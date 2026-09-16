Hướng tới chuyên nghiệp hóa lực lượng sáng tạo tiếp thị liên kết TikTok Shop ra mắt 'Hội Chủ Chốt'

Điểm khác biệt của chương trình này với tất cả các chương trình đào tạo khác đó chính là hướng đến phát triển cho thế hệ Nhà sáng tạo bán hàng mới đồng thời ba nhóm năng lực: Nội dung, Thương mại và Tuân thủ.

Điều đó có nghĩa là bên cạnh kỹ năng lựa chọn sản phẩm, sáng tạo video ngắn, tổ chức livestream thương mại hấp dẫn và cung cấp thông tin hữu ích và phù hợp cho người tiêu dùng, thì các nhà sáng tạo khi tham gia chương trình còn được trang bị kiến thức về pháp luật và thuế trong thương mại điện tử. Qua đó, chương trình hướng tới phát triển một thế hệ nhà sáng tạo không chỉ tạo ra hiệu quả thương mại, mà còn hoạt động chuyên nghiệp, có trách nhiệm và xây dựng sự nghiệp lâu dài trong nền kinh tế số.

Sự phát triển của thương mại khám phá đã và đang khiến nhà sáng tạo trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong hành trình khám phá sản phẩm và mua sắm mùa người Việt

Chia sẻ về chương trình này, đại diện TikTok Shop cho biết, sự phát triển của thương mại khám phá đã và đang khiến nhà sáng tạo trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong hành trình khám phá sản phẩm và mua sắm mùa người Việt. Theo báo cáo The Art and Science of Authenticity (tạm dịch "Nghệ thuật và Khoa học của Tính chân thực") do Accenture công bố tháng 6 năm 2026, ước tính đóng góp thương mại của các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam đạt 65 tỷ USD năm 2025 và có thể tăng 1,46 lần, lên 95 tỷ USD vào năm 2030.

Chỉ riêng trên nền tảng TikTok Shop, số lượng nhà sáng tạo tham gia bán hàng trong năm 2025 tăng 140% so với năm 2024, góp phần quan trọng trong việc tạo nên mức tăng trưởng 66% tổng giá trị giao dịch trên nền tảng năm 2025.

Nhà sáng tạo nội dung Trần Hoàng Long (@longchunchun) chia sẻ tại sự kiện

Có một thực tế, một nhà sáng tạo có thể đồng thời lựa chọn sản phẩm, lên ý tưởng, sản xuất nội dung, xây dựng cộng đồng, vận hành livestream và chuyển hóa sự quan tâm của người xem thành kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, khả năng thu hút lượt xem hoặc tạo ra doanh số trong ngắn hạn chưa đủ để hình thành một sự nghiệp bền vững. Khi tham gia sâu hơn vào hoạt động thương mại, nhà sáng tạo cần có thêm hiểu biết về sản phẩm, tư duy thương mại, kỷ luật vận hành, trách nhiệm với người tiêu dùng và khả năng tuân thủ các quy định liên quan.

Hội Chủ Chốt ra đời nhằm xây dựng một lộ trình để những nhà sáng tạo giàu tiềm năng từng bước phát triển thành lực lượng tiếp thị liên kết chuyên nghiệp.

Đại diện TikTok Shop, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và phòng Quản lý hoạt động TMĐT, Cục TMĐT, Bộ Công Thương phát biểu tại sự kiện

“Với Hội Chủ Chốt, chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu giúp các nhà sáng tạo bán hàng hiệu quả hơn. Điều quan trọng hơn là hỗ trợ họ xây dựng đầy đủ năng lực để phát triển nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp, có trách nhiệm và lâu dài. Khi nhà sáng tạo phát triển bền vững, họ cũng có thể tạo ra giá trị bền vững hơn cho người tiêu dùng, thương hiệu, nhà bán hàng và toàn bộ hệ sinh thái thương mại điện tử.” Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ.

Hội Chủ Chốt được xây dựng trên ba trụ cột năng lực thiết yếu đối với một nhà sáng tạo tiếp thị liên kết chuyên nghiệp: Nội Dung - Thương Mại - Tuân Thủ. Nội dung: Sáng tạo video ngắn và livestream thương mại hấp dẫn, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Thương mại: Lựa chọn và giới thiệu sản phẩm phù hợp, xây dựng chiến lược quảng bá và chuyển hóa hoạt động khám phá sản phẩm thành kết quả bán hàng. Tuân thủ: Hiểu và thực hành đúng các quy định liên quan đến thương mại điện tử, thuế và chính sách của nền tảng.

Đáng chú ý, song song với kỹ năng nội dung và thương mại, người tham gia được tiếp cận các chuyên đề về pháp luật và thuế trong thương mại điện tử, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý thuộc Bộ Công Thương và các chuyên gia trong ngành.

Cụ thể, sau khi được đào tạo nền tảng, người tham gia sẽ trực tiếp áp dụng kiến thức thông qua các bài tập và thử thách thương mại thực tế. Ở giai đoạn đầu, các nhà sáng tạo sẽ tự thiết lập, vận hành và đánh giá hiệu quả của những phiên livestream bán hàng hằng ngày. Qua đó, họ được rèn luyện toàn bộ quy trình, từ lựa chọn sản phẩm, xây dựng kịch bản và chuẩn bị không gian phát sóng đến tương tác với người xem, thúc đẩy chuyển đổi và phân tích hiệu quả sau phiên LIVE.

Những nhà sáng tạo có kết quả nổi bật sẽ tiếp tục tham gia thử thách nâng cao trong khuôn khổ chiến dịch Ngày Lương Về

Những nhà sáng tạo có kết quả nổi bật sẽ tiếp tục tham gia thử thách nâng cao trong khuôn khổ chiến dịch Ngày Lương Về của TikTok Shop sẽ diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 tới đây. Thử thách này yêu cầu người tham gia vận hành livestream ở quy mô lớn hơn, phối hợp chặt chẽ với thương hiệu và nhà bán hàng, đồng thời nâng cao khả năng phân tích và tối ưu hiệu quả thương mại.

Trong suốt quá trình thực hành, TikTok Shop sẽ bố trí chuyên viên hỗ trợ trực tiếp, kết nối nhà sáng tạo với thương hiệu và nhà bán hàng để xây dựng danh mục sản phẩm phù hợp, đồng thời cung cấp các công cụ và giải pháp hỗ trợ theo từng chiến dịch. Nina Studio, đối tác đồng hành của chương trình, sẽ hỗ trợ không gian, thiết bị và điều kiện sản xuất livestream chuyên nghiệp. Người tham gia cũng có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những nhà sáng tạo tiếp thị liên kết nổi bật đang hoạt động trên TikTok Shop.

Thông qua Hội Chủ Chốt, TikTok Shop hướng tới xây dựng một quy trình phát hiện và phát triển tài năng có thể tiếp tục được hoàn thiện và nhân rộng. Chương trình bổ sung nguồn lực nhà sáng tạo cho hệ sinh thái, đồng thời góp phần thiết lập những tiêu chuẩn cao hơn về năng lực chuyên môn, trách nhiệm và khả năng phát triển bền vững trong lĩnh vực tiếp thị liên kết.

Với sự đồng hành giữa nền tảng, cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, thương hiệu, nhà bán hàng và các nhà sáng tạo giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một hệ sinh thái thương mại điện tử chuyên nghiệp, có trách nhiệm và phát triển bền vững hơn tại Việt Nam.