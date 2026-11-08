'Hương sắc' và học vấn ấn tượng của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026
Sau nhiều tháng tranh tài, tân Hoa hậu Việt Nam 2026 đã gọi tên thí sinh Nguyễn Yến Trang. Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Trần Xuân Khánh Linh và ngôi vị Á hậu 2 thuộc về Lê Phương Nghi.
Top 25 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trải qua nhiều phần thi để chọn lựa ra Top 3 chung cuộc. Sau nhiều tháng đồng hành và rèn luyện, Ban giám khảo cuộc thi đã tìm ra Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.
Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2006, Hà Nội) là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, từng có thành tích ba năm liền là học sinh giỏi. Cô đã xuất sắc trúng tuyển ba trường đại học: Học viện Tài chính, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Yến Trang đã chọn theo học tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội để tiếp bước con đường trở thành nhà giáo theo định hướng của mẹ.
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh (sinh năm 2006) là sinh viên trường ĐH Anh Quốc Việt Nam. Từ những ngày đầu ghi danh đến nay, cô gây ấn tượng với khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ: Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha.
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi (sinh năm 2006) hiện đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại, phân hiệu trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM. Cô cũng là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025. Người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1,72m, cùng với chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.
Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam đã diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.
Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/huong-sac-va-hoc-van-an-tuong-cua-top-3-hoa-hau-viet-nam-2026-post1892041.tpo