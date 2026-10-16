Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc: Bắc Ninh sẵn sàng tranh tài

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, diễn ra trong bối cảnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo ông, Đại hội có ý nghĩa như thế nào đối với thể thao thành phố?

Ông Nguyễn Trọng Bắc: Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra 4 năm/1 lần, đây là dịp để Bắc Ninh khẳng định vị thế thể thao thành tích cao của thành phố trên đấu trường quốc gia.

Một buổi huấn luyện của đội tuyển karate thành phố Bắc Ninh.

Thông qua thành tích thi đấu của các vận động viên, chúng ta có điều kiện đánh giá thực chất vị trí của thể thao Bắc Ninh trong nền thể thao của cả nước; đồng thời khẳng định truyền thống, tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của các thế hệ vận động viên quê hương Kinh Bắc. Qua đó, ngành chuyên môn có cơ sở nhìn nhận khách quan những môn có thế mạnh, đồng thời nhìn ra những hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng và tính bền vững của thành tích.

Đến thời điểm này, việc chuẩn bị lực lượng đang được ngành tập trung hoàn thiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Bắc: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 14/11 đến 12/12/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp, bao gồm 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu; trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm đăng cai chính của Đại hội. Đoàn thể thao Bắc Ninh có 56 huấn luyện viên, 279 vận động viên thi đấu ở 17 bộ môn với 218 nội dung; mục tiêu phấn đấu giành trên 90 huy chương các loại, trong đó có từ 30 Huy chương Vàng trở lên. Để hoàn thành mục tiêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã sớm chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bắc Ninh rà soát, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu, xuất sắc nhất để tham dự.

Trong giai đoạn nước rút như hiện nay, công tác huấn luyện được chú trọng theo hướng sát với yêu cầu thi đấu thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng môn và năng lực của từng vận động viên. Tập trung hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, tâm lý thi đấu cho vận động viên; đồng thời phân tích đối thủ, xây dựng phương án thi đấu và điều chỉnh giáo án huấn luyện nhằm giúp vận động viên đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào tranh tài.

Đối với các vận động viên có khả năng cạnh tranh huy chương, cần duy trì trạng thái tập luyện tối ưu, ổn định phong độ và chủ động phòng ngừa, hạn chế chấn thương...

Bắc Ninh đặt mục tiêu giành từ 30 Huy chương Vàng trở lên tại Đại hội. Vậy theo ông, căn cứ vào đâu để ngành xác định mục tiêu này?

Ông Nguyễn Trọng Bắc: Đây là mục tiêu rất cao đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các huấn luyện viên, vận động viên. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi có những căn cứ quan trọng xác định đó là: Sớm nắm bắt nội dung thi đấu của Đại hội và tình hình lực lượng chung của các đơn vị tham dự để chuẩn bị lực lượng vận động viên và có kế hoạch huấn luyện. Đặc biệt, ngành dựa trên cơ sở kết quả và thành tích thi đấu thực tế của vận động viên các đội tuyển của thành phố thông qua hệ thống thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế hằng năm. Những bộ môn thế mạnh của Bắc Ninh kỳ vọng sẽ có được Huy chương Vàng tại Đại hội như: Điền kinh, wushu, vật, đá cầu, jujitsu, đua thuyền, cử tạ, judo, boxing, pencak silat…

Trước sự cạnh tranh quyết liệt tại Đại hội, ông có thể đánh giá đâu là những thách thức lớn nhất đối với thể thao Bắc Ninh?

Ông Nguyễn Trọng Bắc: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sân chơi đỉnh cao của cả nước, quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất trên toàn quốc.

Đoàn thể thao Bắc Ninh có 56 huấn luyện viên, 279 vận động viên thi đấu ở 17 bộ môn với 218 nội dung; mục tiêu phấn đấu giành trên 90 huy chương các loại, trong đó có từ 30 Huy chương Vàng trở lên.

Vì vậy, mức độ cạnh tranh tại Đại hội rất quyết liệt, đòi hỏi mỗi đoàn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và toàn diện. Đối với thể thao Bắc Ninh, thách thức lớn nhất đó là các địa phương, ngành đều quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng huấn luyện, tuyển chọn vận động viên có tố chất, đồng thời thu hút đội ngũ huấn luyện viên giỏi, chuyển nhượng vận động viên có chất lượng chuyên môn cao. Trong khi đó, để đào tạo được một vận động viên đạt trình độ cao cần quá trình dài hơi, liên tục, có sự đầu tư đồng bộ về con người, cơ sở vật chất, khoa học huấn luyện và chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe...

Trong đội hình tham dự Đại hội lần này, bên cạnh những vận động viên giàu kinh nghiệm, Bắc Ninh có những gương mặt trẻ nào đáng chú ý? Ngành đặt kỳ vọng gì vào lực lượng này?

Ông Nguyễn Trọng Bắc: Chúng tôi xác định lực lượng vận động viên trẻ là một trong những nhân tố quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thể thao thành tích cao trong những năm tiếp theo. Bên cạnh những vận động viên giàu kinh nghiệm, đã khẳng định được năng lực qua các giải đấu quốc gia, quốc tế, Bắc Ninh đặc biệt quan tâm đến những vận động viên trẻ có tố chất, triển vọng, đạt thành tích tốt tại các giải trẻ quốc gia và được đào tạo trong hệ thống thể thao thành tích cao của địa phương.

Tại Đại hội lần này, Bắc Ninh có nhiều gương mặt trẻ đáng chú ý như: Trần Quốc Khánh, Nguyễn Hoàng Thái Sơn, Nguyễn Đình Đạt (môn cầu lông), Đỗ Ngọc Linh (môn vật nữ), Đoàn Thị Vân Anh, Lương Hoàng Tú Linh (môn cờ vua), Nguyễn Phương Thảo (môn karate), Lương Như Quỳnh (môn judo), Hoàng Thị Kim Oanh (môn cử tạ)...

Ông muốn nhắn gửi điều gì tới các huấn luyện viên, vận động viên trước giờ xuất quân?

Ông Nguyễn Trọng Bắc: Lễ xuất quân của đoàn thể thao Bắc Ninh dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10/2026. Tôi mong muốn toàn thể huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm. Mỗi vận động viên hãy thi đấu bằng khả năng tốt nhất, với tinh thần trung thực, cao thượng, bản lĩnh và trách nhiệm. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, đoàn thể thao thành phố Bắc Ninh sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra, khẳng định vị thế của mình, góp phần vào thành công tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn ông!