mã QR vào cổng. Dữ liệu người xem sẽ được sử dụng để phân tích nhu cầu, phục vụ hoạch định phát triển kinh tế thể thao và các hoạt động trong tương lai.

Ở một số môn tại Đại hội TTTQ, người hâm mộ còn có thể theo dõi trực tuyến, chia sẻ lên mạng xã hội. Cổng thông tin cũng hướng tới các tiện ích tương tác, bình chọn; chatbot hỗ trợ khán giả đã được đưa vào nội dung tập huấn vận hành hệ thống. Với huấn luyện viên, nền tảng cho phép quản lý hồ sơ, danh sách vận động viên và đội tuyển; lọc lịch, kết quả theo thời gian, địa điểm, vòng đấu.

Ban tổ chức Đại hội TTTQ lần thứ X-2026 đã hoàn thiện hệ thống vận hành số, kết nối dữ liệu tại 44 địa điểm thi đấu phục vụ công tác đăng ký, quản lý và điều hành đại hội. Toàn bộ dữ liệu thi đấu sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành nhằm phục vụ công tác chuyên môn, truyền thông và nhu cầu theo dõi của người dân. Trong đó, hệ thống quản lý chuyên môn sẽ lưu trữ dữ liệu vận động viên nhằm phục vụ công tác quản lý, huấn luyện và theo dõi thành tích. Ngoài ra, hệ thống vận hành số sẽ hỗ trợ các đoàn thể thao trong hỗ trợ an ninh, di chuyển, địa điểm thi đấu...

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Đại hội TTTQ lần này sẽ chuyển đổi số toàn diện để có thể vận hành một cách hiệu quả nhất, đưa những thông tin đến người dân và phục vụ hiệu quả giới chuyên môn. Thông qua triển khai chuyển đổi số và phần mềm số hóa, Đại hội TTTQ hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp, thống nhất, hiện đại, thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành, truyền thông và phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, đại biểu, người dân, cộng đồng yêu thể thao".