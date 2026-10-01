Hướng tới chăm sóc răng miệng toàn diện cho trẻ đặc biệt
Chăm sóc răng miệng cần được tiếp cận toàn diện và cá thể hóa, đặc biệt cho trẻ em, là nội dung được các chuyên gia tập trung trao đổi tại Hội thảo “Tiếp cận đa chuyên khoa trong chăm sóc trẻ đặc biệt: Chiến lược điều trị nha khoa toàn diện” do Chi hội Nha khoa trẻ em Việt Nam phối họp với Viện Đào tạo Răng hàm mặt trường Đại học Y Hà Nội tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/huong-toi-cham-soc-rang-mieng-toan-dien-cho-tre-dac-biet-420191.htm