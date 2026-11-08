'Hương sắc' và học vấn ấn tượng của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026

Top 25 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trải qua nhiều phần thi để chọn lựa ra Top 3 chung cuộc. Sau nhiều tháng đồng hành và rèn luyện, Ban giám khảo cuộc thi đã tìm ra Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ thông điệp mà cô muốn truyền tải khi chạm tay vào chiếc vương miện danh giá này: "Đừng ngại việc mình ít nói hay là một tấm chiếu mới, bởi vì bằng sự kiên trì, một nền tảng tri thức vững vàng từ ghế nhà trường và sự bùng nổ đúng thời điểm, bất kỳ cô gái nào cũng có thể tỏa sáng cũng như chạm tới những giấc mơ lớn của cuộc đời". Ảnh: Nhóm SPS báo Tiền Phong

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2006, Hà Nội) là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, từng có thành tích ba năm liền là học sinh giỏi. Cô đã xuất sắc trúng tuyển ba trường đại học: Học viện Tài chính, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Yến Trang đã chọn theo học tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội để tiếp bước con đường trở thành nhà giáo theo định hướng của mẹ.

Hoa hậu Việt Nam đã mang lại cho Yến Trang những người bạn tuyệt vời, rèn cho cô sự kỷ luật. Và quan trọng nhất là giúp cô khám phá ra giới hạn của chính mình để tự tin bước tiếp trên con đường trưởng thành.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh (sinh năm 2006) là sinh viên trường ĐH Anh Quốc Việt Nam. Từ những ngày đầu ghi danh đến nay, cô gây ấn tượng với khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ: Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, từng chia sẻ: “Nhìn lại hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Linh muốn bày tỏ sự biết ơn trước những trải nghiệm quý giá mà cuộc thi mang lại. Từ cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người đến việc trau dồi những kỹ năng mới, mỗi thử thách đều giúp mình khám phá giới hạn của bản thân và tiến bộ từng ngày". Ảnh: Nhóm SPS báo Tiền Phong

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi (sinh năm 2006) hiện đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại, phân hiệu trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM. Cô cũng là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025. Người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1,72m, cùng với chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi chia sẻ về sự thay đổi sau hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026: "Hành trình này giúp Phương Nghi nhận ra rằng, vẻ đẹp không chỉ nằm ở những gì người khác nhìn thấy, mà còn ở cách mình đối diện với thử thách và trưởng thành từ những điều chưa hoàn hảo. Mình học cách tự tin, lắng nghe nhiều hơn và can đảm bước ra khỏi vùng an toàn". Với danh hiệu Á hậu 2, Lê Phương Nghi mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức, có bản lĩnh nhưng vẫn giàu lòng nhân ái. Cô tin rằng, danh hiệu không chỉ là ánh hào quang, mà còn là trách nhiệm. Nhan sắc có thể khiến chúng ta được chú ý, nhưng chính những giá trị mình tạo ra mới khiến chúng ta được nhớ đến. Cô hy vọng có thể truyền cảm hứng để mỗi cô gái tự tin với vẻ đẹp riêng của mình.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam đã diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.