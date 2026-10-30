Hương sắc xứ Trà khai mùa hội mới

Đoàn diễu hành mang đến không khí lễ hội rộn ràng trên đường phố Thái Nguyên.

Chiều tối 30/10, không gian quanh Quảng trường Võ Nguyên Giáp trở nên sôi động khi đoàn diễu hành “Rước Trà Khai hội” chính thức xuất phát. Sắc xanh mướt mát của lá chè, màu trắng tinh khôi của hoa, những gam màu trang phục truyền thống hòa quyện trong âm nhạc, tạo nên một không gian văn hóa đường phố đặc sắc. Hơn 1.000 người gồm người mẫu, nghệ sĩ, diễn viên và các lực lượng cộng đồng trong trang phục áo dài, cổ phục, trang phục dân tộc đã tham gia diễu hành và trình diễn.

Với chủ đề “Trà Việt-Ngàn năm tinh hoa”, hoạt động được dàn dựng như một hành trình nghệ thuật chuyển động, kết hợp thiết kế tạo hình, thời trang, âm nhạc, vũ đạo và diễn xướng.

Trong đó, sáu mô hình xe hoa không đơn thuần là những điểm nhấn trang trí mà được thiết kế thành sáu chương nối tiếp, tái hiện lịch sử hình thành, vùng nguyên liệu, nghề chế biến và những giá trị của văn hóa trà được các thế hệ gìn giữ.

Nghệ thuật tạo hình và trình diễn được các nghệ sĩ kết hợp để quảng bá, lan tỏa văn hóa xứ Trà.

Mở đầu đoàn diễu hành là mô hình “Thái Nguyên-Đệ nhất danh trà” với hình tượng ấm trà lớn, năm chén trà cùng những tầng đồi chè cách điệu. Năm chén trà tượng trưng cho năm vùng chè tiêu biểu: Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc và Đồng Phúc. Hình ảnh ấm trà gợi nét văn hóa mời trà, sự hiếu khách và tinh thần hội tụ, gửi lời chào của Thái Nguyên tới bạn bè bốn phương.

Tiếp nối là những câu chuyện riêng của từng miền trà. “Tân Cương-Gieo mầm danh trà” tái hiện quá trình hình thành vùng chè gắn với câu chuyện cụ Đội Năm mang giống chè về gây dựng. “La Bằng-Núi nuôi hương trà” gợi cảnh quan núi rừng dưới chân Tam Đảo, nơi thiên nhiên góp phần tạo nên phẩm chất riêng của chè. “Trại Cài-Gìn giữ hương trà” hướng tới kỹ nghệ chế biến và sự trao truyền nghề giữa các thế hệ.

Hoạt động thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo người dân, du khách.

Trong khi đó, “Khe Cốc-Giữ xanh nương trà” gửi gắm thông điệp bảo vệ vùng nguyên liệu, môi trường sản xuất và sinh kế cộng đồng. Khép lại hành trình là “Đồng Phúc-Shan tuyết trong mây”, tái hiện không gian chè miền cao cùng sắc màu văn hóa các dân tộc anh em.

Đáng chú ý là mỗi thiết kế đều có một hình tượng trung tâm, không dễ nhầm lẫn. Những động tác trao cây chè giống, nâng niu búp chè, thu hái, trao giỏ chè giữa người đi trước và thế hệ trẻ được trình diễn với những động tác uyển chuyển của nghệ sĩ, giúp câu chuyện về nghề trà trở nên sinh động, cảm xúc.

Đoàn đồng diễn phụ nữ Thái Nguyên nổi bật trong trang phục áo dài hoa trà.

Đảm nhận vai trò đạo diễn chương trình “Rước Trà Khai hội”, đồng thời phụ trách thiết kế và chế tác sáu mô hình xe nghệ thuật là nhà thiết kế Hàn Phượng, người sáng lập thương hiệu Áo dài Việt Phượng. Chia sẻ về quá trình thực hiện, chị cho biết thách thức lớn nhất là làm sao chuyển những câu chuyện văn hóa vốn gắn với đời sống thường ngày thành hình tượng nghệ thuật có sức biểu đạt trong không gian rộng.

