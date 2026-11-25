Tiết mục “Hào khí Việt Nam” của đoàn An Giang mở màn chương trình nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam”. Ảnh: THANH NHÃ

Tiết mục “Mạch nguồn đoàn kết” của đoàn An Giang. Ảnh: THANH NHÃ

Tối 25/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026, diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” giữa các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật tỉnh An Giang và Vĩnh Long.

Đoàn nghệ thuật tỉnh An Giang mở đầu chương trình với 5 tiết mục: “Hào khí Việt Nam”, “An Giang ơi”, múa “Mạch nguồn đoàn kết”, “Tổ quốc trong ánh mắt” và “Đất nước vươn mình”. Các tiết mục mang âm hưởng trẻ trung, sôi nổi, thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển.

Tiết mục “Giọng hò phương Nam” của đoàn Vĩnh Long. Ảnh: THANH NHÃ

Tiết mục diễn xướng dân gian “Hát sắc bùa Phú Lễ” của đoàn Vĩnh Long. ảnh: THANH NHÃ

Đoàn nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long giới thiệu nét văn hóa Nam Bộ qua các tiết mục “Giọng hò phương Nam”, ca ra bộ “Điệu đàn xưa mãi vọng về”, diễn xướng dân gian “Hát sắc bùa Phú Lễ”, múa cổ điển Khmer “Keo Mani Mekhala” và trích đoạn cải lương “Bão táp Nguyên Phong”, cùng những ca khúc mang âm hưởng quê hương.

Chương trình kết hợp các sáng tác mới với loại hình nghệ thuật truyền thống, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, góp phần giới thiệu những giá trị nghệ thuật đặc trưng của hai địa phương. Đây là dịp để nghệ sĩ An Giang và Vĩnh Long có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn, đồng thời quảng bá văn hóa địa phương đến công chúng.