Hướng tới bao phủ 100% BHYT học sinh, sinh viên

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh trong năm học 2026 - 2027.

Hơn 300 sinh viên Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tham gia buổi tuyên truyền chính sách BHYT.

Tại chương trình, sinh viên được phổ biến những quy định cơ bản về BHYT, quyền lợi khi khám, chữa bệnh, mức đóng, phương thức đóng và các thủ tục liên quan. Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc về việc tham gia và sử dụng thẻ BHYT, giúp sinh viên hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, chính sách BHYT được truyền tải cụ thể, dễ hiểu, gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của sinh viên. Qua đó, các em hiểu rõ hơn vai trò của BHYT trong chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật, nhất là khi phải điều trị dài ngày hoặc mắc bệnh cần chi phí lớn.

Sinh viên tìm hiểu quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với học sinh, sinh viên, tham gia BHYT là cách chủ động bảo vệ sức khỏe, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh và giảm áp lực tài chính cho gia đình. Việc phổ biến chính sách tại trường học cũng góp phần nâng cao ý thức tham gia BHYT, hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe trong thế hệ trẻ.

Tuyên truyền chính sách BHYT góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến chính sách và kịp thời giải đáp vướng mắc, góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT, hướng tới bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên.