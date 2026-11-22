Khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn, với điểm nhấn là quần thể danh thắng Chùa Hương, từ lâu đã trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Cùng với sự phát triển của du lịch, nhu cầu tổ chức các hoạt động dịch vụ ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý theo hướng chuyên nghiệp, văn minh và minh bạch.

Không chỉ tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di tích, địa phương còn phải tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ khách tham quan, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, tổ chức, cá nhân kinh doanh và cộng đồng địa phương.

Toàn cảnh phiên đấu giá

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, UBND xã Hương Sơn đã chủ động xây dựng, triển khai Đề án “Tổ chức các hoạt động dịch vụ thiết yếu phục vụ khách tham quan du lịch tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn”, được phê duyệt tại Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 02/11/2026 và điều chỉnh tại Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 18/11/2026.

Theo Đề án điều chỉnh, toàn khu vực bố trí 100 vị trí cung ứng dịch vụ thiết yếu, tại các khu vực Mả Mê, Phủ Mã, Thung Mang và khu vực Ga số 1, Ga số 3.Việc tổ chức đấu giá quyền cung ứng dịch vụ là bước đổi mới quan trọng trong phương thức quản lý, hướng tới lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh thông qua hình thức cạnh tranh công khai, bình đẳng, theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh phiên đấu giá

Quan điểm xuyên suốt của UBND xã Hương Sơn là: Công khai trong lựa chọn, minh bạch trong quản lý, công bằng trong tiếp cận cơ hội kinh doanh và văn minh trong phục vụ du khách. Theo đó, ngày 20/11/2026, tại Hội trường UBND xã Hương Sơn, Ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt tổ chức phiên đấu giá quyền cung ứng dịch vụ thiết yếu đợt 01.

Theo kết quả được tổng hợp, trong tổng số 78 vị trí đưa ra đấu giá đợt đầu, có 43 vị trí trúng đấu giá, đạt tỷ lệ 55,13%.Đáng chú ý, tổng giá trị trúng đấu giá đạt 29.578.841.500 đồng, trong khi tổng giá khởi điểm của 43 vị trí này là 4.435.505.000 đồng.

Kết quả đấu giá đợt 01 đã được UBND xã Hương Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 21/11/2026.

Đây là kết quả bước đầu đáng ghi nhận, phản ánh sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động cung ứng dịch vụ tại khu di tích, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc xác định giá trị quyền cung ứng dịch vụ thông qua cơ chế cạnh tranh công khai.

Hình ảnh phiên đấu giá

Trên cơ sở kết quả phiên đấu giá đợt đầu, UBND xã Hương Sơn tiếp tục triển khai kế hoạch đấu giá đối với các vị trí còn lại.Theo kế hoạch dự kiến, đợt 02 sẽ tổ chức đấu giá 35 vị trí chưa có khách hàng tham gia tại phiên đấu giá đầu tiên, với thời gian tổ chức phiên đấu giá vào ngày 03/12/2026.Đợt 03 dự kiến tổ chức đấu giá trực tuyến đối với 22 vị trí còn lại vào ngày 09/12/2026.Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành tổ chức đấu giá toàn bộ 100 vị trí trong tháng 12/2026, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2027.