“Hương sắc Việt Nam” kết nối nghệ sĩ hai tỉnh An Giang, Vĩnh Long
Chương trình “Hương sắc Việt Nam” tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 giới thiệu các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của An Giang và Vĩnh Long, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, nghệ thuật truyền thống và tình yêu quê hương.
Tối 25/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026, diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” giữa các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật tỉnh An Giang và Vĩnh Long.
Đoàn nghệ thuật tỉnh An Giang mở đầu chương trình với 5 tiết mục: “Hào khí Việt Nam”, “An Giang ơi”, múa “Mạch nguồn đoàn kết”, “Tổ quốc trong ánh mắt” và “Đất nước vươn mình”. Các tiết mục mang âm hưởng trẻ trung, sôi nổi, thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển.
Đoàn nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long giới thiệu nét văn hóa Nam Bộ qua các tiết mục “Giọng hò phương Nam”, ca ra bộ “Điệu đàn xưa mãi vọng về”, diễn xướng dân gian “Hát sắc bùa Phú Lễ”, múa cổ điển Khmer “Keo Mani Mekhala” và trích đoạn cải lương “Bão táp Nguyên Phong”, cùng những ca khúc mang âm hưởng quê hương.
Chương trình kết hợp các sáng tác mới với loại hình nghệ thuật truyền thống, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, góp phần giới thiệu những giá trị nghệ thuật đặc trưng của hai địa phương. Đây là dịp để nghệ sĩ An Giang và Vĩnh Long có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn, đồng thời quảng bá văn hóa địa phương đến công chúng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-huong-sac-viet-nam-ket-noi-nghe-si-hai-tinh-an-giang-vinh-long-a503439.html