Vì vậy, ê-kíp lựa chọn nguyên tắc thể hiện: xe tạo biểu tượng, trang phục tạo bản sắc, con người tạo sức sống và cộng đồng tạo sự lan tỏa. Các điểm diễn được thiết kế ngắn gọn, tập trung vào những hình ảnh đặc trưng để khán giả có thể nhận diện câu chuyện của từng vùng trà.

“Chúng tôi không muốn sáu chiếc xe chỉ dừng lại ở những hình ảnh trang trí đẹp mắt. Mỗi mô hình cần chuyển tải được một thông điệp, một nét đặc trưng của vùng chè mà nó đại diện. Từ ấm trà, búp chè, nong chè đến hình ảnh người hái chè hay những sườn đồi Shan tuyết, tất cả đều được lựa chọn để người xem có thể nhận ra câu chuyện về đất và người xứ Trà”, đạo diễn Hàn Phượng cho biết.

Hòa trong dòng người thưởng thức màn diễu hành, bà Trần Thị Ngân, người dân phường Tích Lương, rạng rỡ niềm vui khi chứng kiến hình ảnh những vùng chè quê hương hiện lên sinh động. Bà xúc động nói: “Với người dân Thái Nguyên, cây chè không đơn thuần là một loại cây trồng hay sản phẩm hàng hóa mà còn gắn với đời sống tinh thần và niềm tự hào của nhiều thế hệ. Mong rằng qua Festival, nhiều người sẽ biết hơn về trà Thái Nguyên, về những người đã và đang gìn giữ nghề trà”.

Tham gia diễu hành và trình diễn trong chương trình, Nghệ sĩ Ưu tú, diễn viên Chiều Xuân cũng bày tỏ niềm hân hoan khi được góp mặt trong một hoạt động tôn vinh văn hóa địa phương.

Theo chị, những giá trị di sản sẽ có sức sống lâu bền khi được cộng đồng tiếp nhận, gìn giữ và tiếp tục sáng tạo trong đời sống hôm nay. “Tôi rất vui khi được cùng mọi người kể câu chuyện về cây chè, về văn hóa trà và con người Thái Nguyên. Di sản không phải là điều gì xa cách, chỉ hiện diện trong quá khứ, mà vẫn đang sống trong lao động, phong tục, nếp sinh hoạt và tình cảm của mỗi cộng đồng. Khi những giá trị ấy được đưa vào các hoạt động nghệ thuật, được giới thiệu tới đông đảo công chúng, di sản sẽ có thêm cơ hội lan tỏa và được các thế hệ tiếp nối”, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân chia sẻ.

Nghệ sĩ Ưu tú, diễn viên Chiều Xuân cùng các nghệ sĩ trẻ tham gia diễu hành.

Hoạt động “Rước Trà Khai hội” diễn ra khi văn hóa trà Thái Nguyên vừa đón nhận một dấu mốc quan trọng. Ngày 27/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức ghi danh Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đây là sự ghi nhận đối với những kinh nghiệm, tri thức và thực hành nghề trà được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, phân bố rộng khắp địa bàn tỉnh, tiêu biểu tại năm vùng chè trọng điểm Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài và Đồng Phúc.

Đặc biệt, Ban tổ chức cho biết các mô hình xe sau chương trình sẽ được bố trí trưng bày tại khu vực Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, tạo không gian tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu về các vùng trà, tiếp tục phát huy giá trị trong hoạt động giới thiệu văn hóa, quảng bá du lịch địa phương.

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, gồm chuỗi 16 hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và giao lưu quốc tế. Sự kiện gắn với dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, hướng tới tôn vinh văn hóa trà Việt Nam, quảng bá thương hiệu trà địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch.