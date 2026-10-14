Hướng tín dụng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Nam (BIDV Quảng Nam) đang đẩy nhanh cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: QUANG VIỆT

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên (bên cạnh nông nghiệp - nông thôn, xuất khẩu, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ), tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được ngành ngân hàng tại Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai nhằm tạo động lực tăng trưởng 2 con số. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Nam (BIDV Quảng Nam), dư nợ cho vay doanh nghiệp hiện đạt 8.222 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bà Vũ Thị Tố Nga, Giám đốc BIDV Quảng Nam cho biết, đơn vị đang bám sát chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh cùng các lĩnh vực động lực của nền kinh tế. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng liên tục tập trung nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Mới đây nhất, trong tháng 8/2026, BIDV Quảng Nam đã triển khai gói tín dụng ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn. “Trước nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn tốt của khối doanh nghiệp này, chúng tôi tiếp tục xem xét mở rộng quy mô chương trình cho vay. Đặc biệt, ngân hàng chú trọng tinh giản thủ tục, tạo điều kiện tối đa giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố”, bà Nga chia sẻ.

Ông Đỗ Lê Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Quan Châu (khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Núi Thành) cho biết, doanh nghiệp đang vay hơn 200 tỷ đồng tại BIDV Quảng Nam, trong đó 10% dư nợ được hưởng lãi suất ưu đãi. Đơn vị hiện sản xuất các loại bao bì nhựa PP phục vụ các ngành chăn nuôi, thực phẩm, nông sản, đường, phân bón, cát... Nhờ huy động được nguồn vốn lớn, công ty đã tập trung đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Hiện tại, Công ty TNHH Quan Châu đang giải quyết việc làm cho 300 lao động địa phương với năng lực sản xuất hơn 10 triệu sản phẩm bao bì mỗi tháng, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, Nam Phi, Bắc Mỹ. “Ngân hàng đã tạo thuận lợi về thủ tục, hồ sơ và áp dụng lãi suất ổn định. Thời gian tới, chúng tôi có kế hoạch nâng quy mô sản xuất lên 20 triệu sản phẩm bao bì/tháng nên sẽ tiếp tục vay nguồn vốn khá lớn để đầu tư nhà máy mới, máy móc và dây chuyền công nghệ hiện đại”, ông Hoàn nói.

Công ty TNHH Quan Châu đầu tư máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản xuất bao bì. Ảnh: QUANG VIỆT

Khơi thông dòng vốn

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 cho biết, ngành ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm.

Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 nói, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng, cả trong đóng góp vào quy mô sản xuất và giải quyết việc làm tại địa phương. Đến cuối tháng 8, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đạt 87.950 tỷ đồng (tăng 10,41% so với cùng kỳ). Tuy nhiên so với đầu năm, tín dụng của khu vực này đang có xu hướng giảm.

Để khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 đang tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ động tiếp cận doanh nghiệp, rà soát nhu cầu vốn, đa dạng hóa sản phẩm và hình thức cấp tín dụng phù hợp với dòng tiền, phương án sản xuất kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh giảm lãi suất, tiết giảm chi phí và tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 đang phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng rà soát cụ thể nhu cầu vay, tình trạng hồ sơ và vướng mắc của từng doanh nghiệp để phân loại, kết nối trực tiếp với các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn.

Ông Lê Anh Xuân cho rằng, để thúc đẩy tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần sự phối hợp đồng bộ từ chính quyền địa phương, ngành ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, tăng cường minh bạch tài chính, củng cố dòng tiền và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

“Khi các dự án, phương án sản xuất có cơ sở pháp lý đầy đủ và kỳ vọng mang lại hiệu quả rõ ràng, doanh nghiệp sẽ tăng thêm cơ hội tiếp cận vốn vay ngân hàng. Việc sử dụng hiệu quả vốn tín dụng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố”, ông Xuân cho hay.