Hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: Chờ võ sĩ Diệu Ly tỏa sáng

Đội tuyển karate Quân đội hiện sở hữu hai gương mặt có chuyên môn tốt, đang là thành viên Đội tuyển karate Việt Nam là Nguyễn Thị Diệu Ly và Dương Quang Bảo. Đây là hai VĐV được chờ đợi có kết quả cao nhất tại đại hội năm nay. Cùng hai võ sĩ trên, các tuyển thủ như Cấn Hữu Hùng, Nguyễn Quang Khánh, Đỗ Duy Lê, Nguyễn Hữu Gia Bảo, Nguyễn Văn Đức, Tăng Thị Hải Yến, Lương Thị Hà Phương... cũng là những điểm sáng chuyên môn được tin tưởng sẽ làm nên thành công cho Đội tuyển karate Quân đội.

Vận động viên Nguyễn Thị Diệu Ly giành huy chương vàng tại Giải vô địch karate Đông Nam Á 2026.

4 năm trước, các tuyển thủ Đội tuyển karate Quân đội giành vị trí thứ nhì toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Vì vậy, Đội tuyển karate Quân đội đặt mục tiêu tiếp tục giành thành tích cao tại đại hội năm nay. Chia sẻ với chúng tôi, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly cho hay: "Ban huấn luyện và toàn đội xác định rõ mục tiêu để tập trung thi đấu và giành kết quả tốt nhất".

Được biết đến là em gái của võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan, hiện Nguyễn Thị Diệu Ly là gương mặt sáng giá của karate Việt Nam. Năm 2026, Diệu Ly giành huy chương đồng hạng 68kg nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, đồng thời giành huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á. Đại hội thể thao toàn quốc là sân chơi quan trọng tổ chức 4 năm/lần, vì vậy hy vọng Diệu Ly sẽ thể hiện tốt khả năng của mình.

Môn karate tại đại hội năm nay quy tụ 390 VĐV của 28 đơn vị. Tất cả cùng tranh tài các nội dung dành cho kumite (đối kháng) nam, nữ và kata (biểu diễn) nam, nữ. Đáng chú ý, chương trình thi đấu có nhóm nội dung kumite đồng đội gồm đồng đội nam nhóm 1 (giới hạn từ hạng cân 50kg đến không quá 67kg), đồng đội nam nhóm 2 (từ hạng cân trên 67kg trở lên) và mỗi đội được đăng ký từ 3 tới 7 VĐV trong đội hình. Nội dung kumite đồng đội nữ nhóm 1 (từ hạng cân 44kg tới không quá 55kg) và nhóm 2 (từ hạng cân trên 55kg trở lên) cho phép các đội đăng ký từ 2 đến 4 VĐV trong đội hình.