Hướng tới chăm sóc răng miệng toàn diện cho trẻ đặc biệt

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy...